“Mangiamo italiano!”, subito dopo Salvini fa sosta al fast food

“Bere italiano, mangiare italiano, comprare italiano!”. L’accorato slancio alimentare in difesa del made in Italy di Matteo Salvini, ripreso in diretta Facebook durante la visita a Vinitaly, dura il tempo di un morso. Esattamente quello all’hamburger addentato a fine giornata fra i tavolini del McDonald in attesa di un volo all’aeroporto di Verona. Una leggerezza, che però non è passata inosservata ai tanti che hanno commentato la foto ‘incriminata’ postata ieri su Instagram dal leader leghista, oggi sommerso da critiche e sfottò nei commenti.

“Anche oggi un applauso alla coerenza, Mattè”, “tutta salute”, “il Mc, proprio l’emblema del made in Italy..”, “salutaci il colesterolo a stelle e strisce” alcuni fra i tanti commenti di scherno al leghista, cui proprio non si perdona la scelta della nota catena di fast food targata Usa.

Il cibo italiano è il più amato al mondo: ecco perché VIP e non amano la nostra cucina Siamo italiani, di poche cose andiamo fieri come del nostro cibo! E non siamo i soli ad apprezzare quel misto tra alimenti tipici della dieta mediterranea e voglia di condivisione delle prelibatezze con familiari e amici. Sembra infatti che quello che all’estero chiamano “Italian way of fooding” ovvero il nostro modo di mangiare, dallo stile inconfondibile e difficile da imitare, sia a tutt’oggi il più amato al mondo.

Persone comuni ma anche star di Hollywood e politici apprezzano il cibo made in Italy e il nostro modo di cucinare, tra questi Robert De Niro, Catherine Zeta-Jones e Hillary Clinton (tanto per citarne alcuni) e ci sono poi riviste di tutto il mondo che ogni giorno ne decantano le virtù in fatto di bontà e salute. A decretare il nostro successo in campo alimentare è stato uno studio promosso dal Polli Cooking Lab che in occasione del Cibus 2016 (Salone internazionale dell’Alimentazione), ha valutato i pareri di più di 90 esperti tra nutrizionisti, chef e antropologi dell’alimentazione. Il 73% di loro ha infatti affermato che l’Italian way of fooding è lo stile alimentare più seguito al mondo. Ma cosa esattamente si apprezza dello stile alimentare degli italiani? Prima di tutto la convivialità (81%) seguita dai valori della dieta mediterranea (74%) e dai benefici per la salute (69%). Sembra quindi che il Bel Paese sia riuscito a mettere insieme gusto, cucina sana e modo di mangiare in allegria (note le tavolate delle occasioni e giornate di festa un po’ in tutta Italia). Cose non scontate in tanti altri paesi dove spesso si è carenti nell’una o nell’altra. Un successo che non ci stupisce più di tanto ma che secondo gli chef ha una motivazione ben precisa. Come ha dichiarato Chicco Cerea, executive chef del tri-stellato ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto (BG): “L’Italian way of fooding ha così tanto successo sia in Italia sia all’estero perché non è una semplice dieta ma un vero e proprio stile di vita. È sano e gustoso e fa star bene con se stessi. Non dimentichiamo che può contare su prodotti che, dall’Alto Adige alla Sicilia, tutto il mondo c’invidia. Sapori e benessere fanno scaturire la convivialità tipica della tavola italiana, che poi si riflette sui commensali. Per quanto riguarda le ultime tendenze, i piatti più richiesti sono a base di verdure e formaggi freschi, prodotti tipici del Belpaese e amati da tutti”. Per spiegare il segreto di tanto apprezzamento e passione internazionale per il nostro stile alimentare gli esperti hanno poi stilato un vero e proprio decalogo dei valori dell’italian way of fooding:

MADE IN ITALY: perché la qualità dei prodotti italiani è un ’’valore’’ riconosciuto in tutto il mondo QUALITÀ: perché i prodotti di eccellenza made in Italy si inseriscono in sistemi di qualità per garantire una totale sicurezza alimentare TRADIZIONE: per capire e tramandare la storia, i territori, i valori che stanno dietro ogni buon prodotto italiano INNOVAZIONE: che caratterizza ’’il modo di fare’’ delle aziende italiane apprezzate a livello internazionale CONVIVIALITÀ: perché la gioia di stare insieme a tavola è un valore tipico dell’Italian style DEGUSTAZIONE: per non ridurre il pasto al solo consumo del cibo ma assaporare al meglio sapori e profumi STILE ED ELEGANZA: elementi che non possono mai mancare in una tipica tavola all’italiana CREATIVITÀ: perché cucinare bene all’italiana è saper stupire non solo con il gusto ma anche con la vista BENESSERE: perché gli studi scientifici hanno dimostrato che la dieta mediterranea è salutare per le persone e l’ambiente PATRIMONIO UNICO: da tutelare e diffondere in tutto il mondo.