Mangia sushi ogni giorno e si ritrova con una tenia lunga oltre 1,5 metri nello stomaco

Molto probabilmente dovrà riconsiderare la sua passione per il sushi dopo aver scoperto che quella tenia con cui ha convissuto per qualche tempo potrebbe essere entrata nel suo corpo col salmone crudo di cui va tanto ghiotto. Protagonista di questa storia – e dell’ultima puntata di “This Won’t Hurt A Bit, un show americano che mescola argomenti medici con storie goliardiche – è un uomo originario di Fresno, in California. A visitarlo è stato il dottor Kenny Banh che ha raccontato come il paziente sia entrato in ambulatorio lamentando “diarrea sanguinolenta” e chiedendo di essere sottoposto “ad un test per i vermi”. Un’autodiagnosi che ha un po’ insospettito Banh, finché l’uomo non ha aperto un sacchetto della spesa che aveva con sé. “Ha tirato fuori un rotolo di carta igienica e attorno c’era avvolta quello che sembrava essere una gigantesca teni”, ha detto il medico. Secondo Banh, il verme solitario misurava oltre 1,6 metri. A quel punto il medico ha sottoposto il paziente ad una serie di domande per provare a capire da dove fosse venuta fuori. Quando l’uomo ha detto: “Mangio salmone crudo quasi ogni giorno”, Banh ha fatto le sue valutazioni.

PARASSITOSI ALIMENTARI Sono dovute alla presenza negli alimenti di organismi unicellulari (protozoi) o pluricellulari (metazoi) che conducono gran parte del loro ciclo vitale a spese di altri esseri viventi. Gli alimenti rappresentano un veicolo attraverso cui il parassita passa da un ospite all’altro. Molte parassitosi sono diffuse soprattutto nelle zone tropicali a causa dell’elevata densità di popolazione, la scarsa igiene e il clima caldo. La maggior parte sono a trasmissione oro-fecale. Parassitosi da protozoi (parassiti unicellulari) Toxoplasmosi E’ causata dal toxoplama gondii, un parassita intracellulare di mammiferi (gatti, uomo) e uccelli.