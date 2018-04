“Lui ce l’ha piccolo in una maniera imbarazzante”. Isola dei Famosi trash: la confessione piccante dell’ex naufraga sul compagno di avventura. Tutti spiazzati davanti all’ennesima ‘perla’

Anche se arrivata agli sgoccioli, l’Isola dei Famosi regala ancora gossip. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda in diretta lunedì 16 aprile 2018, ecco che a Casa Signorini si tirano fuori gli altarini (che fa pure rima). Nell’ultima puntata del format online del direttore della rivista Chi, tra gli ospiti c’erano anche Cecilia Capriotti ed Eva Henger. Le due ex naufraghe hanno fatto delle rivelazioni a dir poco scioccanti che hanno spiazzato persino il padrone di casa. La prima: Bianca Atzei avrebbe preso una cotta per Nino Formicola. Proprio così. Stando alla rivelazione di Eva e Cecilia, Bianca si sarebbe stata avvicinata al comico durante la prima settimana di permanenza in Honduras. “Ci ha provato”, ha detto la Henger, ma il comico le avrebbe subito fatto capire di non essere interessato. Anche perché, da anni, è impegnato con Alessandra.

Quindi, sempre a detta delle due ex concorrenti del reality, le attenzioni di Bianca si sarebbero spostate su Filippo Nardi, con cui in effetti molti avevano notato un certo feeling, poi però sfociato in liti e frecciatine al vetriolo.

Uno scoop, questo fornito dalla Henger e dalla Capriotti, che ha lasciato senza parole persino Signorini, oltre agli ospiti del salotto. Certo, ammesso che sia tutto vero quello che dicono Eva e Cecilia, assume un significato diverso la scelta di Bianca di nominare proprio Nino come finalista dell’Isola, anche se, va detto, la madre della cantante, in diretta, aveva rivelato che Bianca ha una forte stima nei confronti del comico. Stima che avrebbe sempre nutrito, anche prima di fare i bagagli per l’Honduras. Ma non è finita qui, anche se questo pettegolezzo basterebbe a saziare la fame di gossip del pubblico. La Capriotti, che da quando è uscita ha lanciato una lunga serie di ‘bombe’ di gossip sul reality, ne ha detta un’altra.

Si va sul piccante, signori. Cecilia l’ha rivelato in esclusiva ad Alfonso nel corso di una conversazione telefonica privata. Conversazione che poi Signorini ha svelato nel suo salotto, Casa Signorini, in presenza della Capriotti, come riporta il sito Bitchyf. “Cecilia Capriotti mi ha chiamato e mi ha detto – non farò il nome – ‘Amore, lui ce l’ha piccolo in una maniera imbarazzante’. Chi ce l’ha piccolo?”. Imbarazzata, la ex naufraga ha poi assicurato di non visto nulla di persona, ma che si tratta di una voce che qualcuno le ha riferito. “Io non ho visto niente, lo dicono!”, ci ha tenuto a precisare Cecilia. Chi sarà mai questo concorrente? Tranquilli, il nome lo farà Alfonso Signorini durante la prossima puntata del suo format web. Così, almeno, ha assicurato il giornalista.