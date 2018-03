Tragedia in piscina, muore 17enne nel napoletano

Una vera tragedia quella avvenuta nella piscina di Caivano nel napoletano dove un ragazzo di soli 17 anni è morto mentre stava allenando nel centro sportivo Delphinia. Il giovane era tesserato per la società Acquachiara ati 2000 di Napoli e pare abbia accausato un malore e immediatamente soccorso, purtroppo è deceduto dopo nuovo tentativo di rianimazione. La salma è stata trasportata presso il secondo policlinico di Napoli per poter accertare le cause del decesso. E’ questo dunque questo accaduto a Caivano in una delle vacche di una piscina della struttura della provincia partenopea. La vittima si chiamava Mario Riccio di 17 anni di Casalnuovo il quale ha avuto un malore mentre nuotava e si è sentito improvvisamente male nel pomeriggio intorno alle ore 16:30. I soccorsi sono stati tempestivi e sul giovane sarebbero state praticate tutte le manovre di soccorso come il defibrillatore Ma tutto è stato inutile per Mario Riccio e non ci sarebbe stato nulla da fare.

Come già abbiamo riferito, la salma su disposizione del pubblico ministero tra Esposito della procura di Napoli nord è stata posta sotto sequestro così come da procedura. Ovviamente così come accade in questi casi, i carabinieri hanno aperto un’indagine e sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Caivano rispettando adesso le indagini su questo tragico evento. Stando a quanto si apprende, Mario era tesserato con la società sportiva Acquachiara di Pomigliano d’Arco, presieduta dall’ex campione di pallanuoto Franco Porzio, ed era una promessa di questo sport.

“Una terribile tragedia ha sconvolto il Mondo Acquachiara. Mario Riccio, 17enne nuotatore biancazzurro, è morto durante un allenamento nella piscina di Caivano. Soccorso immediatamente da Tommaso Cerbone, il suo allenatore, Mario è stato sottoposto a tutti gli interventi necessari. Gli è stato anche applicato il defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. Tutto il mondo Acquachiara si stringe attorno alla famiglia di Mario”, quanto si legge in una nota diffusa dalla società natatoria partenopea.

“È una tragedia immane”, è stato il commento dell’olimpionico Franco Porzio, fondatore e ‘animà dell’Acquachiara di Pomigliano d’Arco per la quale era tesserato Mario Riccio. “Mario, da quello che mi hanno raccontato, era un ragazzo serio e volenteroso, si impegnava negli allenamenti e gli stessi erano commisurati al suo fisico. So anche che i soccorsi sono stati immediati”, ha concluso emozionato Porzio. Come abbiamo detto per ulteriori accertamenti da fare e su disposizione del pubblico ministero Rossana Esposito dalla Procura di Napoli nord la salma è stata posta sotto sequestro e i carabinieri stanno ancora indagando sulla vicenda per poter saperne di più al riguardo e cercare di capire cosa è accaduto e per quali motivi il giovane diciassettenne è morto così improvvisamente. Questa vicenda ha inevitabilmente sconvolto tutta la comunità di Caivano che si è stretta attorno al dolore della famiglia del ragazzo.

Caratteristiche del fenomeno Gli annegamenti e i semi-annegamenti sono eventi molto gravi che spesso riguardano la fascia di popolazione più giovane, con la più lunga attesa di vita. La consapevolezza che molti dei fattori di rischio siano noti sollecita un loro controllo attraverso l’elaborazione e l’attuazione di programmi nazionali e locali di prevenzione. Si stima che ogni anno nel mondo muoiano per annegamento oltre 380.000 persone, il che colloca l’annegamento al terzo posto tra le cause di morte per incidente dopo gli incidenti stradali e le cadute. Gran parte di questi eventi si registra in alcune zone, in particolare Africa, Asia del Pacifico occidentale e del Sud-Est asiatico ed Est europeo.

Negli Stati Uniti sono oltre 3.500 i decessi per annegamento, con un tasso di mortalità di 12,1 morti per milione di abitanti, un valore doppio di quanto è dato osservare in Italia. Gli annegamenti sono, negli USA, la seconda causa di morte al di sotto dei 14 anni (dopo gli incidenti stradali), e la prima per i bambini di età inferiore a 4 anni. In generale, nel mondo i tassi più alti si riscontrano nei Paesi caratterizzati da situazioni economiche precarie, con l’unica significativa eccezione del Giappone che presenta tassi di mortalità 7 volte superiori a quelli italiani. In Europa, ogni anno si verificano 28.000 annegamenti fatali, con un tasso medio pari a circa 35 morti ogni milione di abitanti/anno. I maschi presentano tassi di mortalità più di 4 volte e mezzo superiori alle femmine (59 vs 13).

Le aree maggiormente a rischio sono quelle dell’Est europeo, in particolare Bielorussia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina che presentano tassi 15- 16 volte superiori a quelli dell’Italia. Per queste nazioni, certamente temperatura fredda delle acque, elevato consumo di alcol e difficoltà nell’approntare rapidi servizi di intervento sono tra i fattori che contribuiscono agli elevati tassi di mortalità. In generale, i fattori che favoriscono o non attenuano le conseguenze degli annegamenti possono essere: 1) fattori soggettivi e comportamenti errati: consumo di alcol, pre-esistenti patologie che dovrebbero indurre a comportamenti prudenti, mancanza di controllo parentale (bambini), sopravalutazione delle proprie abilità, mancanza del rispetto dei tempi della digestione; 2) fattori ambientali sfavorevoli sottovalutati: freddo, correnti e maree, venti, coperture di ghiaccio, pendenza e stabilità dei fondali, onde lungo la costa o in barca, scarsa trasparenza dell’acqua, ostacolo nella visibilità; sovraccarico di barche; 3) scarse o inadeguate attrezzature di salvataggio e di soccorso. In Italia, da analisi precedentemente effettuate (Giustini et al., 2003) risultava che i maschi sono a maggior rischio di annegamento delle femmine. Le ragioni principali di questa specificità potrebbero risiedere in un contatto superiore con l’ambiente acquatico (sia per attività occupazionali che ricreative) da parte dei maschi, un maggiore consumo di alcol e un atteggiamento di spavalderia, di sottovalutazione del pericolo.

In un’indagine nel Regno Unito, il 20-50% dei casi di annegamento esaminati è risultato associato al consumo di alcol (Rouse, 1991). La mancanza di sorveglianza da parte degli adulti è il principale fattore favorente gli incidenti di annegamento dei bambini (Quan et al., 1989). L’annegamento e il quasi-annegamento sono associati all’uso ricreativo dell’acqua ma possono anche avvenire a seguito di attività che non prevedono il contatto diretto con l’acqua, come per esempio la pesca da imbarcazioni, da riva, ecc. In particolare, quando queste attività vengono svolte durante i mesi invernali, il freddo rappresenta un ulteriore fattore favorente. Uno studio condotto negli Stati Uniti ha mostrato che, dei 874 casi di annegamento esaminati, 299 (34%) sono avvenuti in acque classificate molto fredde (Press, 1969).

Tra i fattori favorenti l’annegamento riportiamo: – mancanza di giubbotto-salvagente, nel caso di cadute da imbarcazioni (Plueckhahn, 1979); – tentativi di salvataggio da parte di persone non addestrate e senza adeguati mezzi di salvataggio (Patetta & Biddinger, 1988); – scarsa capacità natatoria (Spyker, 1985) o sopravvalutazione delle proprie capacità (d’altro canto, i nuotatori rappresentano la categoria di popolazione a maggiore contatto con l’acqua, quindi maggiormente esposta ai rischi di annegamento in caso di malessere); – errata valutazione della profondità e torbidità dell’acqua, soprattutto nel caso di tuffi (i danni maggiori associati ai tuffi sono costituiti dalle lesioni alla colonna vertebrale e dal trauma cranico. In particolare in riferimento ai tuffi, va ricordato che la causa più comune delle lesioni alla colonna vertebrale è rappresentata dall’urto sul fondo nelle onde prossime alla riva; soltanto una piccola percentuale di queste lesioni è causato da tuffi da alberi, piattaforme e altre strutture sopraelevate. Gran parte di questi incidenti si verifica in acque relativamente basse (1,5 m o meno) e soltanto una parte minore in acque molto basse (meno di 0,6 m.), dove il pericolo è più evidente. Inoltre, gli annegamenti in acque dolci (laghi e fiumi) rappresentano situazioni potenzialmente più subdole rispetto alle acque costiere, per ragioni in generale di una più scarsa presenza di strutture di salvataggio e di primo soccorso. La disponibilità in tempi rapidi di unità di rianimazione cardio-polmonare e la presenza di persone in grado di effettuare efficacemente le operazioni di salvataggio hanno una grandissima influenza sugli esiti degli annegamenti.