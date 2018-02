Macerata, 18enne fatta a pezzi e ritrovata in due valigie

E’ stato identificato il cadavere della giovane donna trovato in due valigie vicino a Pollenza nel maceratese. Secondo quanto riferito, la donna si chiamava Pamela Mastropietro aveva 18 anni e proprio il pomeriggio del 29 gennaio avrebbe lasciato volontariamente la comunità di recupero Pars di Corridonia dove era ospite. La conferma sembra essere arrivata nella mattinata di ieri dai carabinieri. Era stato un’ automobilista a segnalare ai militari di avere trovato sul ciglio della strada della zona industriale di Potenza 2 trolley al cui interno poi è stato ritrovato il corpo della giovane donna completamente smembrato. Secondo quanto riferito dagli investigatori nel pomeriggio e in seguito ad alcuni risultati effettuati sul corpo della giovane donna condotti dal medico legale si è arrivati poi all’ identificazione del cadavere. Il cadavere è stato fatto a pezzi e trovato come già abbiamo detto nella mattinata di ieri all’interno di due trolley abbandonati in un posto non tanto distanti dal cancello di una villetta in via dell’Industria.

In seguito alla scoperta tutta l’aria è stata isolata ed i carabinieri hanno setacciato anche la campagna vicina in cerca di eventuali indirizzi. Sarebbero stati acquisiti anche i video girati dalle telecamere di sorveglianza di due aziende e varie persone tra cui anche i residenti della zona sarebbero stati ascoltati per cercare di raccogliere utili informazioni alle indagini. Sembra che qualcuno avesse raccontato che i cani di una villa adiacente al luogo del ritrovamento avrebbero abbaiato senza sosta a partire dalle ore 23:00 di martedì. Ovviamente questo è un particolare che potrebbe riportare all’ora in cui le due valigie sarebbero state abbandonate nel posto. Gli inquirenti al momento non escludono che i bagagli sono stati lasciati da un’auto di passaggio nel corso della notte.

Le indagini sono coordinate dal sostituto e Stefania Ciccioli della procura di Macerata e stando a quanto emerso sembra che il delitto possa essere stato compiuto lo stesso lunedì al più tardi martedì mattina e che l’autore o gli autori abbiano acceso tutta la notte per poterti liberare dei resti umani. Un altro particolare che sembra abbia lasciato stupiti gli investigatori del nucleo investigativo del comando provinciale Maceratese e il fatto che all’interno delle valigie non c’erano vestiti e neanche tracce di sangue. Dopo che è stato identificato il cadavere nel corso della giornata di ieri, gli investigatori hanno dovuto avvisare la famiglia della ragazza e la comunicazione pare sia arrivata ai colleghi di Roma e danni alla famiglia di Pamela.

Non si tratta della prima volta in cui si trova il cadavere all’interno di una valigia, considerata una modalità di occultamento che più volte sembra più ha fatto irruzione nelle cronache criminali. Lo scorso dicembre pare si sia riusciti a dare un’identità allo scheletro di donna ritrovato un mese prima rannicchiato nella valigia del Vercellese. Si trattava di Franca Musso cinquantaquattrenne residente a Tronzano scomparsa nel 2016.