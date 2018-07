Lo inseguono credendo sia ladro. Muore un immigrato ad Aprilia

Inseguito in auto, perché ritenuto un ladro, muore dopo aver subito delle botte. Un 43enne marocchino è deceduto nella notte tra sabato e domenica ad Aprilia (Latina).

Una macchina dietro l’altra di corsa e quella con a bordo la vittima andata a sbattere contro un muretto. Poi un faccia a faccia, l’aggressione e il decesso. Due uomini, italiani e incensurati, di 46 e 43 anni sono stati denunciati a piede libero per omicidio preterintenzionale dai carabinieri della cittadina laziale. I fatti. All’1.40 della notte scorsa, in una stradina chiusa che si immette su via Guardapasso, c’è un gruppo di abitanti, fermo sotto i palazzi, che si insospettisce all’arrivo di una Renault Megane con targa straniera con due persone a bordo. I residenti della zona pensano si tratti di ladri. Sta di fatto che alcuni si accorgono dell’ingresso dell’auto e lo stesso succede a bordo della vettura appena arrivata, che fa dietrofront, sgomma e scappa.

Tre dei residenti salgono su un’altra macchina e danno il la a un inseguimento della durata di circa 5-6 minuti. Ecco che le due auto si portano su un’altra strada che porta verso il mare, la Nettunese. L’auto inseguita, stando alla prima ricostruzione, va a tutta velocità, perde il controllo e finisce contro un muretto a lato della carreggiata. L’uomo alla guida scappa mentre il passeggero, il 43enne marocchino, fa in tempo a scendere, ma poi viene affrontato da due dei tre occupanti dell’altro veicolo. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, ha subito qualche colpo ma non sembra, dopo le prime analisi, il corpo di una persona massacrata di botte. Sta di fatto che il migrante resta sull’asfalto: inutili i soccorsi, poco dopo muore. Di certo, l’autopsia in programma lunedì chiarirà meglio la dinamica dei fatti e, in particolare, se il 43enne ha perso la vita per le ferite provocate dall’incidente o per le botte o per entrambi i motivi. Sulla Megane sono stati scoperti degli attrezzi da scasso. I carabinieri hanno trovato una delle due persone denunciate sul luogo del fattaccio, mentre l’altra si era inizialmente allontanata. Le indagini dei militari dell’Arma si affidano anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

La genetica, oltre ad avere fornito importantissimi dati per spiegarci come funziona il nostro corpo e come curarlo, ha anche permesso di dimostrare che il concetto di razza umana non ha alcuna base scientifica. Che cosa si intende per razza? All’interno di una razza sono accomunati esseri viventi di una stessa specie legati da caratteristiche simili. Dopo la scoperta del DNA è stato logico credere che le somiglianze fossero determinate da una condivisione di geni, ma già prima degli approcci genetici la catalogazione degli esseri umani secondo razze era una procedura piuttosto usuale. Le differenze fisiche come colore degli occhi, della pelle e dei capelli sono state da sempre considerate elementi fondamentali per caratterizzare le razze umane. Oltre a essersi rivelata una tesi biologicamente scorretta, l’esistenza di razze differenti all’interno della specie umana ha creato la base e la giustificazione per enormi tragedie.

Il nazismo tedesco e lo sterminio degli ebrei, come conseguenza della battaglia per l’affermazione della razza ariana, e il razzismo e l’apartheid nei confronti degli uomini di colore in diverse parti del mondo ne sono esempi. Benché la storia sia riuscita fortunatamente a sovvertire da sola l’esito di discriminazioni di massa e di terribili ingiustizie, a partire dagli anni Settanta anche la genetica si è cimentata nella ricerca di prove per l’esistenza delle razze umane. Diversi genetisti e biologi evoluzionisti, primo tra tutti l’americano Richard Lewontin, decisero di capire se aveva senso parlare di razza. All’inizio degli anni ’70 furono effettuati studi sulla variazione dei prodotti, cioè le proteine, di 17 geni all’interno di 7 cosiddette razze: i caucasici (gli abitanti affacciati sul Mediterraneo, comprendendo anche i cittadini del nord Europa); gli africani sub-sahariani (tutta l’Africa ad esclusione degli abitanti del nord Africa); i mongolidi; le popolazioni del Sud-est asiatico; gli aborigeni australiani; le popolazioni dell’Oceania (oceanici); i nativi delle Americhe (amerindi).

Analizzando le variazioni a livello delle proteine, si poteva ricostruire se all’interno di una razza ci fossero elementi genici comuni. Secondo questa ipotesi, inoltre, i geni caratteristici di una razza dovevano variare notevolmente dalle altre tipologie di razza. I risultati portarono invece alla conclusione che le differenze geniche tra le varie razze erano soltanto del 7%, mentre c’era una grande variabilità genica all’interno delle singole razze (circa 85%). Questo dimostrava che di fatto tutte le razze derivano da un piccolo gruppo di antenati ancestrali che hanno lasciato ai discendenti una grande porzione di genoma «di base» comune, mentre solo il 7% del genoma è responsabile delle differenze somatiche tra le etnie. Una delle ipotesi più accreditate è che questi antenati siano partiti dall’Africa circa 100.000 anni fa e si siano spostati lungo i continenti, originando una discendenza di uomini con caratteristiche diverse. In questo modo, l’idea di diversità razziale su base genetica veniva meno.

Il concetto di razza è ancora comunemente utilizzato in relazione alle altre specie animali, come ad esempio le razze canine, per indicare diversi sottogruppi distinguibili all’interno della stessa specie. Per la specie umana si parla invece di «popolazioni», intese come gruppi di individui che occupano un’area precisa. Le ricerche di Lewontin furono ripetute più volte da altri studiosi di genetica delle popolazioni, soprattutto quando, anni dopo, fu possibile avere gli strumenti adatti per analizzare direttamente i geni e non le proteine. Negli anni ‘80, un illustre genetista italiano, Luigi Cavalli-Sforza, con il suo gruppo scientifico passò a una vera e propria analisi del DNA. Valutando la variabilità di 109 tratti del genoma in sedici popolazioni di cinque continenti, confermò i risultati di Lewontin con poche oscillazioni non significative. La diversità biologica all’interno di ogni popolazione è altissima (più del 90%) e si gioca quindi in larga misura fra individui e in piccola parte fra popolazioni differenti. Se si considerano singoli caratteri, o meglio singoli geni, essi sono sempre presenti in quasi tutte le popolazioni umane, anche se con frequenza diversa. In pratica, nessun gene può essere utilizzato per distinguere una popolazione umana dall’altra. Le popolazioni umane sono difatti geneticamente molto simili le une alle altre, a causa delle frequenti migrazioni che hanno determinato continui rimescolamenti di geni.

Cosa c’è di vero nelle teorie razziste?

Effettivamente gli scienziati che studiano la biologia degli esseri umani hanno scoperto alcuni fatti importanti. Innanzitutto, la nostra specie, Homo sapiens, non è divisa in razze: non esistono le razze umane. I biologi prendono atto dell’esistenza di una razza soltanto quando un gruppo di animali presenta differenze importanti, riscontrabili anche dall’analisi del DNA, che lo distingue dagli altri individui della sua specie. In effetti, le razze sono raramente presenti tra gli animali; si possono formare quando un gruppo di animali si isola per molto tempo dagli altri. L’isolamento può essere causato da fenomeni naturali oppure dall’intervento dell’uomo che impedisce gli accoppiamenti spontanei, come nei casi delle razze di cani, gatti o bovini. Gli esseri umani sono effettivamente tra loro molto diversi, tant’è che è possibile distinguere una persona da un’altra, anche se siamo quasi sette miliardi, ma non vi sono gruppi di persone che possano essere considerati una razza particolare differente da altre. Molti si domanderanno: ma allora neri e bianchi non sono razze diverse? La risposta è semplice: è evidente che neri a bianchi sono diversi, e non solo per il colore della pelle, ma per tanti altri caratteri, dal tipo e colore dei capelli ai gruppi sanguigni, dalla forma del corpo al colore degli occhi. Il fatto però di scegliere uno di questi caratteri per dividere le persone in razze è sempre discutibile. Non è logico scegliere un solo carattere, come il colore della pelle, e utilizzarlo per separare gli uomini in razze. Infatti, se si vuole dividere gli esseri umani perché non scegliere, per esempio, il gruppo sanguigno come carattere importante, oppure il colore degli occhi? Ma avrebbe senso parlare di razze 0, A, B e AB riferendosi ai gruppi sanguigni o dividere le persone nelle razze azzurre verdi e marroni riferendosi ai colori dell’iride? Sicuramente non troveremmo logico raggruppare le persone in gruppi così scelti. E così anche la tradizionale divisione in “bianchi” e “neri” è discutibile, sia perché si basa su un solo sul colore della pelle, sia perché il colore varia gradualmente dallo scuro al chiaro e non esistono solo i neri e i bianchi, ma tutte le possibili sfumature dalla più scura alla più chiara. Dividere le persone in bianchi e neri è come dividerle in alti e bassi: è una divisione irrealizzabile perché non esistono solo gli alti e i bassi, ma tutte le vie di mezzo possibili e immaginabili. In passato c’era persino chi affermava che esistesse una razza ebraica, nonostante gli appartenenti alla religione ebraica non abbiano tra loro particolari somiglianze. Gli ebrei possono essere italiani, etiopi o indiani e hanno generalmente aspetto simile alle altre persone del luogo in cui vivono, tanto è vero che non è in alcun modo possibile distinguere a prima vista un ebreo da un cristiano; oltretutto, i primi cristiani erano tutti ebrei, da Gesù ai dodici apostoli, da san Paolo a Maria e Giuseppe. Gli ebrei possono essere ricchi o poveri, bianchi o neri, simpatici o antipatici, come accade in qualsiasi altro gruppo religioso o culturale. L’invenzione della razza ebraica è servita, tra l’altro, ad accusare una minoranza di responsabilità che non aveva. Albert Einstein aveva compreso questo fatto già negli anni Trenta del secolo scorso: al suo sbarco negli Stati Uniti, profugo della persecuzione nazista contro gli ebrei, alla voce «razza» sul foglio d’immigrazione scrisse semplicemente «umana». Nonostante i biologi abbiano dimostrato che la specie umana non è divisa in razze, il razzismo non è però scomparso. Affermazioni razziste si possono individuare quando si fanno ragionamenti su presunte caratteristiche permanenti di gruppi umani particolari. Per esempio, fuori dall’Italia capita di sentir dire che gli italiani sono imbroglioni e lazzaroni. I razzisti attribuiscono le caratteristiche negative di alcuni italiani a tutti noi, lasciando intendere che quei caratteri sono tipici di un popolo e non individuali. Esistono razzisti in Italia e nel resto del mondo e sono spesso in contraddizione tra loro perché ritengono sempre di appartenere al gruppo migliore. Mentre il razzista italiano parlerà male di chi non è italiano, il razzista australiano o svedese potrà essere sempre pronto a trovare difetti negli italiani e pregi nel gruppo cui appartiene. Non c’è mai nessun razzista che dice: “ci sono gruppi umani superiori ad altri, peccato che io sia una persona tipica di un gruppo inferiore e abbia un sacco di difetti”. Ci sono, e forse ci saranno sempre, alcune persone che pensano di appartenere al gruppo migliore. Ma ci sono e ci saranno sempre molte più persone disposte a fare amicizia con tutti e a trovare il meglio nei nostri simili qualunque sia il luogo in cui sono nati. È bello sapere che la scienza ha dimostrato l’uguaglianza degli esseri umani.