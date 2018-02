Macerata, paura per le vie della città per un raid razzista: spari, 6 africani feriti

Tanta paura nella giornata di ieri per le vie del centro di Macerata per via di un raid razzista. Il tutto sarebbe iniziato intorno alle ore 11:00 di ieri quando un uomo di circa 28 anni avrebbe sparato dalla propria auto in corsa In alcune zone della città ferendo ben 6 persone tutti africani e colpendo anche edifici e negozi. L’aggressore si Chiama Luca Traini, originario di Tolentino incensurato alto circa un metro e ottanta, fisico atleta, capelli rasati è proprio lui che nella mattinata di ieri ha sparato ferendo ben 6 africani. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri dopo un oltre un’ora in Piazza della Vittoria proprio davanti al monumento dei caduti. Nel momento in cui è stato fermato, l’uomo si sarebbe tolto il giubbotto e messo sulle spalle una bandiera italiana, poi è salito sui gradini del Monumento in piazza, si è girato ed ha fatto il saluto romano.

Una volta ammanettato l’uomo avrebbe anche ammesso di essere stato l’autore del gesto. Traini è stato trasferito in questura dove ha risposto ad alcune domande da parte degli inquirenti. Intanto sono rimaste ferite 6 persone tutte e 6 straniere, colpite dai colpi esplosi in via Venini, in via Spalato, Corso Cairoli, strade del centro della città marchigiana. Il sindaco di Macerata Romano Carancini dal suo profilo Facebook pare abbia invitato tutti i cittadini a restare in casa in attesa di una nuova comunicazione Ovviamente prima che l’uomo avesse fermato. “C’e’ un uomo in auto che sta sparando in citta’ abbiamo fermato il trasporto pubblico e chiesto alle scuole di tenere i bambini all’interno. Si consiglia di non muoversi per andare a prenderli fino a nuova comunicazione”, è questo quanto scritto dal sindaco di Macerata sul proprio profilo Facebook.

Anche la polizia pare che su Twitter avesse fatto sapere di essere impegnata in una operazione e avrebbe consigliato ai cittadini di rimanere al riparo evitando luoghi all’aperto. L’allarme è poi rientrato nel momento in cui l’uomo è stato arrestato. Il presidente del Consiglio, che ha incontrato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha sottolineato che “odio e violenza non riusciranno a dividerci” e ha assicurato che “lo Stato sarà particolarmente severo verso chiunque pensi di alimentare una spirale di violenza”.

Luca Traini l’uomo che ha ammesso di avere sparato contro alcuni stranieri prima di essere fermato dalla polizia, è risultato essere stato candidato alle elezioni amministrative del 2017 a Corridonia nelle Marche con la Lega Nord. In un manifesto elettorale Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord per Corridonia Luigi Baldassarri che presenta la sua nuova squadra e nel programma elettorale dello scorso 11 giugno ci sarebbe anche il controllo degli extracomunitari.