Mangia cristalli di droga scambiandoli per cereali, muore a 8 anni davanti gli occhi del padre

Un vero e proprio dramma quello che stiamo per raccontarvi, che ha come protagonista un bambino di 8 anni il quale è morto in circostanze davvero incredibili, davanti agli occhi del padre. Stando a quanto riferito, sembra che il piccolo avesse ritrovato in casa dei cristalli di metanfetamina di proprietà del padre e credendo che fossero dei cereali, li ha ingeriti. Purtroppo come prevedibile le conseguenze per lui sono state davvero letali e così Il bambino di solo 8 anni è deceduto. Si chiamava Curtis Collman aveva soltanto 8 anni ed ha mangiato la droga del papà, lasciata incustodita proprio dall’ uomo nell’appartamento in un piatto da cucina e così Il piccolo è deceduto per una violenta overdose.

Il piccolo pensava che si trattasse di cereali, essendo anche all’interno di un piatto da cucina e così ha ingerito più di 180 volte la dose letale di metanfetamina per l’uomo. Nel momento in cui il padre si è accorto di cosa fosse accaduto, ormai purtroppo era troppo tardi ma ad ogni modo non ha chiamato subito i soccorsi temendo di finire in prigione e così ha lasciato che il figlio morisse tra atroci sofferenze, senza dargli Comunque la possibilità di poter essere salvato qualora ci fosse stata.

Questo terribile episodio è avvenuto adesso in Indiana lo scorso 21 giugno ed inevitabilmente una volta venuta alla luce la vicenda l’uomo è stato arrestato. Sembra che l’uomo avesse chiamato un amico dicendogli che il figlio stava male e gli avrebbe spiegato quello che era accaduto, dicendo di non voler andare in prigione.

L’amico vedendo il piccolo in preda alle convulsioni lo ha accompagnato in ospedale, ma ormai purtroppo era molto troppo tardi e il piccolo è deceduto subito dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera. Il padre come abbiamo detto è stato Dunque arrestato e proprio in questi giorni condannato con le accuse di negligenza e omicidio, ma anche furto e possesso di armi da fuoco. Sembra che a suo carico ci fossero anche delle segnalazioni come molestatore sessuale.