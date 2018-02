Manager di Facebook rivelazione schock: “Ho un male incurabile. Non si può controllare tutto”

“Ci sono cose che non puoi controllare”, sono queste le parole dichiarate e pubblicate su Facebook da Nicola Mendelsohn la super manager nonché vicepresidente di Facebook Europa, Medio oriente e Africa. Con queste parole La donna ha rivelato di avere Purtroppo un cancro incurabile un linfoma follicolare che per chi non lo sapesse è un tumore a sviluppo lento dei globuli bianchi che non è raro e purtroppo non ha una cura. Il tumore sarebbe stato diagnosticato poco più di un anno fa. La donna, manager della società creata da Mark Zuckerberg pare abbia raccontato così in un post diffuso sul social network di avere ricevuto la diagnosi Circa un anno fa ovvero nel novembre del 2016.

“Parlo spesso di come le persone possano scegliere il proprio destino, quindi è difficile ricordare che ci sono anche cose che non si possono controllare. Poco più di un anno fa mi è stato diagnosticato un linfoma follicolare, un tumore a sviluppo lento dei globuli bianchi, che non è raro e che non ha cura: è una malattia piuttosto sconosciuta ed è per questo che ho deciso di raccontare la mia storia, nella speranza di guidare la ricerca a una migliore comprensione di questo tumore”, è questo quanto si legge nel messaggio della Manager. Sempre nello stesso post la donna racconta che purtroppo la diagnosi è stata davvero dura da accettare ma che ciononostante non l’ha cambiata perché è rimasta sempre ottimista e grata per quello che la vita finora le aveva dato.

Nel momento in cui le sarebbe stata diagnosticata la malattia, la manager racconta di essere comunque in forma e di non sentirsi assolutamente stanca né tantomeno malata, Aveva soltanto notato un nodulo sul pube. Il medico generico dopo averla visitata l’aveva mandata da un ginecologo che a sua volta le aveva fatto fare una ecografia, esame che purtroppo avrebbe rivelato la presenza di Tumori un po’ su tutto il corpo, ma visto che l’ecografia è stata effettuata di venerdì pomeriggio, i test che avrebbero detto qualcosa in più sarebbero stati effettuati e lunedì.

Quelli sarebbero stati dei giorni davvero terribili in cui la donna ha cercato di accettare quello che stava per accadere, Ma ciò non toglie che sono stati delle giornate piuttosto dure dove la donna non ha fatto altro che piangere e pensare alla vita che aveva prima della diagnosi. “Stai per morire?”, È questa la domanda posta da uno dei figli della Manager. Una volta appresa la notizia, la donna ha deciso di aprire una pagina su Facebook chiamata “Living with Follicular Lymphoma” che ad oggi conta circa 3600 utenti. “Ultimamente abbiamo attratto l’attenzione di ricercatori e medici. Ci hanno detto che hanno tratto preziose informazioni dalla lettura dei resoconti dei pazienti sugli effetti collaterali dei trattamenti”, ha concluso la donna.

Definizione di linfoma follicolare • Il linfoma follicolare è un tumore maligno che si sviluppa nei globuli bianchi, nel sistema linfatico e nel midollo osseo. • Il linfoma follicolare è un sottotipo di linfoma non-Hodgkin (non-Hodgkin lymphoma, NHL). Le cellule dei tessuti linfoidi del sistema linfatico si moltiplicano in maniera incontrollata sino a formare tumori. Diagnosi • Sintomi comuni del linfoma follicolare sono ingrossamento non dolente dei linfonodi, febbre ad origine sconosciuta, eccessiva sudorazione notturna, affaticamento, infezioni e sanguinamento. A volte il linfoma follicolare viene diagnosticato in pazienti asintomatici in seguito allo svolgimento di indagini di diagnostica per immagini o di esami di laboratorio. • Il numero di globuli rossi, di globuli bianchi e di piastrine può risultare inferiore ai valori normali ed è possibile osservare un aumento delle dimensioni dei globuli bianchi. • La diagnosi può essere confermata solo dalla biopsia* (prelievo di un pezzo di tessuto da analizzare in laboratorio) di un linfonodo*. Trattamento in base all’estensione della malattia (classificazione in stadi) • I linfomi follicolari in stadio I e II interessano rispettivamente uno e due gruppi di linfonodi e sono situati dalla stessa parte del diaframma*. o Quando le lesioni hanno un diametro inferiore a 7,5 cm, la radioterapia è in genere curativa. o Invece di somministrare un trattamento attivo, è possibile monitorare strettamente le condizioni del paziente mediante “vigile attesa”. o In tutti gli altri casi, prima della radioterapia* è raccomandato il trattamento con la chemioterapia* e con rituximab*. • I linfomi follicolari in stadio III colpiscono gruppi di linfonodi sia sopra sia sotto il diaframma* o si estendono a un organo vicino. I linfomi follicolari in stadio IV sono diffusi al midollo osseo o ad altri organi diversi da linfonodi o milza. A questi stadi viene somministrato un trattamento di “induzione” con l’intento di ridurre le dimensioni del tumore(i), seguito da un trattamento di “consolidamento” per aumentare le possibilità di cura. o Il trattamento di induzione è costituito dalla chemioterapia intensiva in associazione a rituximab*. In alcuni casi, il trattamento di induzione può essere più o meno intensivo a seconda delle caratteristiche della malattia. o Il trattamento di consolidamento viene iniziato dopo il completamento del trattamento di induzione e consiste nella somministrazione di rituximab* per un periodo di 2 anni. • La recidiva di linfoma è una riattivazione della malattia dopo l’iniziale scomparsa o controllo del/i tumore/i. A seconda del periodo che intercorre tra il completamento del trattamento e la comparsa della recidiva e del tipo di terapia precedentemente somministrato, sono disponibili diverse opzioni efficaci ivi comprese la chemioterapia, rituximab, la radioimmunoterapia* e il trapianto di cellule staminali.

Follow-up • Le visite di controllo vengono programmate a intervalli regolari allo scopo di identificare il prima possibile un’eventuale ricomparsa della malattia in una forma aggressiva o un tumore di nuova insorgenza. Queste visite sono più frequenti nei primi anni. • Nel corso di questo periodo, al fine di rilevare eventuali anomalie vengono effettuati degli esami del sangue. • I medici continueranno a monitorare e, se necessario, a trattare i possibili effetti indesiderati delle terapie somministrate.

DEFINIZIONE DI LINFOMA FOLLICOLARE

Il linfoma follicolare è un tumore maligno che si sviluppa nei globuli bianchi, nel sistema linfatico e nel midollo osseo. Il linfoma follicolare è un sottotipo ben definito di linfoma non-Hodgkin (NHL)*, una forma di cancro in cui le cellule dei tessuti linfoidi che compongono il sistema linfatico si moltiplicano in maniera incontrollata sino a dar luogo alla formazione di tumori. Il sistema linfatico è costituito dai vasi linfatici, che decorrono lungo le vene e le arterie*, e dalle ghiandole linfatiche o linfonodi, situati lungo i vasi linfatici. Il tessuto linfoide è costituito da diversi tipi di cellule che aiutano il corpo a combattere le infezioni. La maggior parte delle cellule che formano il tessuto linfoide è costituita dai linfociti (un tipo di globuli bianchi), che possono essere classificati in due tipi principali: linfociti B e linfociti T. Da ciascun tipo di linfocito possono originare differenti forme di linfoma, anche se il linfoma follicolare deriva nella maggior parte dei casi dai linfociti B. Le cellule maligne di linfoma crescono in grappoli sino a formare noduli. Alcuni organi, che fanno parte anch’essi del sistema linfatico insieme alla milza, al timo, alle tonsille e alle adenoidi, sono parzialmente costituiti da tessuto linfoide. Il sistema linfatico filtra il sangue e la linfa (il liquido che circola all’interno dei vasi linfatici), drena i liquidi dai tessuti riportandoli nel circolo sanguigno e combatte le infezioni. Dal momento che il tessuto linfoide è presente in tutto il corpo, il linfoma follicolare può svilupparsi quasi in ogni distretto corporeo. Il midollo osseo può essere invaso da linfociti* che non funzionano correttamente. Poiché il midollo osseo produce anche le piastrine (che hanno un ruolo essenziale nell’arrestare i sanguinamenti) e i globuli rossi (che trasportano ossigeno a tutte le cellule del corpo), un accumulo eccessivo di linfociti impedisce la normale produzione di globuli rossi e di piastrine. In genere, il linfoma follicolare è un tumore a crescita lenta.

IL LINFOMA FOLLICOLARE È FREQUENTE? Rispetto al cancro della mammella nella donna o al cancro della prostata nell’uomo, i NHL* non sono frequenti, ma in Europa si collocano al sesto posto per incidenza tra tutti i tumori. I NHL costituiscono il 3% circa di tutti i casi di cancro, con i linfomi follicolari che rappresentano il 25% circa di tutti i NHL*. In Europa occidentale, il linfoma follicolare è il secondo sottotipo più frequente di linfoma. Il numero di pazienti a cui viene diagnosticato ogni anno un linfoma follicolare è aumentato da 2-3 casi per 100.000 abitanti negli anni cinquanta del secolo scorso a 5-7 casi per 100.000 abitanti nell’era attuale. In generale, il rischio di sviluppare un NHL* aumenta con l’avanzare dell’età. Il numero di casi di malattia è 5-7 volte più alto nei pazienti di età superiore a 65 anni.

QUALI SONO LE CAUSE DEL LINFOMA FOLLICOLARE? Ad oggi, le cause del linfoma follicolare non sono state ancora definite. Sono stati identificati alcuni fattori di rischio. I fattori di rischio aumentano la probabilità di insorgenza di un tumore, ma non sono una condizione né necessaria né sufficiente a causarlo. I fattori di rischio non rappresentano di per sé una causa. Alcune persone che presentano questi fattori di rischio non svilupperanno mai un linfoma follicolare, mentre altre persone che non presentano nessuno di questi fattori di rischio potrebbero comunque svilupparlo. Lo stile di vita, i fattori ambientali e precedenti condizioni mediche sono stati correlati allo sviluppo del linfoma follicolare, ma il loro ruolo nell’insorgenza della malattia non è ancora chiaro. – Fattori correlati allo stile di vita: o La dieta: l’insorgenza del linfoma follicolare è stata associata al consumo di carne e latte e all’assunzione di nitrati* e nitriti* frequentemente presenti nella dieta, per esempio nei salumi, nei conservanti per alimenti e in alcuni tipi di frutta. Per contro, è stato suggerito che il consumo di alcuni alimenti, ivi compresi quelli contenenti gli acidi grassi polinsaturi* e la vitamina D, la frutta e la verdura, abbia effetti protettivi. L’associazione con l’obesità non è chiara. o L’alcol: nell’uomo, il consumo di bevande alcoliche è associato all’insorgenza del cancro. È stato osservato che il consumo di vino aumenta il rischio di sviluppare un linfoma follicolare, soprattutto nei soggetti che hanno iniziato a bere alcolici prima dei 20 anni di età e/o che assumono una quantità di alcol superiore a 19 grammi al giorno (un bicchiere di vino contiene circa 14 grammi di alcol). o Il fumo: in base ai risultati di alcuni studi, i fumatori attuali sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare un linfoma follicolare rispetto agli ex-fumatori. I forti fumatori sono anch’essi esposti ad un rischio più elevato. – Fattori ambientali: Si presume che i pesticidi causino una specifica mutazione genetica implicata nello sviluppo del linfoma follicolare. Tuttavia, questa mutazione specifica è stata identificata in soggetti sani che non hanno mai sviluppato un linfoma follicolare. In alcuni studi, l’insorgenza del linfoma follicolare è stata correlata con le tinture per capelli. Il ruolo di altre sostanze chimiche come i solventi contenenti benzene deve essere confermato, anche se la loro associazione con il linfoma follicolare è stata suggerita già da diversi studi. Per contro, un’esposizione moderata alla luce solare è stata associata a una riduzione del rischio.

COME VIENE DIAGNOSTICATO IL LINFOMA FOLLICOLARE? La diagnosi può essere posta in base alla presenza di determinati sintomi o, a volte, nei pazienti asintomatici, a seguito dello svolgimento di esami di diagnostica per immagini e di laboratorio. I segni e i sintomi del linfoma follicolare possono includere: 1. Ingrossamento non dolente dei linfonodi del collo, del cavo ascellare e/o dell’inguine. Se il linfoma follicolare origina prevalentemente da linfonodi profondi, la massa tumorale potrebbe comprimere alcuni organi vitali e causare sintomi che includono, tra gli altri, tosse cronica, problemi a respirare, dolore toracico, dolore addominale o mal di schiena, a seconda dell’organo colpito. 2. Febbre ad origine sconosciuta 3. Eccessiva sudorazione notturna. 4. Perdita di peso indesiderata o non intenzionale. 5. Affaticamento. L’affaticamento è un sintomo comune dell’anemia*. I pazienti fisicamente attivi potrebbero non accorgersi di essere anemici sino a quando l’anemia non si manifesta in forma grave. 6. Infezioni. Poiché le cellule tumorali prendono il posto di una componente importante del normale sistema immunitario che protegge l’organismo dalle infezioni e dal cancro, i pazienti possono sviluppare infezioni ricorrenti o insolitamente difficili da trattare. 7. Sanguinamento. Raramente, una bassa conta di piastrine dovuta alla sostituzione delle normali componenti del midollo osseo con le cellule tumorali causa facile formazione di lividi, sanguinamento dal naso o dalle gengive e comparsa di piccole macchie rosse sulla pelle, in genere sulla parte anteriore della gamba e sulle caviglie. I sintomi elencati ai punti 2-4 sono noti come sintomi B e vengono presi in considerazione ai fini della stadiazione della malattia. I pazienti che presentano i sintomi descritti sopra devono sottoporsi a una conta completa delle cellule ematiche, un esame di laboratorio effettuato allo scopo di verificare che non vi siano anomalie nei tre tipi di cellule prodotte dal midollo osseo: 1) globuli bianchi, 2) globuli rossi e 3) piastrine. Occasionalmente, la conta completa di cellule ematiche eseguita su un paziente per un’altra ragione potrebbe far sorgere il sospetto di un possibile linfoma fondato esclusivamente sui valori di laboratorio. Oltre a identificare una bassa conta di globuli rossi o di piastrine, la conta completa delle cellule ematiche potrebbe evidenziare, nell’ambito della conta dei globuli bianchi, la presenza di cellule anomale circolanti nel sangue. I globuli bianchi anomali si moltiplicano rapidamente e sono di dimensioni maggiori rispetto ai normali globuli bianchi maturi presenti nel circolo sanguigno. Se in base ai sintomi e alla conta dei globuli bianchi sorge il sospetto diagnostico di un linfoma follicolare, viene eseguita una biopsia* di un linfonodo.

La diagnosi definitiva di linfoma follicolare può basarsi solo sulla biopsia* di un linfonodo. La biopsia consiste nell’asportazione di un linfonodo sospetto mediante un piccolo intervento chirurgico eseguito con il paziente in anestesia (biopsia escissionale). Il tessuto del linfonodo asportato sarà analizzato in laboratorio. Questa procedura, che prende il nome di esame istologico*, consiste fondamentalmente nell’ispezione visiva del tessuto al microscopio per la ricerca di cellule linfomatose. Al contrario, l’asportazione di una parte soltanto di un linfonodo mediante un ago di grosso calibro (biopsia con ago a scatto) deve essere effettuata esclusivamente nei pazienti con linfonodi difficilmente accessibili a causa della loro posizione nel corpo. Va osservato che i risultati ottenuti dalla biopsia potrebbero non essere chiari poiché le cellule linfomatose potrebbero presentare caratteristiche diverse da una parte all’altra del linfonodo (un fenomeno noto come eterogeneità). Ai fini di una diagnosi affidabile di linfoma, il prelievo di tessuto o di liquido mediante l’utilizzo di un ago sottile (biopsia con ago sottile) non è raccomandato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica i linfomi nei gradi 1, 2, 3A o 3B. Il grado dipende dal numero di cellule linfomatose (chiamate blasti*) osservato al microscopio. I linfomi di grado 3B presentano il maggior numero di blasti e sono considerati più aggressivi. Per questo motivo, i linfomi di grado 3B devono essere trattati in modo diverso rispetto ad altri tipi di linfoma. Quando è possibile, deve essere prelevato altro materiale bioptico fresco da congelare e conservare che, se necessario, potrebbe essere utilizzato in futuro per eseguire altre analisi.

COSA È IMPORTANTE SAPERE AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO OTTIMALE? Per poter decidere quale sia il trattamento migliore per ogni paziente, i medici devono raccogliere una serie di informazioni. Informazioni rilevanti sul paziente • Benessere generale. • Storia medica personale. • Storia di cancro nei familiari. • Risultati dell’esame clinico effettuato dal medico. Il medico verificherà se vi siano linfonodi od organi ingrossati e valuterà l’aspetto generale della pelle e in particolare dell’interno della bocca. L’esame obiettivo deve essere dettagliato. • Risultati degli esami di diagnostica per immagini* di vari organi del corpo, come una tomografia computerizzata (TC)* del collo, del torace, dell’addome e della pelvi. Questi esami permetteranno di determinare la sede e l’estensione della malattia e sono essenziali per classificare il linfoma in uno dei quattro stadi in base all’entità della sua diffusione. Una descrizione più dettagliata di questi stadi è fornita nella pagina successiva. La tomografia a emissione di positroni (positron emission tomography, PET)* potrebbe essere utile al fine di confermare la malattia localizzata (stadio II). I risultati della PET* permettono ai medici di visualizzare le sedi colpite dal tumore. Infatti, il glucosio radiomarcato si concentra nelle cellule tumorali che diventano così visibili sull’immagine PET. • Inoltre, devono essere effettuati una conta completa delle cellule ematiche, gli esami ematochimici di routine, ivi compresi il dosaggio della lattato deidrogenasi* (lactate dehydrogenase, LDH) e l’uricemia, e i test di screening per il virus dell’immunodeficienza umana (human immunodeficiency, HIV) e per il virus dell’epatite B e C. Questi test sono molto importanti ai fini della scelta del trattamento ottimale. Nei pazienti che risultano positivi a questi test è raccomandata una terapia specifica. • La biopsia del midollo osseo è una procedura consistente nel prelievo di un campione di midollo osseo dall’anca del paziente per valutare se vi sia interessamento midollare. Dopo la diagnosi di linfoma, la biopsia del midollo osseo è necessaria al fine di determinare correttamente lo stadio della malattia. Questa procedura viene eseguita in anestesia locale. • Oltre all’esame clinico, potrebbero essere effettuati altri esami atti a valutare il rischio di complicanze associate al trattamento. Per esempio, per valutare la funzionalità cardiaca si raccomanda di eseguire un ecocardiogramma (ecografia cardiaca).