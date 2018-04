Maltempo, è allerta per temporali e piogge: da oggi calo delle temperature

È in arrivo una perturbazione Atlantica sta spingendo verso il Mediterraneo centrale e che nelle prossime ore determinerà un peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali a partire dalla Sardegna. Sembra che oltre alle piogge si prevedono anche venti piuttosto forti e mareggiate per lo più sulle regioni del Centro Sud. Proprio sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile di Intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Hanno Dunque le regioni ad attivare i sistemi di protezione civile nei territori interessati per le prossime ore per contrastare questa perturbazione che determinerà quindi un netto peggioramento del tempo.

Rovesci e temporali piuttosto forti sono attesi sulla Sardegna dove una perturbazione proveniente da Ovest porterà delle piogge sparse entro le prime ore di oggi anche su Liguria, Piemonte e regioni centrali tirreniche in estensione al resto del centro nord fino alla Campania. Andrà un po’ meglio sul resto del sud con un clima più asciutto, ma le temperature a partire da oggi subiranno un netto calo. È in arrivo anche maltempo in Toscana in provincia di Grosseto Dove il centro funzionale regionale ha emesso un’ allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico e idraulico dalle 24:00 di ieri fino alle 18:00 di oggi lunedì 9 aprile. Sono attese piogge piuttosto diffuse su gran parte del territorio, con possibili temporali sulle provincia di Grosseto Siena e Arezzo.

Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto bacino dell’Alto Piave a causa di una frana della busa del Cristo nel comune di Perarolo di Cadore in provincia di Belluno sulla quale nella giornata di ieri è stato un continuo e attento monitoraggio. Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di oggi è stata valutata l’allerta gialla per Umbria Lazio Toscana meridionale settore occidentale dell’Abruzzo e sud occidentale della Sardegna, mentre rimane l’allerta gialla per rischio idrogeologico sul Veneto sul bacino dell’Alto Piave. Purtroppo le previsioni non sono rosee per tutta la settimana visto che tra martedì e giovedì continueranno a soffiare dei venti piuttosto umidi sud-occidentali legati ad una circolazione alta pressione che insisterà sull’Europa occidentale.

Una serie di perturbazioni interesseranno perlopiù il nord della Toscana con piogge sparse, ma anche di moderata intensità al nord-ovest e lungo la fascia alpina. Una tregua piuttosto soleggiata e asciutta arriverà soltanto nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 aprile grazie ad un rinforzo temporaneo della pressione tra Italia e Balcani. Riguardo la giornata di oggi dal meridione e sulla Sicilia nonché sulla Sardegna si registrerà nuvolosità sparsa alternata a schiarite o nei probabili precipitazioni soprattutto nel corso della mattinata tra Basilicata, Campania e Puglia. Un miglioramento parziale della situazione è prevista al centro nord, mentre le temperature massime saranno in calo soprattutto al centro-nord sul basso Tirreno e sulla Sardegna occidentale.