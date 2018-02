Malata di Sla dice basta e sceglie di morire: primo caso dopo legge biotestamento

Patrizia Cocco una donna di 49 anni malata di SLA, ha deciso di staccare la spina e pare si tratti del primo caso in Italia in seguito all’approvazione della legge sul biotestamento. La donna è originaria di Nuoro e pare abbia dato nella giornata di sabato il suo assenso alla sedazione palliativa profonda, rinunciando così alla ventilazione meccanica dopo avere combattuto per lunghi 5 anni contro la malattia. Se ne è andata in questo modo Dunque Patrizia che avrebbe compiuto nei prossimi giorni 50 anni e che dal 2012 purtroppo era affetta dalla SLA, una malattia che le ha portato tante sofferenze. È deceduta nella giornata di sabato nella sua casa di Nuoro dopo aver manifestato per ben quattro volte davanti ad un equipe di medici e due testimoni la volontà di voler rinunciare alla ventilazione meccanica. Come abbiamo detto, si tratta del primo caso di morte assistita dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul biotestamento.

“E’ stata una scelta di Patrizia molto lucida e coraggiosa. La nuova legge permette ai medici di dare subito esecuzione alla volontà del paziente senza doversi rivolgere al giudice come succedeva prima della sua entrata in vigore e così a Patrizia è stato permesso di fare la sua scelta.La legge, che tutela il diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione, Patrizia Cocco la aspettava da anni, da quando sentiva di essere imprigionata nella malattia dentro la quale sopravviveva a una vita che lei in quelle condizioni non voleva più vivere”, è questo quanto dichiarato dal suo avvocato nonché cugino Sebastian Cocco nel corso della giornata di ieri.

Patrizia fin quando ha potuto lavorare, era Titolare di un’agenzia di viaggi ed era anche piuttosto determinata, ma purtroppo nel 2012 qualcosa la cambiò per sempre. Nell’ultimo periodo Purtroppo la donna pare scrivesse attraverso un comunicatore oculare e si definiva una persona che non viveva più perché costretta a stare a letto e attaccata alle macchine giorno dopo giorno e riferiva di vivere praticamente un incubo.

“Voleva solo smettere di soffrire, ma non poteva permettersi la Svizzera”, fanno sapere dall’associazione. “La differenza col passato è che grazie a testamento biologico non è ora più necessario affrontare lunghe battaglie nei tribunali per vedere rispettato il diritto fondamentale di decidere l’interruzione di terapie. Continueremo a vigilare affinché la legge venga rispettata e monitorare la situazione nei comuni italiani in merito all’effettiva possibilità di rilascio delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento)”, è questo quanto riferito da Filomena Gallo segretaria dell’associazione Luca Coscioni alla quale Patrizia Cocco pare si fosse rivolta lo scorso mese di giugno per chiedere alcune informazioni circa il percorso che avrebbe voluto affrontare. Nella giornata di domenica si sono svolti i funerali. Va ricordato che si tratta del primo caso di morte assistita Dopo l’entrata in vigore delle norme che regolano Il testamento biologico.

Ha stretto forte la mano di sua madre mentre pronunciava quei sì. Quattro in tutto, senza tentennamenti. Poi ha chiuso gli occhi e si è lasciata alle spalle cinque anni di atroci dolori, di disturbi muscolari e di respirazione artificiale. Se n’è andata così, con il sollievo di chi non aspettava altro, Patrizia Cocco. Cinquant’anni da compiere tra pochi giorni, lo sfinimento dovuto a una dura lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica, la sla. Ha preferito morire, sfruttare il primo momento utile disposto dalla legge sul biotestamento che è entrata in vigore il 31 gennaio. E sabato scorso ha fatto valere le sue decisioni. Lo ha ripetuto a medici, psicologi, rianimatori e anestesisti:Patrizia voleva rinunciare alla ventilazione meccanica e voleva la sedazione palliativa profonda.

Voleva andarsene senza soffrire. È stata «estubata», per utilizzare il linguaggio dei camici bianchi, e ha vinto la sua battaglia di libertà. «La sua è stata una scelta lucida e coraggiosa», racconta suo cugino Sebastian, che le ha fatto anche da avvocato nel periodo precedente alla discussione parlamentare sul testamento biologico. «La nuova norma permette ai dottori di dare subito esecuzione alla volontà del paziente, senza doversi rivolgersi a un giudice. Lei la aspettava da anni perché tutela il diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione».

CARTE BOLLATE Patrizia,che finché ha potuto ha gestito un’agenzia di viaggia Nuoro, le aveva provate tutte:aveva chiesto di entrare in un progetto sperimentale di cura all’ospedale Niguarda di Milano, ma non le è stato possibile. Quindi dalla cartella clinica è passata alle carte bollate: si è rivolta al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’assistenza medica, e proprio mentre le passava davanti la burocrazia dei timbri è stata anticipata dalla politica. Una volta tanto. Archiviato il passaggio della magistratura, ha potuto dire la sua.Perla prima volta in Italia da quando una legge della Repubblica riconosce il sacrosanto diritto alla libera scelta. Perché, lo scriviamo ancora, non c’è istituzione, giuria o prete che possa decidere al nostro posto. A giugno Patrizia si era rivolta all’associazione Luca Coscioni per chiedere informazioni, per capire come poteva affrontare quel percorso (doloroso per chi le stava accanto, liberatorio per lei) che le avrebbe permesso di porre fine alla propria esistenza, dopo anni di una malattia che non le permetteva più di ritenere degna la vita che stava vivendo. Aveva scritto una mail al radicale Marco Cappato usando il suo «comunicatore oculare»,pure i suoi occhi erano compromessi dalla sla. Non poteva permettersi un viaggio in Svizzera,ma era determinata a chiudere quel calvario ospedaliero che la teneva prigioniera.

LEGGE OPERATIVA «La possibilità di interrompere le terapie sotto sedazione profonda c’era anche prima – ricorda Cappato, – ma adesso che la legge sul biotestamento è diventata operativa, non bisogna aspettare le lungaggini di un tribunale». Come era successo a Walter Piludu,qualche anno fa.«Vigileremo perché la norma sia applicata e il testamento biologico di venti realtà anche in tutti quei Comuni che al momento non sono attrezzati a riceverlo». Sono più di 180 le amministrazioni locali che hanno già un registro delle “Dat”, le dichiarazioni anticipate di trattamento. Tra loro un’intera provincia, quella di Cagliari, e la regione Friuli Venezia Giulia. Subito dopo l’ufficialità di Montecitorio, a dicembre,quattro pazienti veneti si erano detti pronti a farsi staccare la spina. Patrizia l’ha fatto. Senza una lacrima e, anzi, col sorriso. Le dita incrociate a quelle della madre e la consapevolezza che il suo incubo stava per finire.