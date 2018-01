Mal di schiena e cefalea: ne soffrono 8 impiegati su 10

Secondo quanto emerso da una ricerca Loudhouse presentata presso il Ministero della Salute nell’ambito del convegno “Salute in ufficio“, bel 8 persone su 10 negli ultimi tre anni hanno sofferto di disturbi legati al proprio lavoro. Tra i dolori più diffusi in ufficio ci sono il mal di testa e il mal di schiena, nel dettaglio: il 61% degli intervistati ha dichiarato di soffrire di mal di schiena, il 55% di mal di testa, il 49% di avere tensione o dolore alle spalle, il 49% problemi agli occhi, il 47% dolore al collo, il 31% dolore al polso o al braccio. Tra le “cattive” abitudini più frequenti, il 97% ha dichiarato di stare seduto e di non muoversi.

Ogni persona è unica, anche per quanto riguarda la struttura corporea. Una postazione di lavoro organizzata in modo ergonomico si adatta a questa individualità. In tal modo si evitano posture scorrette e sollecitazioni eccessive; infatti, posture di lavoro scorrette e prolungate danneggiano i nostri muscoli, legamenti, articolazioni e dischi intervertebrali.

Organizzare la postazione di lavoro

Sedia da ufficio Altezza della sedia

È importante poggiare bene i piedi sul pavimento. L’altezza della sedia è da regolare in modo tale che le ginocchia formino un angolo di almeno 90°. L’angolo tra le cosce e il busto dovrebbe essere maggiore di 90°. Ciò presuppone un sedile inclinabile o come alternativa un cuscino a cuneo. Profondità del sedile Il bordo anteriore del sedile non deve toccare la parte posteriore del ginocchio. Schienale Regolare lo schienale in modo tale che assecondi i nostri movimenti alleggerendo le tensioni. Regolare l’altezza dello schienale in modo tale che la curvatura delle vertebre lombari sia ben sostenuta.

Scrivania Altezza del piano di lavoro

L’altezza del piano di lavoro è da regolare in modo tale che appoggiando gli avambracci, i gomiti formino un angolo di almeno 90°. Ciò vale anche quando lavorate in piedi. La nuca e le spalle dovrebbero essere sempre rilassate.

Postazione di lavoro al computer

Distanza dello schermo / Altezza dello schermo Lo schermo deve essere posizionato di fronte a voi. La distanza visiva corrisponde alla lunghezza di un braccio o a 60–90 cm. Il bordo superiore dello schermo dev’essere all’altezza degli occhi. Luce e riflessi Fate in modo che non vi siano contrasti eccessivi tra lo schermo e lo sfondo. I riflessi delle finestre e delle lampade stancano gli occhi. Un’illuminazione indiretta è la soluzione ottimale. Posizione della tastiera e del mouse Collocate la tastiera ad una distanza tale da poter appoggiare gli avambracci sulla scrivania. Posizionate il mouse vicino alla tastiera. In tal modo si possono rilassare braccia e spalle.

Ma qual è stata la ricetta anti-dolore proposta agli impiegati? Lo ha spiegato Franco Mongini, responsabile della ricerca: «Si è trattato di eseguire una serie di esercizi posturali ogni due o tre ore sul luogo di lavoro, posizionando inoltre delle piccole etichette rosse bene in vista per ricordare di evitare una contrazione eccessiva dei muscoli della testa del collo. A casa, poi, è stato chiesto loro di eseguire per uno o due periodi di 10-15 minuti un esercizio di rilassamento applicando nel contempo degli impacchi caldi su guance, collo e spalle». Il tutto è stato ben spiegato con filmati e esercitazioni. «Interventi relativamente semplici sul luogo di lavoro possono ridurre il dolore in molte persone – conclude Mongini -. A questo proposito abbiamo recentemente lanciato sul Web un social network (www.nomalditesta.it o www.nocervicale.it) concepito specificatamente per ridurre e, per quanto possibile, prevenire questi disturbi così diffusi».