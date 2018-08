Maglietta della salute intelligente made in Italy, fa il check up e controlla gli atleti

E’ stata inventata una maglietta intelligente che pare acquisisca la frequenza cardiaca ed i dati, il respiratore di chi la indossa grazie ad un’applicazione tecnologica. Questa maglietta sembra che faciliterà le indagini cliniche nonchè i test sulle prestazioni sportive degli Atleti, il tutto Grazie ad una tecnologia che è stata sviluppata da Enea e università Campus bio-medico di Roma. La maglia in questione è realizzata in tessuto elasticizzato con dei sensori in fibra ottica e pare sia stata testata già su un gruppo di ciclisti. Si tratta di una delle nuove frontiere della medicina costruita con tessuti Smart, dotati di sensori che non vanno ad ostacolare il movimento dei pazienti e sono inoltre particolarmente sensibili alla variazione dei numerosi parametri fisiologici.

La maglia Dunque è stata realizzata dai ricercatori dell’Enea e dell’Università Campus bio-medico e pare che utilizzi dei sensori in fibra ottica, incapsulati all’interno di particolari materiali polimerici. Nello specifico sembra che questa fibra ottica sia molto facile da indossare e sia anche particolarmente flessibile semplificando il cablaggio e permettendo di inserire più sensori nello stesso indumento. “Abbiamo utilizzato sensori in fibra ottica già in commercio e li abbiamo incapsulati all’interno di particolari materiali polimerici”, spiega il ricercatore Enea Michele Caponero. “Questi sensori, incorporati nelle magliette, risultano particolarmente utili in medicina sportiva, in quanto lasciano il paziente molto più libero nel movimento di quanto non avvenga con i metodi tradizionali, che prevedono l’utilizzo di un numero elevato di cinghie sul corpo”, è questo quanto dichiarato ancora da Caponero.

“Testata su ciclisti in allenamento simulato, la maglietta ci ha perm esso di monitorare i parametri degli atleti, in particolare i volumi compartimentali e la frequenza respiratoria, che possono risultare utili per ottimizzare il training e migliorare le prestazioni“, ha precisato Emiliano Schena dell’Università Campus BioMedico di Roma. Stando a quanto riferito, sembra che la maglietta consenta di monitorare i parametri fisiologici relativi all’attività respiratoria e all’attività cardiaca. “Una delle immediate applicazioni in ambito clinico è il monitoraggio di due parametri vitali, frequenza respiratoria e cardiaca, in pazienti critici per supportare il clinico nella scelta dell’iter terapeutico” spiega il professore Emiliano Schena dell’università Campus Bio-Medico di Roma.

Sembra che questa maglietta possa essere utile anche per monitorare il processo riabilitativo di pazienti che hanno subito un ictus o un intervento di lobectomia. Secondo Schena, potrebbe trattarsi di un modo per capire anche in questo caso quale parte della gabbia toracica è utilizzata per respirare e la sincronia toraco-addominale aiuterà i medici ad individuare il problema ed accompagnare il paziente verso il recupero della funzione respiratoria. “Possono essere utilizzati in ambito oncologico, ad esempio quando si esegue un trattamento laser per la rimozione di un tumore. L’obiettivo dell’utilizzo di tali sensori è relativo al monitoraggio degli effetti della procedura. Tali informazioni possono supportare il chirurgo nell’ottimizzare le impostazioni del laser utilizzato durante il trattamento, al fine di rimuovere tutto il tumore ed evitare di danneggiare le strutture anatomiche sane adiacenti”, spiega ancora Schena.