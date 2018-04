“Ma vaff***!”. Isola dei Famosi, ora Mara Venier perde la pazienza sul serio. E sbotta. Basta una sola foto per far partire la sfuriata. E ne ha proprio per tutti stavolta ‘la zia’

Due certezze su Mara Venier, l’opinionista dell’Isola dei Famosi: è verace, quindi senza peli sulla lingua e super social. Il mix tra le due caratteristiche (ci mancherebbe, la zia Mara è anche molto altro) ha più volte portato a sfoghi coloriti negli ultimi tempi. Questa edizione del reality di Alessia Marcuzzi, d’altronde, ha fatto e sta facendo ancora discutere per via del cosiddetto canna-gate. Dunque ha scaldato anche la ex padrona di casa di Domenica In, che a differenza delle tiepide posizioni prese dal collega, Daniele Bossari, ha sempre chiesto a gran voce la verità. Non solo sullo scandalo droga, anche sulle altre faccende e faccendacce che hanno interessato le spiagge dell’Honduras.

Tanto per dire, la Venier è stata l’unica a sollecitare le verità di Jonathan, oltre che parlare apertamente di canne e definire questa edizione dell’Isola ‘imbarazzante’. Insomma, Mara è una che va dritta al punto, che vuole sapere. Anche a costo di indagare e fare domande scomode. E ora veniamo alla parte social. Su Instagram, come in studio, l’opinionista non si risparmia. Se ha da dire qualcosa la dice e risponde senza problemi alle domande dei follower.

Certo, i toni sono diversi da quelli usati in diretta. Sono più coloriti, ecco. Come riporta il quotidiano Il Tempo, uno degli ultimi post apparsi sul sui profilo Instagram ha scatenato l’opinionista. Ha postato una foto in cui è abbracciata ad Alessia Marcuzzi e a Daniele Bossari con questa didascalia: ”Noi!!!! Sempre noi…più uniti che mai”. Immediata la reazione dei fan, che si sono complimentati per la bella amicizia, ma anche per il programma e per il suo comportamento. E lei, che come detto risponde spesso, ha dispensato cuori, bacini e ringraziamenti. Ma non tutti i follower della Venier hanno preso così bene la foto del trio dell’Isola. Coloro che hanno ‘osato’ criticare lo scatto in questione, puntando il dito su questa edizione e su come è stato gestito il canna-gate, si sono beccati un bel ‘vaffa’.

”Sono tre mesi che sopporto, me ne frego da sempre, ma ogni tanto un bel vaffa ci sta, mi fa stare bene”. Della serie: quando ce vo’, ce vo’. Rispostine lapidarie e un bel biglietto per andare a quel paese, così Mara liquida chi dice che l’Isola è un flop. Un utente, ad esempio, come riporta sempre Il Tempo, scrive così: ”Quelli che hanno trasformato il reality in falsità”. E si becca un ”ma vaf***o”. Per un’altra follower il post è ”solo pubblicità per le borse di Alessia”. Risposta: ”Ne vuoi una????”. E a un’altra che faceva la stessa osservazione: ”Allora?? Che te frega?? Te da fastidio?? Fatte na vita bella de zia”. Ma a chi l’applaude per la foto e per il suo atteggiamento all’Isola dispensa applausi e saluti calorosi. Così è: chi l’attacca non la passa liscia, chi la difende e la sprona, invece, cuori e approvazione.