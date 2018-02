Macerata, 18enne fatta a pezzi e messa in due valigie da nigeriano irregolare

Il suo appartamento è in un piccolo condominio in via Spalato 124, nella periferia ovest di Macerata. Palazzi bassi con gli alberi ai lati dei marciapiedi e ritmi lenti. Tutti si conoscono, almeno di vista, ed è difficile muoversi senza essere notati. Non deve sorprendere, dunque, se ben due persone hanno raccontato alla polizia di aver visto la sera del 30 gennaio Innocent Oseghale con due trolley, due valigie simili (se non identiche) a quelle in cui è stato trovato il cadavere smembrato di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni sparita da una comunità di recupero di Corridonia il giorno prima. Il principale sospetto è Innocente, un nigeriano di 29 anni con un permesso di soggiorno scaduto e precedenti per spaccio.

I testimoni e le telecamere della zona lo collocano in via Spalato nelle ore della scomparsa della ragazza ma a complicare davvero la sua posizione sono gli abiti sporchi di sangue della vittima trovati in casa. Per tutto il giorno ha ripetuto di non saperne nulla, ha perfino detto di conoscere le persone che potrebbero aver fatto una cosa simile, gli investigatori ritengono che alla fine racconterà tutto. Per ora è l’unico fermato ma il comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, Michele Roberti, ha detto all’Ansa di «non escludere che possano emergere spunti di indagine sull’eventuale coinvolgimento di altre persone».

Se il sospetto numero uno è già al sicuro, resta da ricostruire l’ultima giornata di Pamela e la causa della morte. L’autopsia effettuata dal medico legale Antonio Tombolini non ha rilevato segni evidenti di violenza sessuale ma non ha chiarito i motivi del decesso, bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici. Un’ipotesi è che la ragazza sia morta per overdose nell’appartamento del pusher che, per evitare problemi, ha deciso di sezionare il corpo, nasconderlo in due trolley e sbarazzarsene lanciandolo in un fosso nelle campagne di Pollenza. Oltre agli abiti e alle tracce di sangue, in casa di Oseghalei carabinieri hanno trovato anche uno scontrino perl’acquisto di una siringa in una farmacia della zona la sera del 30 gennaio. Non è quindi da escludere che l’accusa possa diventare «omicidio come conseguenza di altro reato» (la vendita della dose) e occultamento di cadavere.

La storia di Pamela si può ricostruire seguendo i post della sua pagina Facebook. Le giornate a Ponte Lungo (zona sud-est di Roma), il sogno di diventare estetista come la madre, l’amore per il fidanzato, ma soprattutto i problemi con la dipendenza, come esprimeva chiaramente con la frase «Tutti dipendiamo da qualcosa che ci fa dimenticare il dolore», accompagnata dalla foto di una bottiglia di superalcolici e una sigaretta.

La sua dipendenza era la droga, aveva scelto di curarsi nella comunità gestita dalla onlus Pars di Corridonia, a pochi chilometri da Macerata e dalla casa dei nonni. Il primo tentativo è dell’ottobre scorso ma era scappata e ritornata dopo cinque giorni. A convincerla, forse, anche le parole delfidanzato: «Dove sei andata a finire amore? Non hai capito? Ti devi far aiutare, l’unione fa la forza, da sola non vai da nessuna parte». Il 29 gennaio la seconda fuga, stavolta nessuno ha fatto in tempo a farle cambiare idea. Secondo la ricostruzione dei militari, la sera stessa ha incontrato lo spacciatore che l’ha vista morire. Tutti la ricordano come una brava ragazza, a volte im – petuosa ma come la maggior parte delle sue coetanee. E sorprende la descrizione dei vicini di Oseghale, definito «un vicino perfetto» che «non faceva mai chiasso».

FAMIGLIA DISTRUTTA

Alessandra Verni, la madre di Pamela, non ha mai smesso di piangere dal momento in cui i carabinieri le hanno dato la notizia. Minuta, esile, dopo mezz’ora all’obitorio di Macerata per il riconoscimento, la donna si è allontana coprendosi il volto con una mantellina. «Sono delle bestie feroci, siamo distrutti», ha riferito attraverso il suo legale ma poi ha sfogato sui social i pensieri per la figlia: «Spero e prego che giustizia sia fatta. Quello che le hanno fatto è indescrivibile e così crudele che spero di vederli soffrire lentamente fino alla morte! Ti amo».