Mamma in vacanza: Ritagliarsi il tempo non è impossibile

Chi ha figli lo sa bene. E chi ha bimbi piccoli lo sa ancora meglio: le mamme in vacanza non ci vanno mai. Soprattutto quando si lascia la città per cominciare

le tanto desiderate ferie estive. Da mamma di due gemelle di 4 anni posso dirvelo con certezza: se durante l’anno trovare dei momenti tutti per me è complicato, quando sono in vacanza è pressoché impossibile. E sono certa che anche voi, care lettrici, vi trovate nella stessa situazione.

Sempre impegnate

Sarà perché noi mamme siamo votate al “sacro” multitasking, che ci impone di fare tutto, possibilmente in contemporanea, senza nemmeno lamentarsi. Sarà perché i nostri geni ci impongono di lavorare il doppio se non il triplo di ogni uomo, perché dobbiamo sempre dimostrare qualcosa a qualcuno. Per questi e per altri motivi, il risultato dell’equazione è semplice: siamo irrimediabilmente k stressate. E nello stress, a volte, ci sguazziamo. Si tratta di quella che è comunemente nota come la sindrome della crocerossina. Millenni di storia di conquiste e di lotte, di rivendicazioni e di reggiseni bruciati in piazza non hanno ancora debellato questo “morbo fatale”.

Delegare aiuta

Per fortuna, però, non tutto è perduto. Una soluzione c’è, basta semplicemente cercare quella che fa al caso di ognuna di noi. Una delle prime regole è imparare a delegare. Probabilmente qui si solleverà un coro di voci: «Delegare? Ma a chi? Al padre?». Mamme, rendetevene conto: noi donne possiamo fare tutto, ma proprio tutto, però a volte è necessario rallentare. Bando agli attacchi di panico: i figli non li avete concepiti da sole.

Andate dove… i bimbi si divertono

«Per le mamme le vacanze sono spesso più faticose e stressanti della normale routine quotidiana», afferma Chiara Cecutti, esperta fife & executive coach a Milano, «quindi la scelta perfetta ricade su strutture o tipologie di vacanza che riescano a dare sollievo alle donne: dai villaggi turistici alle crociere fino ai camping, l’importante è che offrano attività ricreative e sportive adatte ai bambini di tutte le età. Così, i figli avranno modo di divertirsi e tenersi occupati, mentre le mamme potranno godere di qualche ora da dedicare a loro stesse o ad attività da svolgere con il partner».

Ciò non significa delegare del tutto la gestione della giornata dei bambini, dimenticandoci di avere dei figli. Semplicemente, è una questione di giusta misura: un piccolo distacco che consente ai bimbi di divertirsi sotto la supervisione di personale specializzato e a noi lascia un po’ di tempo per leggere, riposare, fare shopping o, magari, anche soltanto fissare il vuoto. Sconsigliate, invece, sono le soluzioni “indipendenti”, come l’affitto di una casa in cui trascorrere la vacanza. Ciò richiederebbe, infatti, impegni costanti come cucinare, lavare i piatti, stira re c pulire. E allora, che vacanza sarebbe?

tra i tumori della pelle. Spesso, il melanoma nasce da cute sana; solo uno su tre ha origine da un neo pre-esistente. Si presenta spesso come una macchia o un nodulo che, nel tempo, modifica il proprio aspetto, mentre altre volte può essere una lesione che nasce e cresce molto rapidamente. Se il melanoma è più spesso di colore marrone-nero, a volte può anche essere rosa-rosso.

Dallo specialista se…

E dunque opportuno farsi visitare da un dermatologo se un neo:

• cambia colore o aspetto velocemente;

• ha i bordi “sfrangiati”;

• ha l’aspetto di un nodulo sia pigmentato sia rosa-rosso che cresce velocemente;

• sanguina e fatica a rimarginarsi.

Quando ci si rivolge a un dermatologo, lo specialista effettua in primo luogo una visita a cui associa l’esame in epiluminescenza, che permette di osservare sulla pelle segni non visibili a occhio nudo e che consente di eseguire subito la diagnosi.

Grazie a questo esame si può individuare precocemente il melanoma, evitando l’esportazione di molte lesioni benigne. La diagnosi definitiva di melanoma cutaneo necessita però dell’esame istologico del neo, che è asportato chirurgicamente. Tac, Pet e risonanza magnetica vanno invece svolti solo se il melanoma è in fase avanzata.