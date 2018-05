«Mangiate da schifo», insulti e pestaggio in un ristorante vegano a Milano. Fermati cinque 18enni

E’ Incredibile quanto accaduto ad un gruppo di vegani, i quali sono stati aggrediti e pesantemente insultati in un ristorante a Milano. «Vegani di m…!», «Fate schifo!», «Che c… state mangiando?».Sono questi gli insulti arrivati da una banda antivegani che ha iniziato in questo modo la violenza contro due fratelli che stavano tranquillamente cenando all’interno di un ristorante Vegan World sito in Viale Montenero 34 a Milano. La banda non si è fermata soltanto agli insulti e alle offese Ma hanno anche rapinato il giubbotto dai fratelli. Sono stati tutti identificati i componenti della banda E si tratterebbe di 5 studenti di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, descritti dai carabinieri che poi li hanno arrestati per rapina e lesioni, come ragazzi di famiglie normali residenti perlopiù nel centro di Milano. Uno di loro pare sia riuscito a scappare, mentre tutti gli altri sono finiti nel carcere San Vittore.

Nello specifico si tratta di Massimiliano D’Agostino Un diciottenne che Già all’età di 15 anni era stato denunciato per danneggiamento e maltrattamento ed ancora Vadim Donati uno krajno di 19 anni denunciato per tentata estorsione all’età di 17 anni ed a 16 anni per droga. Fermato e arrestato anche Andrea Quarta 18 anni e Giovanni Luigi Giordana di 19. I ragazzi intorno alle ore 22:00 di mercoledì pare abbiano visto due clienti seduti ai tavolini esterni di un noto ristorante vegano di Milano e dopo circa 10 minuti la banda si sarebbe avvicinata fermandosi però a pochi metri.

I due fratelli raccontano di aver visto questi giovani ragazzi fermarsi e cominciare a fissarli con insistenza e aria di sfida divenendo poi un obiettivo da raggiungere nel giro di Pochi istanti. Uno dei due ragazzi vegani pare si sia alzato per affrontarli ma non appena svoltato L’angolo di viale Lazio pare si sia trovato j 5 schierati pronti ad aggredire ed uno di loro avrebbe cercato di colpirlo in pazzo con una bottiglia di vetro Ma l’uomo è riuscito a schivarlo, rispondendo con un calcio. Lo hanno bloccato spinto per terra e cominciato a sferrare dei pugni e calci anche al volto.

A quel punto è arrivato il fratello che ha fermato anche se pure per qualche secondo gli aggressori. ma proprio mentre questi si allontanavano uno di loro avrebbe tirato un sanpietrino che fortunatamente li ha sfiorati, ma è andato a danneggiare la vetrina di un negozio. I due giovani si sono quindi rifugiati all’interno del ristorante dove avrebbero voluto cenare tranquillamente ma poi il gruppo sarebbe tornato ancora una volta all’attacco e all’interno del locale ci sarebbe stata una nuova colluttazione, infine sono scappati prendendo il giubbotto del 32enne dove all’interno c’era il portafoglio il cellulare. Allertate le forze dell’ordine nel giro di Pochi istanti, i Carabinieri si sono riversati sul posto e grazie alle descrizioni dei due giovani hanno bloccato i quattro sospetti in via Caldara. La banda aveva nascosto il giubbotto sotto il sacco nero di un bidone della spazzatura e lo smartphone dietro un muretto. Ma poi una volta in caserma si sono visti stretti in un silenzio piuttosto compatto e convinti che sarebbero stati subito rilasciati.