Malattie rare, servono sette anni per fare una diagnosi: oggi giornata mondiale

Il percorso verso la diagnosi di malattia rara può essere emotivamente, fisicamente e finanziariamente duro, caratterizzato da un forte impatto sulle vite dei pazienti e delle loro famiglie. Il 40% delle persone subiscono almeno una diagnosi errata e alcuni pazienti arrivano ad aspettare dai 5 ai 7 anni prima di ricevere quella corretta, spesso facendosi visitare da anche 8 medici, 4 dei quali sono medici di base e i restanti 4 specialisti. Secondo una stima, sono 350 i milioni di persone al mondo – una ogni 20 – affette da una malattia rara.

Shire lancia una serie di iniziative globali a favore della sensibilizzazione e dell’educazione alle malattie rare nella Giornata mondiale 2018. Per supportare tutti coloro che sono stati colpiti da malattie rare, le loro famiglie e gli operatori sanitari, l’azienda ha coinvolto una larga platea di stakeholder e soggetti interessati a potenziali soluzioni innovative per ridurre i tempi di diagnosi. “Celebriamo la Giornata delle malattie rare a fianco della comunità dei pazienti, dei loro caregiver: siamo al fianco di Eurordis in Europa e Nord in America, oltre che di Uniamo – Fimr Onlus in Italia. Essere al servizio di milioni di pazienti, familiari, operatori sanitari e medici che si occupano di malattie rare significa ribadire concretamente il nostro impegno non solo nella R&S e nella produzione di farmaci innovativi, ma anche nei programmi di supporto a pazienti con malattie rare”. A dirlo Francesco Scopesi, General Manager di Shire per l’Italia e la Grecia.

“Anche in questa Giornata – evidenzia – sono tante le iniziative che promuoviamo, a livello mondiale e nazionale, per consolidare il nostro ruolo al servizio della comunità delle malattie rare”. E’ stata annunciata da pochi giorni la nascita della Global Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease. Shire, Microsoft ed Eurodis lavoreranno insieme per abbattere gli ostacoli e i lunghi tempi di diagnosi, spesso ancora pluriennali, che molti pazienti purtroppo sperimentano sulla propria pelle. Questa iniziativa globale mette insieme esperti di vari settori – tra cui gruppi di pazienti, istituzioni accademiche e di ricerca, sistemi ospedalieri e sanitari, organizzazioni politiche, aziende tecnologiche e biotecnologiche – con l’obiettivo di costruire una road map per la riduzione dei tempi di diagnosi. I primi risultati della Global Commission, co-presieduta dal Ceo di Shire, Flemming Ornskov, saranno pubblicati e condivisi all’inizio del 2019.

Per massimizzare l’impatto della Global Commission, Shire promuoverà una serie di indagini sulle strategie per accelerare la diagnosi e per sviluppare partnership cross-settoriali in tutto il mondo. Le discussioni e gli approfondimenti saranno analizzati e condivisi con il gruppo di lavoro, con l’obiettivo di raccogliere contributi da parte di tutti coloro che fanno attivamente parte della comunità delle malattie rare e non solo.

Anche in Italia sono numerose le iniziative promosse per la Giornata 2018 da Shire Italia: al via con la sponsorizzazione del Festival cinematografico dedicato alle malattie rare, Uno Sguardo Raro, che si è tenuto a Roma lo scorso 10-11 febbraio, dove Shire ha presentato la serie web Sbs-If, dedicata alla sindrome da intestino corto; c’è stata poi la terza edizione di ‘Raccontare la Rarità’, corso di formazione sul tema; nei prossimi giorni Shire supporterà il flash mob di piazza di Spagna di Filo per la Vita per far conoscere l’Insufficienza intestinale cronica benigna; infine, Shire supporta la campagna di sensibilizzazione di Uniamo – Fimr Onlus incentrata sul ruolo della ricerca.

“La campagna, veicolata attraverso l’hashtag #conlaricercasipuò, ha come obiettivo quello di far riflettere su come la ricerca possa migliorare la vita di tutti“, spiega Tommasina Iorno, presidente di Uniamo – Fimr Onlus, “e punta a coinvolgere tutta l’opinione pubblica, non solo pazienti, caregiver e addetti ai lavori, con un messaggio sempre positivo e di speranza”. Anche quest’anno Shire promuove Rare Count, la campagna social per aumentare la consapevolezza sulle malattie rare: sul sito www.shire.com/RareCount è possibile calcolare il proprio ‘Rare Count’, cioè il numero di follower e amici affetti da malattie rare, e condividere il risultato sui propri profili social.

Secondo una definizione adottata in ambito comunitario, le malattie rare (MR), hanno una prevalenza nella popolazione inferiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Si tratta di patologie eterogenee, accomunate da problematiche assistenziali simili, che necessitano di essere affrontate globalmente e che richiedono una particolare e specifica tutela, per le difficoltà diagnostiche, la gravità clinica, il decorso cronico, gli esiti invalidanti e l’onerosità del trattamento. Le MR costituiscono un problema di sanità pubblica per l’impatto numerico sulla popolazione. Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rappresentano il 10% delle patologie umane note. Si stima che il 6-8% della popolazione europea, complessivamente 27-36 milioni di cittadini, sia affetto da una MR. L’OMS ha calcolato l’esistenza di circa 6.000 entità nosologiche, ma si tratta probabilmente di una stima riduttiva e, di fatto, l’Unione Europea (UE) calcola il loro numero in circa 8.000, compresi i sinonimi.

Nel 2012 sono circa 6000 le entità nosologiche codificate da Orphanet, di cui la metà correlabili all’elenco delle MR già previsto dal dm n. 279/2001. Se si escludono i tumori rari, che non sono stati inseriti nell’elenco, la maggior parte delle restanti forme sono a bassissima frequenza. Stime attendibili di prevalenza del complesso dei malati rari riferibili all’elenco di malattie indicato del DM 279/2001 portano a ritenere che ci siano 5 malati rari ogni 1000 residenti e, tra questi, 1 su 10 sarebbero nuovi casi (incidenti). Si può quindi stimare che la prevalenza dei malati rari complessivamente considerati sia dal 50 al 100% superiore a quella stimata per il solo elenco del dm n. 279/2001, cioè da 7,5 a 10 per 1000 residenti. In base a queste stime in Italia ci sarebbero dai 450.000 ai 600.000 malati rari, di cui solo 300.000 presentati forme comprese nell’attuale elenco allegato al dm n.279/2001. Queste discrepanze tra le stime sono giustificate dal fatto che l’effettiva numerosità delle MR varia in funzione dell’affinamento degli strumenti diagnostici e dell’evoluzione delle classificazioni in uso. In particolare, le analisi genetiche hanno dimostrato l’eterogeneità di molte malattie, per cui condizioni di per sé non rare, se considerate solo a livello del loro meccanismo molecolare, potrebbero rientrare nel novero della rarità (ad es. la forma più comune di sordità genetica interessa circa una persona ogni 10.000).

I test genetici stanno perciò producendo una parcellizzazione di molte malattie, ricollocando molte di esse, clinicamente non rare, nella categoria delle MR. Per queste ragioni, il problema delle MR deve essere valutato facendo riferimento anche ai loro aspetti clinici e funzionali. Molte MR sono complesse, gravi, degenerative, cronicamente invalidanti; circa un terzo di esse riduce le attese di vita a meno di 5 anni, mentre molte altre non incidono significativamente sulla durata della vita, se vengono diagnosticate in tempo e trattate appropriatamente; altre condizioni, infine, permettono di svolgere una vita qualitativamente normale, anche in assenza di trattamento. Le MR possono colpire le abilità fisiche e/o mentali, le capacità sensoriali e comportamentali. Le disabilità ad esse correlate limitano le opportunità educative, professionali e sociali e, indirettamente, possono essere causa di discriminazione. Il ritardo nella diagnosi delle MR dipende da vari fattori, tra cui la mancanza di conoscenze adeguate da parte dei medici spesso collegata alla estrema rarità della malattia, la presenza di segni clinici individualmente non diagnostici, l’assenza o la limitata disponibilità di test diagnostici, la frammentazione degli interventi, l’inadeguatezza dei sistemi sanitari. Ne consegue che molti malati rari non riescono ad ottenere un inquadramento della loro patologia nel corso di tutta la loro vita.

Inoltre, l’eziologia di almeno la metà delle MR purtroppo resta ancora sconosciuta. Questi problemi, uniti anche alla difficoltà, da parte dei clinici, di comunicare la diagnosi di malattie gravi o infauste, si riflettono sul ritardo nella presa in carico e sulla sua efficacia e spesso le persone affette ricorrono a trattamenti non appropriati. La frequente mancanza di terapie eziologiche efficaci non implica l’impossibilità di trattare le persone affette da MR. Infatti sono numerosi i trattamenti sintomatici, di supporto, riabilitativi, educativi, sostitutivi o supplementativi di funzioni, palliativi, comprese alcune prestazioni attualmente non erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN), che possono cambiare notevolmente il decorso clinico e l’attesa di vita, il grado di autonomia e la qualità della vita delle persone affette e dei loro familiari. L’accesso a questi trattamenti già disponibili e i loro aspetti innovativi costituiscono elementi chiave nelle politiche per l’assistenza ai malati rari.

La molteplicità e la multidisciplinarietà delle attività in Istituto hanno portato, in questo numero, a dare spazio a due argomenti tra loro distanti: il Registro nazionale delle Malattie Rare, istituito presso l’ISS e il Progetto terapie non convenzionali, coordinato dall’Istituto, volto a condurre una valutazione ponderata su un “fenomeno” che, in quest’ultimo decennio, interessa sempre più da vicino anche il nostro Paese. Presso l’Istituto operano numerosi Registri epidemiologici per la sorveglianza di specifiche patologie che rappresentano sistemi informativi in grado di monitorare l’andamento e le dimensioni di alcune patologie in Italia, di programmare per esse un efficace intervento sanitario, confrontandosi con quanto già realizzato in altri Paesi e in ambito internazionale. Solo per citarne alcuni, ricordiamo il Registro nazionale AIDS, il Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti, Registro nazionale della legionellosi, il Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate, il Registro nazionale e regionale del sangue e del plasma, il Sistema epidemiologico integrato dell’epatite virale acuta (SEIEVA). All’attività istituzionale di monitoraggio e sorveglianza, è spesso associata un’attività di ricerca poiché la qualità stessa dei Registri è in grado di promuovere studi collaborativi, diretti a migliorare le conoscenze relative alla patologia di riferimento. Al di là degli obiettivi specifici per cui sono stati istituiti, tali Registri, coordinati dall’Istituto, oltre a essere il punto di raccordo tra Centri regionali e interregionali e a operare nell’ambito di specifici progetti europei, rappresentano una significativa fonte di informazione, vista la facilità con cui sono reperibili i dati in Internet (nel sito dell’Istituto), anche per i non addetti ai lavori.

Le Malattie Rare (MR) sono definite sulla base di una bassa prevalenza nella popolazione e il loro numero è stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità intorno a 5 000. I problemi connessi con queste patologie sono molti, a cominciare dall’arbitrarietà della definizione. Il limite di occorrenza nella popolazione, unico elemento di definizione della condizione di “rarità” risulta diverso nei vari Paesi. Il Congresso degli Stati Uniti ha fissato la soglia di 200 000 casi nella popolazione totale, mentre il Parlamento Europeo ha definito un limite di prevalenza non superiore a 5 casi su 10 000 abitanti nella popolazione europea. Nel nostro Paese, il Ministero della Sanità ha elaborato il Regolamento di istituzione della Rete Nazionale delle Malattie Rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie per circa 350 MR (DM 18 maggio 2001, n. 279, GU n. 160, del 12.07.2001 Suppl. Ord. n. 180/L). Questo documento, disegna la rete clinico-epidemiologica delle MR, che si articola in Presidi accreditati e in Centri interregionali di riferimento, proponendo una gestione unitaria e integrata del problema. I Centri interregionali provvederanno all’invio di dati epidemiologici all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per implementare il Registro Nazionale MR. L’accomunare tali patologie sotto la dicitura “Malattie Rare” ha le seguenti motivazioni: • la rarità: da tale caratteristica dipendono in parte le difficoltà dei pazienti a ottenere una diagnosi appropriata e tempestiva e un trattamento idoneo. In particolare, i percorsi diagnostico-terapeutici sono complicati dall’esiguo numero di strutture sanitarie e operatori sanitari (e spesso dalla loro non omogenea distribuzione sul territorio nazionale) in grado di fornire risposte soddisfacenti ai bisogni di salute di pazienti affetti da MR. Ciò è dovuto al fatto che la risposta deve essere di alto livello qualitativo: queste malattie necessitano di un’assistenza ultraspecialistica, volendo intendere con ciò il possesso e l’utilizzo di conoscenze che vanno oltre la formazione sul piano teorico (le MR spesso non sono trattate sui libri di medicina) e l’esperienza clinica non solo di base ma anche specialistica. La scarsa disponibilità di conoscenze scientifiche, che scaturisce dalla rarità, determina spesso lunghi tempi di latenza tra esordio della patologia e diagnosi che incidono negativamente sulla prognosi del paziente. La difficoltà a condividere esperienze cliniche determina invece criteri diagnostici fortemente disomogenei. La rarità incide anche sulle possibilità della ricerca clinica, in quanto la valutazione di nuove terapie è spesso resa difficoltosa dall’esiguo numero di pazienti arruolabili nei trial clinici. Il ricorso a una casistica multicentrica può, inoltre, diminuire la qualità dello studio, in quanto i criteri di reclutamento e trattamento possono essere disomogenei; • la numerosità: nel loro insieme le MR rappresentano circa il 10% delle patologie umane conosciute e interessano complessivamente una frazione importante della popolazione, ciò motiva interventi di sanità pubblica comuni e coordinati;

la natura genetica: la maggior parte di queste patologie è geneticamente determinata e ciò induce a comuni approcci di prevenzione (individuazione dei fattori di rischio, screening dei portatori, ecc.), di diagnosi (diffusione e validazione delle tecniche di genetica molecolare e citogenetica), di trattamento (scarsità di opzioni terapeutiche valide) e infine di riabilitazione (prevenzione e controllo degli esiti invalidanti); • il contenuto emotivo dei pazienti e dei loro familiari: questi vivono un’esperienza doppiamente dolorosa rappresentata sia dalla condizione morbosa che dalla condizione di solitudine, legata quest’ultima alla scarsità di conoscenze scientificamente disponibili (“poco si conosce sulla mia malattia”) e professionalmente utilizzabili (“il medico non (ri)conosce la mia malattia”). Per questi motivi le MR sono spesso definite “orfane”, intendendo con ciò prive di risorse e attenzioni. In realtà i due appellativi forse non sono utilizzabili indifferentemente e ciò in ragione dei seguenti motivi: • la rarità è una misura quantitativa, che può quindi essere espressa direttamente attraverso un valore numerico, mentre la condizione di orfana, che rappresenta in definitiva la difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale a rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei pazienti affetti dalla malattia così definita, non è direttamente misurabile. È altresì possibile definire degli indicatori che esprimano le carenze assistenziali riferite a una specifica malattia (incidenza/prevalenza della malattia e distribuzione delle strutture sanitarie in grado di effettuare diagnosi, trattamento e riabilitazione, flussi assistenziali, ritardo diagnostico, ecc.); • non tutte le MR sono “orfane”: per alcune di queste patologie le risorse e le attenzioni sono notevoli. Ad esempio, nel nostro Paese, la sorveglianza delle malformazioni congenite ha avuto in questi ultimi anni una notevole espansione che si è realizzata anche nell’attività di alcuni Registri sia regionali che interregionali che consentono la sorveglianza di circa 250 000 nascite all’anno che, seppur non uniformemente distribuite, rappresentano il 45% dei nati nel nostro Paese. La fenilchetonuria e l’ipotiroidismo congenito sono MR sottoposte a screening neonatale obbligatorio e quest’ultima è soggetta a un sistema di sorveglianza imperniato sull’attività di un Registro Nazionale (Registro degli ipotiroidei congeniti) istituito presso l’ISS.

L’ATTIVITÀ DEL CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE Gli obiettivi del Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR), attivato all’interno dell’ISS, sono i seguenti: • realizzazione del Registro Nazionale MR; • attività di ricerca; • standardizzazione e assicurazione di qualità dei test genetici; • attività connesse con i farmaci orfani; • formazione degli operatori sanitari, miglioramento dei rapporti fra le istituzioni, i cittadini e le associazioni dei pazienti e dei familiari; • collegamento nazionale (IRCCS, università, altri istituto di ricerca, ospedali, ecc.) e internazionale con altre strutture pubbliche che si occupano di MR (Network of Public Health Institutions on Rare Diseases – NEPHIRD e collaborazione con i Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta-USA, EMEA – Committee for Orphan Medicinal Products e Organizzazione Mondiale della Sanità).