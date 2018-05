Marco Bocci ricoverato in ospedale, fan in apprensione: il suo messaggio dalla clinica

Grande apprensione per Marco Bocci ovvero l’attore che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie al suo personaggio “Calcaterra”, interpretato in diverse edizioni della fiction Squadra Antimafia. Secondo quanto riferito, sembra che l’attore sia stato ricoverato di urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una forte febbre e si sta sottoponendo in questi giorni ad alcuni controlli. Una volta diffusa la notizia, è stato il panico tra le migliaia di fan che erano in trepidazione per cercare di capire che cosa stesse accadendo a loro Beniamino. Appena è stato possibile però è stato lo stesso Marco Bocci a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, pubblicando un video su Instagram insieme alla moglie Laura Chiatti. “Ragazzi tutto ok. Sto qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto bene. Tranquilli“.

Come abbiamo detto, accanto a lui la moglie Laura Chiatti la quale ha aggiunto che finalmente Marco tornerà alla grande molto presto. “Torneremo presto alla grande. Tornerà presto alla grande, tranquilli”, è questo il messaggio e della moglie Laura Chiatti che nel video lo abbraccia e lo bacia. E’ stata tanta la paura però per Marco Bocci, che è arrivato nei giorni scorsi presso la struttura sanitaria con la febbre molto alta, tanto che i dottori avrebbero deciso di trattenerlo per effettuare alcuni accertamenti presso il reparto di malattie infettive. Proprio questa notizia aveva generato il panico perché si pensava che l’attore potesse essere gravemente malato, ma in realtà così non è perché è stato lo stesso a tranquillizzare tutti.

La febbre molto alta lo ha costretto a saltare la puntata di Amici dove lui da alcune settimane è giudice e adesso i fan stanno riempiendo di like il suo profilo, chiedendo se sarà presente nella prossima serata di sabato. Marco è stato costretto a trascurare gli impegni professionali e quelli di papà con i piccoli Enea e Pablo, che lo aspettano con ansia a casa. La scorsa settimana, ad Amici, è stato sostituito da Arisa. Tutto fa pensare che l’attore difficilmente possa partecipare alla prossima puntata del serale di Amici che andrà in onda sabato 12 maggio.

Non sono mancate le parole di affetto, dove in tanti hanno chiesto di essere aggiornati e sopratutto di essere informati sulle sue condizioni fisiche. Ad allarmare i fan era stata proprio l’assenza dell’attore e membro della commissione esterna del Talent Amici lo scorso sabato e successivamente sarebbe arrivata la notizia del suo ricovero presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una forte febbre. In Questi giorni però Marco Bocci è stato monitorato dai medici e le sue condizioni sarebbero migliorate via via e presto potrebbe essere dimesso dall’ospedale, come lo stesso ha riferito nel video che ha girato insieme alla moglie.