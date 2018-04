Lo sposo chiede il divorzio durante la festa di nozze – poi scoppia un’enorme rissa

Poco prima di partire per la luna di miele, lo sposo ha annunciato di volere il divorzio dalla neo moglie. Le sue parole choc hanno scatenato un’enorme rissa tra i presenti.

Durante un matrimonio in Egitto, sposi e invitati hanno perso il controllo, riporta il Daily Mail.

Secondo il quotidiano, i genitori della sposa volevano salutare la ragazza prima della luna di miele, ma il marito ha rifiutato la loro richiesta.

Quando gli sposi sono saliti in auto, i genitori di lei si sono avvicinati al finestrino e hanno chiesto un momento insieme alla figlia. Steepfeed.com riporta che lo sposo ha perso totalmente il controllo, dicendo che avevano già trascorso l’intera notte con la figlia.

Uno zio della donna ha provato a calmare l’uomo, ma senza successo. Uno degli ospiti ha detto che lo sposo è sceso dalla macchina e ha giurato che avrebbe chiesto il divorzio.

Qualche momento dopo, è scoppiata una rissa nella sala ricevimenti. Sono persino volati oggetti di metallo e sedie. Alcune persone sono rimaste ferite.

In seguito la donna è ritornata a casa, ma senza il marito. Lui è ritornato dalla famiglia, vuole ancora il divorzio.

Una festa di nozze che gli invitati non dimenticheranno facilmente, soprattutto per come è andata a finire!