L’uomo che l’ha aggredita ha dapprima fischiato e rincorso la ragazza e alla sua reazione l’ha schiaffeggiata davanti a tutti Il video shock

Molestata in pieno giorno davanti a un locale affollato. Il fatto è accaduto a Parigi e la protagonista della molestia, Marie Laguerre, ha reagito al suo aggressore schiaffeggiandolo e poi ha postato il video sulla suo profilo Facebook allo scopo di lanciare un monito. “Ieri, mentre tornavo a casa, nel 19esimo arrondissement, ho incrociato un uomo si è permesso di rivolgermi rumori/commenti/fischi/gesti con la lingua in modo umiliante e provocante. Non era il primo del giorno ed ero stanca, così l’ho apostrofato con un ‘Stai zitto’. Non volevo tollerare un tale comportamento, non posso stare zitta”, racconta Marie.

L’uomo, però, non ha desistito e anzi è tornato indietro per aggredire e schiaffeggiare la ragazza: “Mi ha colpita in strada, in pieno giorno, davanti a decine di testimoni. L’ho denunciato. Ma non è solo, le molestie sono quotidiane. Ci sono uomini che si permettono di umiliarci e non sopportano che la cosa non ci stia bene. E’ inammissibile”.

Nel video si vedono una serie di avventori che si alzano dal tavolo e seguono l’aggressore, desistendo visto il comportamento dell’uomo. Nel frattempo, la ragazza fugge dalla rabbia, tornando indietro solo in un secondo tempo: “Poi però sono tornata e i testimoni mi hanno aiutata tanto. Questo genere di molestie deve cessare”, conclude Marie, facendo intendere di aver pubblicato il video della sua aggressione allo scopo di sensibilizzare le persone dal compiere gesti del genere.