“Mamma, sto per raggiungerti”, scrive su Facebook poi si toglie la vita

Il protagonista della vicenda è un calciatore Brendon Holder di 24 anni, il quale avrebbe lasciato scritto su Facebook: “Mamma, sto per raggiungerti”. Dopo si è tolto la vita. Il giovane di 24 anni, calciatore militava come attaccante nelle Carmarthen Starsuna squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l’addio a parenti ed amici con uno struggente post su Facebook: “Per favore, non pensate che io sia egoista”.

Aggiungendo “Mi dispiace per tutti quelli che staranno male. Per favore, non pensate che io sia egoista. Non ero il migliore dei figli e degli amici. Mi dispiace non vedervi mia …. non vedo l’ora di vederti mamma. Chiedo scusa per chi starà male. Ciao ragazzi”. Questo è il messaggio che il giovane nativo di Burri porte, ha pubblicato sulla propria pagina, Nelle prime ore di sabato mattina prima che si togliesse la vita nella sua casa nel Galles occidentale.

Come è riportato nella testata giornalistica Wall online, il giovane pochi minuti prima di togliersi la vita, avrebbe pubblicato una foto di sua madre con lui da bambino. Il corpo del giovane calciatore senza vita è stato ritrovato più tardi, ma sempre nella giornata di sabato il fratello gli ha reso omaggio dicendo che era un “fratello devoto e amorevole, coraggioso e avventuroso”. E ha aggiunto: “Brendon ha toccato la vita di molti e per questo mancherà a tutti“. Sono state tante le persone che hanno voluto dedicargli un pensiero su Facebook, dopo che si era diffusa la notizia del suicidio.

“Facevi luce sulle persone con il tuo aspetto, le tue capacità e, ancora più importante, la tua personalità” ha scritto un amico. Un altro ha definito la notizia “incredibilmente tragica”, mentre una persona lo ha ricordato così: “Se solo sapessi quante persone ti avevano nel cuore. Mi mancherà quel sorriso sfacciato ogni giorno”. La società dove militava il giovane cioè Carmarthe Stars ha annullato due partite in programma per questo weekend. Dopo aver appreso la tragedia, la società scrive: “Siamo devastati. Abbiamo perso un ragazzo magnifico e un giocatore di talento che ha segnato tanti goal per il club e ci ha aiutato per la promozione”. E’ questo il messaggio postato dalla squadra. Il coroner della Contea di Pembroke ha confermato che è stata aperta un’inchiesta sulla morte di Brandon Holder, Anche se sembra essere certo che il giovane abbia scelto di togliersi la vita.

