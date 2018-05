Madre sacrifica le sue gambe per poter salvare i suoi figli durante un tornado

È molto significativa e molto toccante la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista una donna ed una intera famiglia. Era lo scorso 2 marzo del 2012 una data che la protagonista di questa storia ovvero Stephanie Decker non dimenticherà di certo mai. La donna non potrà fare a meno di ricordare proprio quel giorno, perché purtroppo qualcosa di grave è accaduto. Una madre di 42 anni di Henryville, nell’Indiana (Stati Uniti) , Sicuramente non potrà fare a meno di ricordare quella data perché è stato proprio quello il giorno in cui ha perso per sempre le gambe Ma non si è pentita di ciò che ha fatto perché lo rifarebbe due volte anche senza pensarci su. La donna Pare fosse tornata a casa con i suoi figli, quando si è accorta che si stava abbattendo sulla città una terribile tempesta.

Inizialmente ha pensato che non potesse succedere nulla perché si trovavano a riparo e al chiuso, ma poi la situazione è divenuta sempre più pesante tanto che alla fine la donna ha tentato di rifugiarsi in cantina insieme ai suoi figli. “Ho guardato fuori e ho visto il tappeto elastico dei miei figli scaraventarsi dalla finestra al giardino“, ha aggiunto la donna ricordando quel giorno davvero così triste. La stessa racconta che purtroppo la situazione si stava facendo via via sempre più drammatica Tanto che ad un certo punto la casa dov’è la donna insieme ai figli era chiusa ha iniziato a traballare e la mamma ha avuto paura che le finestre potessero esplodere addosso a loro così ha avvolto la figlia di in una coperta e si è sdraiata sui loro corpi, come a fare da scudo. Purtroppo la casa ha iniziato ad radicarsi dalle sue fondamenta.

Non si è trattato di una semplice tempesta, ma quello che si è scagliato sulla cittadina è stato un feroce tornado con una velocità di circa 280 km orari che pare distruggesse tutto ciò che trovava lungo il suo cammino. “In quel momento sapevo che avrei dovuto prendere una decisione. Potevo mettermi al sicuro, oppure proteggere i miei figli. Ma non ci ho pensato due volte: sacrificherei tutto, per mettere in salvo i miei bambini”. Improvvisamente una trave di 6 m si è abbattuta sul corpo della donna è pesante oggetto le ha tranciato gli arti inferiori dalle ginocchia in giù. Purtroppo un secondo tornato si è anche abbattuto sulla famiglia e la forza della tempesta talmente tanto trascinata da detriti e pietre che si sono scagliati anche contro di loro come dei proiettili.

Ancora una volta la donna ha protetto il corpo della figlia con il suo e nel fare questo si è rotta 8 costole riportando delle gravi lesioni ai polmoni. Tuttavia ciò che è importante è che i figli non hanno subito conseguenze da questa terribile tragedia e tempesta e sono stati proprio loro che una volta finito tutto, sono accorsi a chiedere aiuto per la madre che era rimasta gravemente ferita. La donna ha perso purtroppo le gambe ed è stata per molto tempo in ospedale. La sua famiglia nel frattempo ha deciso di non ristrutturare la casa dove tutto è avvenuta, ma di trasferirsi in un’altra casa nella cittadina di Sellersburg.