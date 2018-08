Lutto nel mondo del motociclismo, muore dopo un gravissimo incidente

Ancora una tragedia nelle corse su strada. Il pilota francese Fabrice Miguet è morto in seguito un violento incidente durante la gara della Superstock dell’Ulster GP, in Irlanda. Trasportato d’urgenza al vicino Royal Victoria Hospital di Belfast, non è sopravvissuto per la gravità delle ferite riportate. La sua morte è stata annunciata dal team Optimark Road Racing che si è ritirato dalla competizione. Miguet, 49 anni, era conosciuto come il “tonton” (lo zietto) francese delle corse su strada e per anni è stato il pilota transalpino più veloce sul tracciato dell’Isola di Man.

Ancora tragedia: morto Fabrice Miguet

L’incidente si è verificato sabato 11 agosto durante il quinto giro della gara SuperStock nel tratto denominato Joey’s Windmill nel quale è rimasto coinvolto anche Eric Wilson. Miguet era in sella a una Kawasaki ZX-10R del team Optimark. Dopo i primi soccorsi, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. A nulla è servita la corsa in ospedale dove i medici non sono riusciti a salvarlo. Miguet si è spento nella giornata di ieri. Questo il comunicato con cui il team francese ha annunciato il decesso del pilota: “È con immenso dolore che annunciamo la morte di Fabrice Miguet, “Mig”, in seguito alle ferite riportate nell’incidente in corsa durante la gara della SuperStock. Il nostro pensiero va alla sua compagna, alla sua famiglia e ai suoi tanti amici”.

Miguet, originario della Normandia, era proprietario di un concessionario di moto ad Argentan ed era un esperto delle corse su strada. In passato aveva partecipato 18 volte al Tourist Trophy e aveva all’attivo diverse partecipazioni al Macau GP, alla North West 200, all’Ulster GP e alla Pikes Peak. In questo 2018 nero per le corse su strada, Miguet è la sesta vittima. Prima di lui a perdere la vita sono stati Dan Kneen e Adam Lyon al TT, William Dunlop alla Skerries 100, James Cowton alla Southern 100 e Clive Ling all’Ophne Trophy.