Manifesti shock a Foggia no Vax “Sono un bimbo morto per i vaccini”

Varie polemiche e proteste stanno destando da parecchi giorni i manifesti no vax che sono stati appesi nelle ultime ore a Foggia in diversi punti della città tra cui nella zona questura, la via Ascoli di fronte all’Ipercoop vicino alla chiesa di Gesù e Maria, in pieno centro. Su questi manifesti che pare stiano davvero causando parecchi disagi, è raffigurato un neonato in culla con il volto coperto e accanto una scritta dove si legge: “Io sono uno dei bambini morti per SIDS (morte in culla) post-vaccino esavalente occultati dai dati ufficiali”. Questo manifesto pare sia stato firmato da cittadini di Foggia e provincia come un richiamo al gruppo Facebook vaccini Puglia Onlus per la libertà di scelta e da corvelva.it, il coordinamento regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni.

Secondo quanto riferisce l’ordine dei medici e la Fimp, in questo modo si neutralizza il lavoro capillare dei medici e dei pediatri di famiglia che tanto si impegnano per poter assicurare una corretta informazione sulla pratica vaccinale. Il messaggio diffuso, facilmente visualizzabile anche dai minori, procura nella popolazione un allarme ingiustificato, scoraggiando un atto medico di indiscussa validità che ha salvato la vita a milioni di bambini. Alla luce di quanto sopra si fa presente che l’Ordine dei Medici ha presentato un esposto alla Procura affinché vengano adottati gli opportuni adempimenti del caso”, è questo quanto si legge nella nota diffusa nelle scorse ore dall’Ordine dei Medici e la Fimp.

L’ordine dei medici Inoltre scrive che si tratta di immagini forti e violente che non fanno altro che diffondere dei messaggi importanti e non supportati scientificamente e secondo ancora quanto aggiungo dalle associazioni di categoria lo scopo sarebbe quello di neutralizzare il lavoro dei medici e dei pediatri di famiglia. Per questo motivo, l’ordine dei medici ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Foggia affinché vengono adottati degli opportuni adempimenti.

La Situazione aveva già preoccupato all’inizio mese il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che aveva allertato i carabinieri dei Nas, affinché potessero indagare per poter risalire all’autore dei manifesti No vax apparsi ad inizio mese nella città di Bari. “Porto alla vostra conoscenza questa campagna pubblicitaria partita a Foggia contro i vaccini. Oltre ad essere vergognoso il modo, è da denuncia il metodo: immaginate i bambini che, andando questa mattina a scuola, hanno visto l’immagine di questo piccolo, morto, secondo loro, a causa di un vaccino. Come Ordine e sindacati ci stiamo muovendo per farli rimuovere immediatamente. Spero intervenga anche la politica. Ma è possibile che non ci sia qualcuno che verifichi i contenuti di ciò che viene affisso?”, è questo quanto scrive su Facebook il Presidente dell’Ordine Salvatore Onorati.