Lutto nella politica, muore Carlo Ripa di Meana dopo due mesi dalla morte della moglie

A soli 2 mesi dalla scomparsa della moglie è morto nella giornata di ieri Carlo Ripa di Meana. L’uomo è morto a Roma a 89 anni a soli 2 mesi dalla scomparsa della moglie Marina Punturieri morta lo scorso 4 gennaio. Quella loro è stata una storia d’amore durata bene 35 anni. Lui era stato un uomo politico e anche di cultura socialista ed ambientalista e parlamentare, commissario europeo nonché ministro della Repubblica, presidente di Italia Nostra e per tanto tempo impegnato nelle battaglie per l’ambiente e la tutela dei beni culturali. La notizia della sua morte è stata data dal figlio Andrea facendo una telefonata all’ansa dicendo: “A meno di due mesi dalla scomparsa dell’adorata moglie Marina si è spento oggi pomeriggio”. Il figlio ricorda il padre Carlo come un uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del dissenso e di Italia Nostra.

Sembra proprio che a dire dal figlio Carlo Ripa di Meana sia morto assistito con tanto amore dalle sorelle e dai fratelli e anche dal figlio. Dopo la morte della moglie lo scorso 4 gennaio Carlo Ripa di Meana si era chiuso in un silenzio davvero doloroso e dopo alcune settimane dalla sua morte aveva detto di essersi reso conto di averla amata disperatamente. Ultimamente le sue condizioni di salute pare fossero piuttosto precarie ed era infatti apparso piuttosto magro, tanto che il suo cappotto sembrava davvero stargli molto grande e anche il suo colorito si era trasformato in un colore tipico di una persona purtroppo malata.

Era nato a Pietrasanta nel 2929 e dal 1953 al 1956 per conto del PCI dirisse a Praga la rivista dell’Unione internazionale degli studenti ovvero alla World student news. Fu proprio a Praga che incontrò a Bettino Craxi nel 1957 e fece il libraio Feltrinelli a Pisa e anche a Forte dei Marmi fino a quando Giangiacomo Feltrinelli lo chiamò per l’apertura della sua prima libreria nel capoluogo Lombardo. Dirisse poi la rivista passato e presente attorno alla figura di Antonio Giolitti e fu proprio su questa figura che Ripa di Meana e seguire tutto il suo percorso terreno anche all’impegno socialista e rientrando nel comitato centrale del Partito Socialista italiano. Dal 1974 al 1979 fu presidente della Biennale di Venezia e dal 1979 al 1984 fu deputato socialista al Parlamento Europeo mentre dal 1985 al 1992 divenne commissario europeo alla cultura e all’ambiente nelle commissioni Delors I e Delors II.

“Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Carlo Ripa di Meana, già Presidente nazionale dei Verdi, un grande ambientalista le cui battaglie sono state importanti e significative per la difesa del patrimonio culturale, paesaggistico e storico del nostro Paese. Un intellettuale attento e impegnato, che si è speso sempre generosamente nel solco del cambiamento ecologista. I Verdi italiani lo ricordano e lo salutano con grande affetto per quello che ha fatto in difesa dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico italiano”, è questo il commento del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, dopo aver appreso la morte di Carlo Ripa di Meana.