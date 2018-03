Loredana ai ferri corti con Romina: adesso scattano le denunce

E’ scontro aperto tra Loredana Lecciso e Romina Power per un post pubblicato e poi cancellato dalla compagna di Al Bano Carrisi. Tra le due volano parole grosse sulla presunta gravidanza di Cristel Carrisi e la faccenda potrebbe concludersi malissimo. Le due oramai si sfidano senza esclusione di colpi e non è escluso un approdo in tribunale. Ecco cosa è successo…

Nei giorni scorsi, infatti, la trasmissione “Storie Italiane” ha diffuso, usando tutti i condizionali del caso, una foto della ragazza con un pancino sospetto. Un’immagine trovata su Instagram, poi rimossa quando ormai la notizia aveva cominciato a fare il giro di web e settimanali.

La figlia di Al Bano e Romina è quindi incinta? Non c’erano notizie ufficiali né conferme in merito, fino a quando Loredana Lecciso – “matrigna” della 32enne con la quale non si parla da tempo – ha pubblicato su Facebook un commento shockante. “Sì, è vero. È incinta di un maschietto, nascerà ad aprile.

Ditelo ai giornalisti, fare girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”, ha scritto, rendendo pubblici e alla mercé di tutti informazioni su una persona appartenente alla sua famiglia. Come la prenderà Al Bano, con il quale i rapporti erano freddi ormai da mesi?

Non l’ha presa bene, comprensibilmente, Romina Power. “Un post interessante”, ha scritto sui social in riferimento allo scritto della Lecciso. Come a dire: “Ma come si permette?”. Poche ore dopo, però, la cantante ha deciso di rimuovere tutto e cancellare il suo post da Instagram. Non finirà qui, ne siamo certi. Anche perchè Lory ha annunciato azioni legali per il post “verosimilmente ascrivibile a ignoti” apparso appunto sul profilo Instagram di Romina.