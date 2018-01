Mafia, blitz nell’Agrigentino: 56 arresti in Sicilia, tra questi anche un sindaco

Dopo gli arresti avvenuti nella giornata di domenica in Sicilia, ieri i carabinieri del comando provinciale di Agrigento su disposizione della direzione Distrettuale Antimafia di Palermo hanno eseguito l’arresto di 56 persone tra boss e Sicari dei mandamenti di Cosa nostra agrigentina. Si tratta di un’inchiesta tra le più importante mai messa a segno nel territorio perché pare abbia disarticolato i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca ed ha colpito ben 16 famiglie mafiose e ha visto coinvolti i cosiddetti uomini d’onore anche delle province di Caltanissetta di Palermo, Catania e Ragusa. È finito in manette Francesco Fragapane figlio dello storico capo mafia di Santa Elisabetta Salvatore che da anni è ergastolano al 41 bis. Dopo essere stato scarcerato nel 2012 e in seguito a 6 anni di carcere Fragapane pare abbia ricostituito lo storico mandamento che comprende tutta l’aria Montana dell’ agrigentino e i paesi di Aragona, Raffadali, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano di Quisquina, San Biagio di Platani, Alessandria della Rocca, Bivona, San Giovanni Gemini e Cammarata. Fragapane venne successivamente arrestato e ancora una volta liberato con la scorsa estate, ma era comunque sorvegliato speciale.

Nell’inchiesta sono rimasti coinvolti anche diversi familiari e capomafia che erano a lui collegati. Come potete capire, si tratta di una operazione davvero piuttosto importante e l’indagine è stata coordinata dal Procuratore di Palermo Francesco Lo voi dall’ aggiunto Paolo Guida e dai PM Geri Ferrara e Claudio Camilleri. Tutte e 56 le persone arrestate sono accusate di associazione mafiosa, traffico di droga, truffa, estorsione e ipotesi di voto di scambio.

Tra gli arrestati c’è anche il sindaco di San Biagio Platani, un paese della provincia accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. “In occasione delle consultazioni amministrative comunali di San Biagio Platani del mese di maggio 2014, sia quale candidato che una volta eletto Sindaco” Sabella avrebbe raggiunto accordi con i capi mafia del territorio “garantendo loro agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal Comune, come nel caso dei lavori aggiudicati alla Comil di Favara“.

Inoltre Pare che i PM gli contestino di avere concordato le candidature delle ultime comunali del 2014 con alcuni esponenti mafiosi di vertice del suo paese e fatto anche delle illeciti pressioni nell’assegnazione di appalti. L’operazione è avvenuta all’alba di ieri è stata denominata dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento “Montagna”. Sono stati circa 400 i carabinieri impegnati nell’operazione Antimafia e impegnati anche un elicottero ed unità cinofile. Nelle fasi iniziali, l’inchiesta è stata condotta dal tenente colonnello Andrea Azzolini mentre nella fase esecutiva dal tenente colonnello Rodrigo Micucci. Tutti i particolari dell’operazione sono comunque stati Resi noti nel corso di una conferenza stampa avvenuta nella giornata di ieri alle 11:30 presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, alla presenza del procuratore della repubblica Francesco Lo voi e del procuratore aggiunto Paolo Guido.