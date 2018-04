“Mamma sei pronta”: Un bimbo riprende la madre in auto mentre si droga

Immagini drammatiche quelle riprese da questo bambino che si trova in auto con la sua mamma, la quale ha fatto uso di stupefacenti…

Un donna non diventa mamma nel momento in cui concepisce e da alla luce una nuova vita ma quando dimostra amore nei suoi confronti, quando se ne prende cura, lo cresce, lo educa e lo protegge mettendo la sua vita al primo posto.

Alcune mamme, infatti, non meritano questo appellativo proprio perché mettono a rischio la vita del loro bambino e non sono per loro di certo un esempio da seguire. Si tratta di donne delle quali sono i figli, seppur piccoli, a doversene prendere cura.

Lo sa bene il bambino protagonista di questa triste storia che ha ripreso con uno smartphone la sua mamma che probabilmente aveva appena fatto uso di sostanze stupefacenti: le immagini sono davvero drammatiche e non potranno che farvi arrabbiare.

Il piccolo, all’interno dell’auto, chiede alla sua mamma se si è ripresa dal malessere e se è pronta per rimettersi alla guida e tornare dunque a casa. La donna mostra un evidente stato confusionale e la mancanza di lucidità necessaria per rimettersi alla guida.

Una situazione davvero assurda che sembra avere dell’incredibile ma che è realmente accaduta e testimoniata dalle immagini riprese da un bimbo che è molto più responsabile della sua mamma della quale, purtroppo, è lui a doversi prendere cura.