Lumen, molto più di un etilometro. Basta soffiare per perdere peso

Si chiama Lumen ed è un mini dispositivo portatile dove soffiare al mattino e prima di iniziare ogni attività sportiva e pare che possa aiutare a tornare in forma. Sembra che Lumen un piccolo leggero dispositivo portatile, riesca a monitorare il proprio metabolismo per capire i motivi in base ai quali si prende Oppure si perde peso. È stato sviluppato dalla società che prende lo stesso nome e che ha sede in Israele ed è composta da ingegneri, scienziati e Designer. Si tratta di un oggetto piuttosto semplice da utilizzare ovvero basta soltanto un respiro al mattino nel boccaglio del dispositivo che è in grado di fornire una serie di informazioni che vanno ad intrecciare scienze nutrizione, il tutto con una finalità ben specifica ovvero il dimagrimento.

Tutto passerebbe dal rilevamento dell’anidride carbonica e della quantità di ossigeno assorbita, tutti elementi per poter calcolare l’energia bruciata da grassi e carboidrati. Per poter c’entrare gli obiettivi, il dispositivo pare fornisca la quantità di carboidrati da poter consumare e consiglia anche gli orari e quali cibi prediligere.

Sarà anche divertente e soprattutto molto utile scoprire quanti carboidrati ad esempio sono contenuti all’interno di un alimento piuttosto che un altro ed infatti l’applicazione mette a disposizione un gruppo di nutrizionisti e a sostegno dell’utente. Respirando Dunque su questo dispositivo si potranno ottenere indicazioni in tempo reale su quello che sta succedendo nel nostro corpo a livello metabolico, permettendo anche all’utente di poter correggere il tiro.

Lumen è un analizzatore di diossido di carbonio ed è molto simile a dispositivi che sono utilizzati dalle forze dell’ordine per fare ad esempio l’alcoltest agli automobilisti. Questo però va ad analizzare molto più del tasso alcolico e infatti è in grado di fornire un rapporto completo sul nostro metabolismo e anche sui correttivi necessari per poterlo migliorare. Come abbiamo visto, il dispositivo è in grado di indicare all’utente se sta bruciando i carboidrati oppure i grassi o se dovrebbe assumere meno carboidrati nel corso della giornata.