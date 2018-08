“Mamma esco un attimo”. Il suo corpo ritrovato massacrato da tante coltellate, adesso la verità. Aveva 13 anni

L’ultima volta che l’avevano vista si trovava a casa, da sola. Era uscita per andare a trovare una sua amica, ma poi non era più tornata. Così i familiari avevano allertato la polizia che ha subito avviato le indagini. Il giorno seguente il corpo della 13enne è stato trovato da un giovane che stava passeggiando con i cani nel bosco. Ad uccidere Lucy McHugh sono state diverse coltellate, anche se non è ancora stata trovata l’arma del delitto per la polizia il responsabile della sua morte sarebbe stato il ragazzo che per alcuni mesi aveva lavorato in casa loro, il 24enne Stephen Nicholson di Southampton.Pare che i due avessero una relazione, anche se nessuno era a conoscenza del loro rapporto: da qualche mese l’adolescente aveva aggiornato il suo stato su Facebook con “impegnato” non specificando però con chi. Tutta la famiglia è sconvolta per l’accaduto, così come gli amici che la ricordano come una ragazza solare e sempre sorridente.

Le autorità, come riporta anche il Mirror, stanno comunque cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, per capire la dinamica del delitto e le cause. “Una morte davvero terribile – si è limitato a commentare un portavoce della polizia locale – il nostro pensiero va in queste ore alla famiglia di Lucy. Non possiamo rilasciare altre informazioni sul caso, le indagini sono ancora in corso”. Resta ancora il mistero su alcune delle ferite riscontrate sul corpo della ragazza.

E sulla quale al momento restano molti dubbi: gli esami non hanno ancora chiarito con certezza come se le sia procurate. La giovane è stata avvistata il giorno della scomparsa da un vicino, che l’aveva vista camminare in strada con addosso una giacchetta nera. Per giorni polizia e volontari l’avevano cercata disperatamente. Tantissimi i messaggi comparsi in queste ore sui social per ricordare la giovane, che i compagni di scuola hanno descritto come una “bella persona, sempre pronta a dare una mano quando qualcuno ne aveva bisogno”.

Un angelo biondo del quale tutti sentiranno la mancanza. Una storia sulla quale gli inquirenti dovranno fare piena luce. Anche solo per dare un po’ di pace ad una famiglia devastata dal lutto che ha visto volare in cielo la figlioletta in un modo così atroce, strappata alla vita da un uomo che, giorno dopo giorno, cresceva accanto a lei.

