Madre vende la figlia come schiava del sesso per mille volte in due anni

I giornali neozelandesi non hanno esitato a definirlo come uno dei crimini più orrendi degli ultimi anni, ed è difficile effettivamente non credere che sia così: la mamma di una ragazza è stata condannata a sei anni e 11 mesi di carcere per aver costretto la figlia ad essere una schiava del sesso, vendendo il suo corpo agli uomini per quasi mille volte in poco meno di due anni, con periodi un cui la giovane veniva costretta a prostituirsi anche cinque volte consecutivamente.

La ragazza, il cui nome non è stato ovviamente diffuso, è riuscita a ribellarsi nel novembre del 2016 e a correre dalla polizia, dove ha denunciato gli abusi a lungo subiti lasciando costernati gli stessi agenti, ai quali mai era accaduto di dover ascoltare racconti del genere

Kasmeer Lata, la madre dell’adolescente, è stata condannata ieri dalla Corte Suprema di Auckland per riduzione in schiavitù e per aver ottenuto guadagni dalla prostituzione di una minorenne. Il suo avvocato l’ha difesa sostenendo: “La signora ha compreso i suoi errori e porterà questo fardello per tutta la vita”, ha detto il legale nel tentativo di riuscire a ottenere uno sconto della pena. Poco dopo la condanna di lata anche il suo compagno Avneensh Sehgal si è dichiarato colpevole di aver imposto alla ragazza di prostituirsi. Nei suoi confronti il processo verrà celebrato la prossima settimana e ci si attende una pena simile a quella inflitta alla donna.

Secondo l’inchiesta condotta dalla polizia neozelandese durante i quasi due anni di riduzione in schiavitù della figlia Kasmeer Lata sarebbe riuscita a guadagnare una cifra vicina a 100mila dollari. La donna avrebbe indotto la figlia a prostituirsi adducendo a motivazioni di carattere economico: nonostante il rifiuto della giovane, il giorno del suo 15esimo compleanno è stata costretta ad avere un rapporto sessuale completo per la prima volta con un uomo.