Mangia un panino da McDonald’s e muore, aveva solo 10 anni

È morto all’età di 10 anni dopo aver mangiato un panino da McDonald’s. Stando a quanto riferito, il protagonista di questa incredibile vicenda, che è un bambino di 10 anni di origini nigeriane, è morto dopo aver mangiato un panino e nello specifico una piadina Peri Peri di McDonald’s. Il bambino si chiamava Maleek Lawal, aveva origini nigeriane ma pare abitate a Dublino insieme alla sua famiglia arrivata dalla Nigeria in Europa. Era molto felice il piccolo di essere andato a mangiare al McDonald’s ma purtroppo è deceduto dopo avere mangiato la piadina colpito da una reazione allergica. Stando alle ricostruzioni pare sia stata proprio la madre ad acquistare al piccolo il sandwich a base di pollo presso il ristorante l’Art Center di Dublino.

Soltanto 10 minuti dopo aver terminato la sua piadina, il piccolo ha cominciato ad avvertire i primi disturbi. Purtroppo il piccolo era allergico al latte, pesce, uova e noci ma non aveva mai avuto alcun tipo di problema nel mangiare gli hamburger della nota catena di fast food in questione. Quando è avvenuta la tragedia Purtroppo la famiglia stava attraversando un momento di difficoltà per trovare un posto dove poter stare.

La donna era riuscita a portare i figli dal barbiere e poi insieme alla figlia erano andati ad ordinare al McDonald’s degli hamburger, nuggets di pollo e un wrap Peri Peri per i suoi bambini, perché sapeva quanto i figli amassero andare a mangiare in quel posto. “Eravamo senzatetto, senza nessuno che ci aiutasse, eravamo soli e stavo cercando un modo per lasciare gli alloggi di emergenza. Stavo cercando un modo per rendere felici i bambini” ha raccontato la signora Lawal.

“A volte stavo così male per Maleek, era così triste per lui” dice ancora. Stando sempre racconto della madre, il piccolo dopo 10 minuti ha iniziato ad avvertire i primi sintomi e la sua faccia così come le sue labbra hanno iniziato a gonfiarsi e ha iniziato a dire alla sua mamma di sentirsi molto debole, di non poter nemmeno più camminare. Molto preoccupata La donna ha portato subito il figlio al Temple Street hospital poco dopo le ore 17:50, ma il decesso è arrivato intorno alle ore 19:00. L’autopsia effettuata sul corpo del piccolo, ha riferito che la causa del decesso è di shock anafilattico a causa delle tracce di latte che si trovano proprio nel pollo.