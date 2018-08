Lottano per la custodia del figlio. Uccide il piccolo, l’ex e la nuova compagna, poi si suicida

Una terribile notizia quella che stiamo per darvi e che avrebbe scioccato l’ America. Possibile dramma familiare è avvenuto nel Queens, in una casa dove il trentanovenne James Shields, avrebbe aperto il fuoco con due pistole contro il piccolo di 6 anni, l’ ex moglie e la nuova compagna prima di rivolgere una delle Armi contro se stesso e uccidersi. Il tutto perché la custodia del figlio era ancora in lotta. La terribile tragedia è avvenuta a New York, dove un padre in lotta con l’ ex moglie per la custodia del figlio di 6 anni, avrebbe ucciso la donna il piccolo e la sua nuova compagna finendo per poi suicidarsi. Il dramma si sarebbe consumato lunedì sera in un appartamento del quartiere Astoria, ma solo diverse ore dopo le forze statunitense sono riuscite a ricostruire la vicenda accaduta nella casa dopo aver trovato i quattro cadaveri.

Il protagonista della storia che ha fatto una strage è James Shields , un fisioterapista di anni 39 anni che avrebbe sparato all’impazzata nella casa dove si erano riuniti tutti proprio per discutere dell’affidamento del piccolo. Sembra che l’uomo abbia aperto il fuoco con due pistole regolarmente detenute, uccidendo il figlio James Jr la madre del ragazzino nonché la sua ex moglie Linda Olthof di anni 47 ed infine la sua compagna Saskia. Poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita. Sembra che prima che succedesse la tragedia, l’uomo si era lamentato per mesi della battaglia che stava combattendo con Linda per l’affidamento del piccolo che nel frattempo era stato portato in Olanda dalla mamma e che per questo motivo vedeva due volte l’anno.

Linda era arrivata a New York con il piccolo il 21 luglio scorso proprio per permettere a suo figlio di vedere suo padre, ma durante l’appuntamento fissato a casa dell’uomo è scattata l’ assurda violenza. Ancora ora gli inquirenti non sanno chi è stato colpito per primo né la dinamica esatta di quanto sia accaduto, ma si ipotizza che l’uomo avesse già premeditato tutto visto che in casa c’erano decine di proiettili ed il trentanovenne ha lasciato anche un biglietto con su scritto: “Ho avuto una vita perfetta e ora è tutto rovinato”.

Gli agenti avrebbero trovato tutte le vittime in una piccola stanza dell’appartamento dopo che qualcuno dell’edificio avrebbe chiamato la polizia, solamente dopo aver visto i corpi attraverso una finestra del cortile comune mentre depositava la spazzatura. L’unico corpo distante era quello del 39enne trovato vicino alla porta con una ferita da arma da fuoco al collo. Come avrebbero accertato gli inquirenti, sembra che l‘uomo nei mesi scorsi avrebbe creato una pagina di raccolta fondi online descrivendo nel dettaglio” La Battaglia per la custodia del figlio” e lamentandosi che le spese finanziarie per combattere la sua ex in tribunale lo stavano distruggendo e anche la nuova relazione con Saskia.