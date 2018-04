Malore per Amaurys Perez: Arriva il comunicato della produzione

All’Isola dei famosi 2018, Amaurys Perez ha avuto un malore. Mentre il pallanuotista si sottoponeva ad accertamenti medici, i suoi compagni di avventura hanno manifestato grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. La produzione ha inviato sull’isola una pergamena tramite la quale ha rassicurato i concorrenti del reality.

Amaurys Perez si è sottoposto ad accertamenti

Molti dei naufraghi sono stremati. Da settimane ormai – se si escludono le ricompense – non fanno che cibarsi di cocco, riso e un po’ di pesce. I continui attriti tra loro, poi, li portano a disperdere anche quel poco di energia che gli resta. Così, durante la notte, Amaurys Perez ha avuto un malore. Il pallanuotista e primo finalista dell’Isola dei famosi 2018 è stato prontamente soccorso. La produzione ha fatto in modo che si sottoponesse immediatamente a controlli medici.

La reazione dei naufraghi al malore di Amaurys Perez

Il malore di Amaurys Perez ha suscitato grande preoccupazione tra i naufraghi. Rosa Perrotta ha commentato: “La mancanza di Amaurys si sente e si sente tanto”. Bianca Atzei ha aggiunto incredula: “Io ero convinta che lui stesse piangendo, abbiamo troppo stress accumulato”. Francesca Cipriani ha ammesso: “Pensiamo di essere forti e indistruttibili e invece”. Nino Formicola si è unito ai suoi compagni: “A me dispiace davvero un casino, non si merita una cosa del genere”. Jonathan Kashanian ha parlato di “una bastonata arrivata dall’alto”. Alessia Mancini tra i naufraghi più affranti: “Ci sono rimasta troppo male. Mi sento come un cieco senza il suo bastone. Avverto un vuoto. Mi manca”.

Il comunicato della produzione e il sollievo dei naufraghi

La produzione ha inviato una pergamena ai naufraghi per rassicurarli sulle condizioni di salute di Amaurys Perez: “Amaurys in questo momento sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito al malore accusato ieri sera. Sta bene e potrebbe rientrare presto in gioco”. Il senso di sollievo dei naufraghi è apparso evidente. Alessia Mancini ha commentato: “Sono stata felicissima di vedere che ci è arrivata questa pergamena, dove ci comunicavano che Amaurys sta bene e che presto potrebbe tornare tra noi. Credo di essere stata quella che ha gioito di più tra tutti”.