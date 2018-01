Mano bionica sensibile al tatto impiantata in una donna veneta: primo caso in Italia

Una donna è la prima italiana alla quale è stata impiantata la mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant’Anna e del Politecnico di Losanna. L’intervento è stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale.

Nell’esperimento, durato sei mesi, la mano bionica è stata impiantata in Almerina Mascarello, che vive in Veneto e che aveva perso la mano sinistra in un incidente. «La mano è una versione migliorata di quella impiantata su un uomo danese nel 2014», ha detto Micera al’ANSA. La donna è anche la prima a poter uscire con la mano hi-tech perché, rispetto al 2014 ora l’elettronica è racchiusa in uno zainetto. Questo, ha spiegato Micera, «racchiude il sistema che registra i movimenti dei muscoli e li traduce in segnali elettrici, poi trasformati in comandi per la mano; un altro sistema trasforma l’informazione registrata dai sensori della mano in segnali da inviare ai nervi e quindi in informazioni sensoriali». La donna ha portato con sé lo zainetto uscendo a Roma, nell’ottobre 2016, sotto il controllo dei responsabili del test. «Dopo sei mesi l’impianto è stato tolto. L’obiettivo ultimo – ha concluso Micera – è rendere questa tecnologia utilizzabile clinicamente. Lo zainetto è stato uno step intermedio e il prossimo passo è miniaturizzare l’elettronica».

All’inizio, dopo l’intervento, sembrava che non succedesse niente. Dopo qualche tempo Almerina Mascarello, a cui 25 anni fa venne amputato il braccio sotto il gomito dopo un incidente, ha cominciato a sentire le caratteristiche di quello che toccava: la forma degli oggetti, tondi, cilindrici, quadrati, duro o morbido, addirittura la differenza tra zigrinature sottili o più grossolane. A quel punto è scoppiato l’entusiasmo: «è come se fosse tornata la mia mano», ha esclamato la donna davanti ai medici, come racconta il neurologo Paolo Maria Rossini, direttore dell’area neuroscienze del Policlinico Gemelli di Roma che ha seguito la sperimentazione e l’intervento di impianto della mano bionica. L’auspicio del neurologo è che la commercializzazione porti a un costo massimo di mille euro per ogni mano bionica.

L’impianto è figlio dell’intuizione che Rossini ripercorre i passaggi informatici, tecnologici e clinici che hanno portato all’impianto durato sei mesi. Almerina è stata scelta tra numerosi candidati di tutte le nazionalità, in precedenza altri quattro pazienti hanno tenuto l’arto da alcune settimane a tre mesi. La normativa europea infatti non consente l’innesto di corpi estranei per un periodo maggiore di quello che è stato sperimentato sugli animali. Nei prossimi mesi toccherà di nuovo a un giovane danese che ha già avuto la mano in passato e sul quale dovrebbe essere impianta definitivamente. «Queste persone ci hanno regalato settimane della loro vita, si sono sottoposti a due interventi ciascuno, hanno aiutato la scienza, gratuitamente. Sperano che a breve la commercializzazione gli consenta di avere un arto definitivo. E per loro naturalmente sarà gratis», spiega Rossini.

Il costo ha un suo peso: tra esperimento, realizzazione e lavoro delle equipe del gruppo di cui fanno parte gli italiani – da Germania, Francia, Spagna, Olanda, Svizzera – ogni impianto è costato alcune centinaia di migliaia di euro. nel moncherino rimasto dopo un’amputazione restano i nervi. Inserire degli elettrodi della grandezza di un capello consente che i segnali di movimento inviati dal cervello vengano trasmessi alla mano robotica che, informatizzata, raccoglie l’input e risponde. Finora lo stimolatore, le pile e la strumentazione collegati alla mano sono stati portati dal paziente in uno zainetto. Il prossimo intervento prevede che l’intero sistema realizzato in dimensioni estremamente piccole finisca tutto dentro il braccio.

Si chiama Almerina Mascarello la prima donna italiana a testare una speciale mano bionica capace di restituire il senso del tatto. A raccontare all’Adnkronos Salute la sua storia, descritta anche dalla Bbc, è Paolo Maria Rossini, responsabile della Struttura complessa di Neurologia del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, che ha seguito la paziente.

“Abbiamo operato e seguito dal 2009 fino ad ora 5 persone, nel corso della sperimentazione di una mano bionica in grado di restituire il senso del tatto, e Almerina è stata la prima donna, la prima italiana e la prima a indossare l’impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. E’ andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose normali in situazioni normali“, dice Rossini.

Un’esperienza incredibile per Almerina Mascarello, che ha perso la mano sinistra in un incidente quasi un quarto di secolo fa, e ha commentato alla Bbc: “E’ quasi come se fosse tornata di nuovo“. Nel 2014 lo stesso gruppo internazionale ha ‘prodotto’ la prima mano bionica ‘sensibile’, ma l’attrezzatura sensoriale e informatica a cui era collegato l’arto era troppo grande per poter lasciare il laboratorio. Ora la tecnologia è abbastanza piccola da stare in uno zaino, che il paziente porta sulle spalle. Il team responsabile dello sviluppo del progetto comprende ingegneri, neuroscienziati, chirurghi, esperti di elettronica e robotica provenienti da Italia, Svizzera e Germania. “In Germania hanno messo a punto gli elettrodi, a Losanna il software e noi ci siamo occupati dell’impianto, nel primo caso insieme al Campus BioMedico, nel secondo e terzo con il San Raffaele Pisana, mentre negli ultimi due tutto è stato fatto alla Cattolica“. Almerina è la quarta paziente del gruppo, la prima donna.

Ma come funziona il dispositivo? La mano protesica ha dei sensori che rilevano informazioni sulla consistenza di un oggetto. Questi messaggi sono inviati a un computer in uno zaino che converte i segnali in un linguaggio che il cervello è in grado di comprendere. L’informazione viene trasmessa al cervello – in questo caso di Almerina – tramite piccoli elettrodi impiantati nei nervi della parte superiore del braccio. Nei test, Almerina – che era bendata – è stata in grado di dire se l’oggetto che stava toccando era duro o morbido.

“La sensazione è spontanea – ha raccontato la donna alla tv britannica – come se fosse la tua vera mano. Sei finalmente in grado di fare cose che prima erano difficili, come vestirti, indossare scarpe, tutte cose banali ma importanti. Ti senti completo“. “Stiamo andando sempre più nella direzione dei film di fantascienza, come la mano bionica di Luke Skywalker in Star Wars – spiega Silvestro Micera, un neuro-ingegnere dell’Epfl di Losanna – una protesi completamente controllata e totalmente naturale, identica alla mano umana“. “Ci stiamo avvicinando sempre più a una mano naturale – concorda Rossini – Ora è anche sensorizzata“. E la ricerca va avanti. “Tutto è stato miniaturizzato e studiato in modo tale che il prossimo paziente a completare la parte sperimentale in teoria potrebbe indossare gli elettrodi a vita“, spiega il neurologo della Cattolica.

Almerina è stata in grado di indossare la mano bionica per sei mesi, ma ora il prototipo è stato rimosso. La speranza è quella di arrivare a ulteriori miniaturizzazioni. “A quel punto servirebbero delle aziende per la produzione della mano bionica e per l’assistenza tecnica, sia dal punto di vista meccanico che del software“, conclude Rossini.

Giovanni Di Pino è tra i top young scientists d’Europa. Il ricercatore delle Unità di Neurologia, Neuroscienze e Robotica biomedica ha vinto l’ERCStarting Grant, uno dei bandi più competitivi a livello europeo, finanziato dall’European Research Council, che vede vincitore solo il 3,8 per cento di tutte le proposte italiane. Il progetto RESHAPE (REstoring the Self with embodiable HAnd ProsthesEs), ha convinto gli oltre trenta top scientists – tra i quali alcuni Nobel – che a Bruxelles hanno valutato le quasi 3mila applications inviate. “Il progetto – spiega Di Pino – mette insieme Neuroscienze, Ingegneria Biomedica e Clinica Neurologica partendo dai veri bisogni del paziente: tutte cose che ho imparato al Campus, dove sono approdato a 17 anni.

Con il Campus sono cresciuto; tra cadute e risalite qui mi sono laureato, dottorato e specializzato”. Ma andiamo con ordine. Nato nel ‘79, Giovanni è uno dei primi laureati in Medicina e Chirurgia. Poi, dopo il titolo accademico, il grave incidente che l’ha costretto a rimanere “fuori uso” per un anno intero. Fino al giorno in cui alcun professori “sono venuti a cercarmi a casa. In quel periodo – ricorda Giovanni – avevo continuato a studiare, scoprendo che le interfacce neurali potevano costituire una possibilità per il mio problema. Così mi sono detto: perché non fare un dottorato in Ingegneria biomedica proprio su questo tema?” Argomenti che, ascoltando il ricercatore, non sembrano avere quella complessità che l’ha invece portato prima a “rinchiudersi” per quattro anni nel laboratorio del prof. Eugenio Guglielmelli, e a intraprendere poi il percorso di specializzazione in Neurologia, “perché mi serviva l’altro braccio, quello clinico, per lavorare su questi temi”.

RESHAPE coniuga proprio questi due saperi, con un obiettivo: permettere agli amputati di avere una mano sentita come propria. Un’intuizione che sicuramente fa parte del più ampio cammino di ricerca dell’Università Campus Bio-Medico, da anni impegnato sul fronte delle protesi soprattutto attraverso i progetti PPR2 e LifeHand. Un obiettivo, quello del dott. Di Pino, che tuttavia supera qualsiasi passo finora compiuto in questo campo, poiché sposta il punto di osservazione. “Le protesi di oggi sono il frutto dell’evoluzione della robotica industriale, ma rimangono un corpo estraneo. Il mio desiderio è concepire una protesi con cui il soggetto non debba suonarci il piano, ma sentirsi completo durante una serata di gala. E questo è possibile solo partendo dalle sensazioni e dai processi cerebrali umani”. Il gruppo di ricerca interagirà anche con l’ing. Domenico Formica, ricercatore dell’Unità di Robotica biomedica e biomicrosistemi. Anche un suo progetto è stato giudicato positivamente dall’European Research Council, ma non è stato finanziato per esaurimento della dotazione disponibile.

Quello che il pubblico non vede, però, è l’effettivo collegamento fra uomo e macchina. Per neuroscienziati come noi, al centro della scena avrebbe dovuto esserci proprio quell’interfaccia nascosta. Per funzionare, un collegamento del genere avrebbe dovuto convertire gli impulsi nervosi provenienti dal cervello in segnali elettrici a livello del braccio artificiale, e viceversa. Ma nel mondo reale nessuno ha ancora capito come collegare fra loro nervi e fili elettrici in un modo che consenta di controllare un arto artificiale come se fosse una naturale estensione del corpo. Questo fallimento non sorprende. Da una parte nervi e fili elettrici necessari per regolare la parte elettronica in una protesi trasmettono segnali differenti. I dispositivi elettronici si basano sul flusso di elettroni attraverso materiali conduttori, semiconduttori e transistor; il funzionamento del sistema nervoso, invece, si basa sulla depolarizzazione delle membrane cellulari e sul rilascio di segnali chimici negli spazi fra le cellule nervose. Dall’altra, il legame richiederebbe l’impianto di cavi e altri tipi di dispositivi elettrici nel corpo, che in genere percepisce questi impianti come estranei e

quindi scatena attacchi che potrebbero produrre tessuto cicatriziale attorno a un’interfaccia, impedendone il funzionamento. Tuttavia i progressi nelle nanotecnologie e nell’ingegneria dei tessuti ottenuti negli ultimi anni permettono di affrontare entrambe le sfide. Invece di costringere i nervi a comunicare direttamente con i dispositivi elettronici standard delle protesi, il mio gruppo e altri costruiscono nuovi tipi di ponte fra nervi e arti artificiali: si tratta di collegamenti che sfruttano l’innata capacità del sistema nervoso di adattarsi a nuove situazioni. In effetti, recenti ricerche ci hanno portato ancora più vicini allo sviluppo di un arto artificiale che, come quello di Luke Skywalker, possa essere mosso e percepito dal cervello. Combinare segnali motori e sensoriali Nel bene e nel male, la maggior parte dei progressi ottenuti nella progettazione delle protesi è una conseguenza di conflitti armati, in particolare delle recenti guerre in Afghanistan e in Iraq. Fino a pochi anni fa i progettisti si erano concentrati più su arti artificiali per la parte inferiore del corpo che per la parte superiore.

Lo sviluppo di gambe artificiali che consentano di camminare e correre è un compito più ingegneristico rispetto alla progettazione di una mano artificiale che permetta, per esempio, di aprire barattoli o di scrivere con una tastiera. Tuttavia, dal 2006 e dal lancio di Revolutionizing Prosthetics, programma della Defense Advanced Research Projects Agency, i ricercatori han – no compiuto impressionanti passi in avanti anche nella creazione di sofisticati arti superiori. Parte della sfida nella progettazione di arti superiori estrema – mente funzionali riguarda la necessità di replicare (almeno in parte) il controllo delle mani, che è sensibile e preciso. L’impresa richiede l’accesso alle mappe mentali cerebrali. Il cervello usa queste sue mappe per trasmettere i segnali nervosi a specifiche fibre muscolari che controllano l’avambraccio, e per sapere quando riceve segnali nervosi su pressione, posizione, tensione, quantità di moto e forza dal braccio e dalla mano, da dove hanno origine questi segnali.

Questo feedback sensoriale aiuta il cervello a determinare proprio quante fibre muscolari dovrebbero essere reclutate per compiere qualunque sforzo. In un arto integro, questi segnali motori e sensoriali lavorano insieme per creare, fra le altre cose, il senso noto come propriocezione: la consapevolezza di dove le diverse parti del corpo si trovano nello spazio e in relazione una con l’altra, senza che sia davvero necessario guardarle. Senza propriocezione, anche quelli che possono sembrare compiti semplici, come scrivere con una penna, sarebbero quasi impossibili. Grazie a una sinfonia di segnali del sistema nervoso che vanno dal cervello alle estremità e tornano di nuovo indietro, siamo capaci di spostare con precisione la nostra mano verso la penna, sollevarla dolcemente mentre, senza fermarci, la mettiamo in posizione per abbassarla delicatamente e iniziare a scrivere. A oggi sono state sviluppate mani robotiche che consentono livelli diversi e indiretti di controllo motorio.

In alcuni casi, per esempio, contrazione e rilassamento ripetuto dei muscoli nel moncone di un arto o nel torace possono attivare relè specializzati che innescano movimenti differenti nell’arto artificiale. Idealmente, però, gli ingegneri vorrebbero costruire una protesi che sia collegata a e controllata dai nervi motori originari, i quali non muoiono dopo l’amputazione ma si ritirano dal margine del moncone. L’uso dei neuroni motori è solo una parte dell’idea. Molti compiti semplici sono ancora difficili addirittura con i dispositivi protesici avanzati disponibili oggi, perché nessun segnale sensoriale viaggia dall’arto artificiale all’indietro verso il cervello. Le persone che hanno subito un’amputazione devono dirigere consapevolmente ogni movimento della loro protesi basandosi su ciò che vedono per ricevere un feedback, invece di affidarsi al loro naturale senso di propriocezione. Questo livello di sforzo produce movimenti goffi e lenti, che lasciano le persone esauste a causa della concentrazione e del tempo necessari per eseguire compiti come abbottonarsi una camicia. Un obiettivo fondamentale, dunque, è ingegnerizzare un’interfaccia fra sistema nervoso e protesi che consenta una comunicazione bidirezionale diretta delle informazioni sia motorie sia sensoriali.

Questa interfaccia «neuromeccanica» consentirebbe lo sviluppo di protesi di mani che potrebbero essere controllate dal pensiero e che verrebbero percepite come reali. Attualmente questo obiettivo è inseguito da diversi laboratori di ricerca, fra cui il nostro. Sebbene ciascun laboratorio abbia adottato approcci in qualche misura differenti, ognuno con i suoi vantaggi e le sue sfide, probabilmente il successo dipenderà da una combinazione fra le diverse intuizioni e le innovazioni tecnologiche. Due approcci principali Il primo passo per creare un’interfaccia utile fra corpo e protesi è decidere dove collocarlo nel sistema nervoso. I progettisti hanno due opzioni principali: interagire con il sistema nervoso centrale (collegandosi al cervello o al midollo spinale); andare oltre, nel sistema nervoso periferico, i cui nervi si allungano principalmente fra midollo spinale e resto del corpo. Fino a oggi, la maggior parte dei ricercatori si è focalizzata sul cervello come punto di partenza. Gli approcci meno invasivi sfruttano la sua attività neurale mediante elettrodi esterni collocati sul cuoio capelluto o appena sotto il cranio, sulla superficie del cervello stesso. Gli elettrodi rilevano segnali elettrici provenienti dal cervello, che poi un computer analizza per segnalare il movimento desiderato.

Questi metodi hanno un vantaggio: evitano di dover praticare fori nel cervello, ma possono essere disturbati dall’interferenza di altri dispositivi elettronici. I segnali elettrici sono anche rappresentazioni piuttosto scadenti di ciò che il cervello sta effettivamente facendo, rendendo quindi difficile per il computer prevedere quale movimento dovrebbe verificarsi. L’approccio più invasivo inserisce una serie di micro elettrodi direttamente negli strati più esterni del cervello. (In genere i micro elettrodi usati sono sonde di silicio a elevata densità, ciascuna delle quali ha un diametro inferiore a quello di un capello). Come interfaccia diretta, questo approccio offre il fantastico vantaggio di produrre dati estremamente precisi ed esaurienti, inclusi forza e frequenza delle scariche emesse da singole cellule nervose. L’idea è usare un programma ideato per decodificare o tradurre queste informazioni nell’azione appropriata. In teoria, informazioni così dettagliate dovrebbero permettere un controllo estremamente sensibile di un arto artificiale.

I collegamenti diretti con il cervello sono già in fase di test su decine di individui. In un caso, una donna paralizzata a causa di un ictus è riuscita a usare un braccio robotico per bere caffè da un contenitore, guidando il dispositivo solo con il pensiero. E nel 2002 la Defense Advanced Research Projects Agency ha lanciato un’iniziativa che per la prima volta userà elettrodi che penetrano nel cervello per controllare lo stato dell’arte di protesi di braccia in persone che hanno perduto gli arti superiori. In entrambi i casi, gli elettrodi che registrano i neuroni sono collegati a cavi che escono dal cranio. Il segnale è poi decodificato da un potente computer, che trasmette le istruzioni al braccio robotico. Alla fine i ricercatori sperano di riuscire a trasmettere le informazioni in modalità wireless, in modo che le persone che useranno un braccio artificiale non debbano più essere collegate a un computer mediante cavi. Purtroppo l’energia necessaria al computer non è ancora disponibile in un modulo sufficientemente piccolo da poter essere inserito, come sarebbe auspicabile, in un dispositivo reale. Un altro svantaggio è dato dal fatto che il tessuto cerebrale tratta gli elettrodi come corpi estranei e innesca una risposta infiammatoria che porta alla formazione di un piccolo tessuto cicatriziale attorno agli elettrodi. A sua volta il tessuto cicatriziale diminuisce in maniera esponenziale il numero di cellule nervose che possono essere monitorate e questo, col tempo, provoca l’indebolimento del segnale e la perdita di informazione. In alcuni pazienti, a quanto si dice, pare che gli elettrodi abbiano continuato a registrare da uno o più neuroni per diversi anni dopo l’impianto, ma si tratta di casi eccezionali. I ricercatori stanno ora cercando il modo di minimizzare l’intensa reazione del corpo contro oggetti estranei impiantati nel cervello.

Vantaggi periferici Viste le sfide appena descritte abbiamo provato a sfruttare il sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso centrale è composto da 100 miliardi di cellule nervose, invece il sistema nervoso periferico è formato soprattutto da fibre, chiamate assoni, impacchettate insieme a formare i nervi. In pratica, gli assoni sono prolungamenti molti lunghi, a volte anche un metro, dalle cellule nervose che trasmettono segnali elettrici fra il sistema nervoso centrale e il resto del corpo. Alcune di queste fibre nervose periferiche collegano il midollo spinale ai muscoli, e quindi permettono al cervello di controllare le funzioni motorie, inviando segnali giù fino al midollo spinale. Altre fibre nervose periferiche trasmettono informazioni sensoriali – come posizione degli arti, temperatura o sensazioni tattili – dal corpo alla spina dorsale, che poi le trasferisce al cervello per un’ulteriore elaborazione. Dato che spesso i nervi sensoriali che rimangono nel moncone di un arto continuano a emettere segnali come se stessero ricevendo messaggi dal braccio o dalla gamba mancanti, molte persone amputate hanno la sensazione che il loro arto mancante sia ancora lì, una condizione nota come sindrome dell’arto fantasma. Se potessimo collegare questi assoni che scaricano a sproposito a una protesi artificiale in grado di inviare segnali forti ai nervi, il cervello interpreterebbe immediatamente i segnali in entrata come se provenissero da avambraccio, mano e dita. Analogamente gli assoni motori dei sistema nervoso periferico sono sempre in grado di dirigere i movimenti. Dato che il cervello conserva la capacità di coordinare e abbinare questi segnali motori a differenti movimenti, riuscirebbe a controllare un arto artificiale adeguatamente collegato muovendolo in modo naturale. Il problema è che gli assoni periferici non aumentano di lunghezza, a meno che non abbiano un bersaglio biologico con cui entrare in contatto. Inoltre, come accade nel sistema nervoso centrale, il corpo reagisce male a cavi impiantati nei nervi periferici. Todd Kuiken, della Northwestern University, ha trovato una soluzione ingegnosa con cui aggirare il problema grazie anche ad alcuni volontari: queste persone usano i muscoli toracici come ponte vivente fra il moncone di un arto e i circuiti elettronici di un dispositivo protesico. Innanzitutto lo scienziato della Northwestern University ha reciso i nervi motori a una manciata di muscoli sulla superficie del torace, in modo che non ricevano nessun segnale concorrente dal cervello. Poi ha deviato con precisione gli assoni motori che una volta collegavano il midollo spinale e le porzioni troncate del braccio in modo da farli collegare invece ai muscoli toracici superficiali. Nel giro di qualche settimana, i nervi deviati si sono collegati completamente con i muscoli del torace. Comandi dal cervello che avevano come obiettivo la stimolazione del braccio non più esistente ora viaggiano fino al torace, contraendone i muscoli. A questo punto si dispongono elettrodi sulla pelle del torace per registrare l’attività elettrica dei singoli muscoli via via che si contraggono. A loro volta queste registrazioni rilevano indirettamente i segnali provenienti dal cervello. Dopo alcune settimane di addestramento i pazienti possono muovere le protesi solo pensando a quello che vorrebbero che il dispositivo facesse. Per esempio, pensare di afferrare una tazza determina uno specifico schema di contrazioni nel petto che, a loro volta, «dicono» ai circuiti elettronici nella protesi di piegare le dita dell’arto artificiale. Kuiken ha testato questo metodo, chiamato reinnervazione muscolare mirata, su dozzine di persone amputate. Ma bisogna capire se questa tecnologia può fornire il controllo necessario per riprodurre tutti i movimenti naturali di una vera mano e braccio. Ponti neurali Secondo noi, alla fine il controllo motorio accurato di un braccio artificiale richiederà un diverso tipo di legame fra tessuto e protesi. Per fortuna i muscoli non sono l’unico tessuto che i nervi recisi innerveranno. I nervi cresceranno sempre verso altri nervi, e accetteranno addirittura nervi trapiantati come parte della famiglia. Quindi sei anni fa abbiamo esaminato l’uso di fibre nervose trapiantate al posto dei muscoli come intermediari fra gli assoni recisi in un moncone e il circuito di un dispositivo protesico. Per creare questo ponte neurale, innanzitutto è necessario capire come far crescere fibre nervose in modo che siano abbastanza lunghe da coprire lo spazio fra gli assoni ospiti e la parte elettronica. Uno di noi (Smith) ha messo a punto una tecnica per aiutare gli assoni in coltura a raggiungere le lunghezze richieste. Questo processo sfrutta la naturale capacità dei nervi di allungarsi durante i normali scatti di crescita. Uno degli esempi più estremi di questo tipo di «crescita per stiramento» si verifica negli assoni del midollo spinale della balenottera azzurra, che possono allungarsi più di 3 centimetri al giorno raggiungendo i 30 metri di lunghezza. In sostanza, si prende una coltura cellulare di neuroni e si inizia a dividerla in due, tirando le metà in modo da separarle un po’ ogni giorno. Gli assoni nel mezzo sono stirati e costretti a crescere in entrambe le direzioni per allentare la tensione. Sfruttando questo processo meccanico naturale abbiamo messo a punto dispositivi, chiamati estensori di assoni, che possono stirare fasci di assoni a una velocità sperimentale senza precedenti di un centimetro al giorno, cosa che li fa diventare lunghi dieci centimetri e alla fine probabilmente anche di più. Una delle prime applicazioni di questa crescita stirata è stata realizzata per funzionare da ponte vivente per riparare nervi periferici danneggiati, come nei casi di trauma o intervento chirurgico. Quando abbiamo impiantato questi fasci di assoni in modo che un’estremità fosse vicina alla punta di un nervo danneggiato in ratti, gli assoni nel nervo si sono allungati e sono cresciuti per tutta la lunghezza del ponte. Molti assoni si sono creati un proprio percorso in profondità nell’arto paralizzato, riparando il nervo e permettendo così ai ratti di recuperare la funzionalità. Inoltre i nostri ponti neurali sono sopravvissuti per almeno quattro mesi dopo il trapianto, senza stimolare alcuna reazione immunitaria: hanno funzionato così bene nei ratti che li stiamo sperimentando su maiali. E se gli esperimenti avranno successo inizieremo trial su persone con un significativo danno recente ai nervi. Dopo aver trovato un modo per indirizzare e stimolare assoni danneggiati a crescere in modo significativo abbiamo cercato di realizzare un ponte più complesso che permettesse agli assoni di comunicare con l’elettronica di una protesi. Volevamo trovare sottili filamenti conduttivi che il corpo non avesse identificato come estranei. Dopo alcuni tentativi non andati a buon fine abbiamo creato i nostri filamenti usando diversi polimeri conduttivi, uno dei quali è la polianilina, composto organico a base di azoto e noto da molto tempo per la sua capacità di condurre elettricità, che sulla base di ricerche effettuate da altri avrebbe potuto essere ben tollerato dal corpo. Finora, almeno negli studi sui roditori, questi polimeri non sembrano provocare una forte reazione da parte del sistema immunitario. Il passo successivo è stato indurre un fascio di neuroni cresciuti in laboratorio a svilupparsi attorno a un’estremità di quei microfilamenti e poi stirare gli assoni verso il nervo ospite. (L’altra estremità dei microfilamenti si sarebbe collegata con la protesi mediante un trasmettitore senza fili). In teoria, gli assoni di un moncone dovevano crescere lungo i nostri assoni stiracchiati e prendere contatto con i filamenti, che avrebbero raccolto i segnali dagli assoni motori del moncone per poi trasferirli ai circuiti elettronici; allo stesso modo i segnali sensoriali inviati dai circuiti elettronici avrebbero dovuto viaggiare lungo i filamenti, depolarizzando gli assoni sensoriali cresciuti nel ponte e trasmettendo così le informazioni alla spina dorsale e al cervello. Usando questo approccio nei ratti abbiamo scoperto che il tessuto neurale sviluppatosi mediante stiramento fornisce un percorso che guida gli assoni dell’ospite in fase di rigenerazione fino a poche decine di micrometri dai filamenti di polimero. Si tratta di una distanza sufficientemente piccola affinché diversi filamenti riescano a registrare i segnali dei nervi che procedono in una direzione (lungo l’arto) e a stimolare i nervi che vanno nell’altra direzione (verso il cervello). In sostanza abbiamo creato un cavetto adattatore che collega dispositivi con due diversi tipi di «spina». Il nostro ibrido di tessuto biologico (neuroni e loro assoni cresciuti per stiramento) e conduttore non biologico dovrebbero consentire ai dispositivi elettronici di una protesi di collegarsi da un lato e agli assoni del moncone di collegarsi all’altro lato. Questi bioibridi sono sopravvissuti mantenendo la loro integrazione con il nervo ospite per almeno un mese dopo il trapianto, suggerendo che fin da subito sono tollerati dal sistema immunitario, perché in caso contrario sarebbero stati distrutti in pochi giorni. Attualmente sono in corso ulteriori test con obiettivi temporali più lunghi. Passi futuri Sebbene sia promettente, il nostro approccio all’ingegneria neurale è ai primissimi stadi. Non sappiamo ancora per quanto tempo potranno durare questi ibridi. Né sappiamo se il sistema immunitario tollererà a lungo termine i componenti realizzati con il polimero. Inoltre dobbiamo minimizzare l’interferenza da altri dispositivi elettrici e migliorare la sensibilità dei segnali dei singoli nervi che sono trasmessi dal ponte alla protesi. Anche se riusciamo a collegare i neuroni di un arto amputato a una protesi, non abbiamo ancora garanzie sul fatto che il cervello interpreterà i segnali che si originano nella protesi in modo che abbiano un significato. L’esperienza con trapianti di mano ci dà ragioni per credere che il cervello potrebbe riuscire in questo compito. Quando eseguono questi trapianti, i chirurghi non possono collegare in modo corretto ogni singola fibra nervosa dall’ospite alla mano trapiantata. Una simile precisione, però, non è necessaria. Il cervello sostanzialmente ridisegna la sua mappa interna di quali motoneuroni fanno che cosa, e questo alla fine gli permette di conquistare il controllo della nuova mano. Allo stesso modo, guidare una mano robotica che è collegata al sistema nervoso richiederà probabilmente un lungo addestramento del cervello. Ulteriori progressi nel controllo di protesi di arti potranno richiedere anche una combinazione di approcci sperimentali differenti sia sul sistema nervoso centrale sia su quello periferico. Eppure il fatto di formare connessioni dirette fra cervello e protesi avanzate – sia entrando direttamente nel cervello attraverso i muscoli toracici sia mediante collegamenti con ponti bioibridi – offre le migliori opportunità di ottenere un braccio artificiale che si muova con la stessa maestria di quello originale e sia percepito come altrettanto naturale. Sebbene l’interfaccia fra Luke Skywalker e il suo nuovo braccio non sia mai stata svelata in L’impero colpisce ancora, gli scienziati sono a buon punto nel cammino che li porterà a capire il modo in cui deve essere stata costruita.