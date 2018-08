L’ultimo abbraccio della 15enne al suo fidanzato in fin di vita. La foto diviene virale

Un addio che ha commosso davvero il mondo del web, quello tra una quindicenne e il suo fidanzato. Quest’ultimo pare sia stato travolto dalle onde, mentre nuotava davanti alla costa Gallese e il suo corpo venne recuperato alcune ore dopo dai soccorritori che l’hanno immediatamente portato in ospedale, ma in condizioni davvero molto critiche. I protagonisti di questa storia sono Stephanie Ray ed il fidanzato Blake Ward. Come abbiamo già riferito, il giovane sedicenne è stato Travolto dalle onde mentre si trovava a nuotare davanti alla costa Gallese ed è stato recuperato soltanto alcune ore dopo dai soccorritori che l’hanno portato in condizioni davvero disperata all’ospedale Alder Hey Children’s di Liverpool, dove pare che le cure mediche in macchinari l’abbiano tenuto in vita per diversi giorni.

Per 7 giorni il ragazzo è stato ricoverato in clinica e dottori Pare che ad un certo punto abbiano comunicato che purtroppo il sedicenne non ce l’avrebbe fatta, per via di alcuni danni arrecati al cervello e per questo motivo i genitori hanno deciso di staccare la spina e visto le condizioni irrecuperabili, la sua fidanzata gli è stata accanto fino alla fine e gli ha voluto dare anche l’ultimo saluto in modo piuttosto straziante.

La ragazza infatti si è distesa al suo fianco, abbracciandolo finché I medici non hanno fermato i macchinari. I Genitori del ragazzo non hanno potuto far altro che scattare una foto per immortalare quel momento e pubblicato la fotografia sui social Che inevitabilmente È divenuta virale.

“Oggi è stato il giorno più difficile della mia vita, che non potrò mai dimenticare. Sono stata al fianco di Blake non l’ho mai lasciato. Ieri ci è stato detto che non si sarebbe mai più svegliato e abbiamo preso la difficile decisione di spegnere la macchina e lasciarlo andare. Lui non ha provato alcun dolore ed è morto circondato dall’amore della sua famiglia. Mi mancherà sempre e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Non mi dimenticherò mai di te, Blake, vola in alto baby boy. Ti renderò orgoglioso. Ti amo e lo farò sempre”, è questo quanto scritto dalla ragazza sui social.