L’ultima “follia” di Chiara Ferragni. E riguarda proprio il piccolo Leone

Chiara Ferragni è diventata mamma da poco più di un mese, ha messo al mondo il piccolo Leone Lucia, il primo figlio nato dalla relazione con Fedez, ed è più bella e raggiante che mai. Non solo è tornata in splendida forma, vantando già un ventre piattissimo a poche settimane dal parto, è riuscita anche a trasformare il bimbo in una fashion icon come lei. La blogger sfoggia ogni giorno look trendy e griffati e non può fare a meno di scegliere degli outfit ugualmente fashion per il suo Leoncino. L’ultima trovata per renderlo un vero principino? Una carrozzina “con le ali” super glamour firmata da Jeremy Scott.

Chi ha firmato la carrozzina con le ali di Leone?

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha postato sui social una foto davvero originale: la blogger non solo ha sfoggiato una forma fisica da urlo a poco più di un mese dal parto ha anche puntato tutto su un look casual in rosa con un completo a quadretti caratterizzato da camicia e pantaloncino, sneakers e una borsa total pink abbinata. La cosa particolare è che allo scatto portava a passeggio il piccolo Leone in una carrozzina sopra le righe decorata con ali dorate brillanti e piccoli puttini. Si tratta di un prodotto esclusivo e da collezione della linea disegnata da Jeremy Scott per Cybex, brand famoso per i suoi seggiolini auto, passeggini e marsupi, che ha voluto portare un tocco di lusso nel mondo dei bambini.

Lo stilista di Moschino ha decorato con il suo stile insolente e ribelle alcuni prodotti dell’azienda, primo tra tutti la carrozzina scelta dalla blogger per il figlio. E’ una sorta di “culla portatile” funzionale e glamour con ruote e dettagli dorati, copertina e paravento azzurre con degli angioletti biondi e sui due lati delle ali brillanti che rendono tutto fuori dall’ordinario. Quanto costa? 499,95 euro, un prezzo decisamente elevato se si pensa che può essere utilizzata fino ai primi 6 mesi del piccolo.

La Ferragni, però, sembra non badare a spese ed, essendo la personalità più influente del mondo della moda internazionale, oltre al passeggino “da viaggio” già mostrato altre volte su Instagram, non ha potuto fare a meno della creazione del designer di Moschino. Insomma, Leone è davvero un bambino fortunato: ha un guardaroba super trendy fin da neonato e una mamma attentissima alle ultime tendenze.