Marco Boni, ritorvato in fondo al lago: cos’è successo?

Marco era un mio caro amico. Eravamo compagni di scuola e di passeggiate. Amavamo entrambi la montagna e spesso andavamo a fare delle camminate. Marco è talmente appassionato che tiene un diario in cui annota tutti i percorsi, le distanze, i punti di partenza e di arrivo. La passeggiata del Ponale, lungo il sentiero in cui è scomparso, non era una delle più battute. A volte Marco ci andava anche da solo”. A parlare con Giallo è Pietro, un amico di Marco Boni, il ragazzo di 16 anni scomparso da Riva del Garda, in provincia di Trento, il 16 febbraio scorso e ritrovato morto il 5 marzo. Pietro e tutti gli amici di Marco sono ancora sconvolti. Per quasi tre settimane avevano sperato che il loro compagno di scuola fosse ancora vivo, magari nascosto tra le montagne che circondano il paesino lacustre.

Le disperate ricerche del ragazzo hanno però portato alla notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: i sommozzatori hanno recuperato un corpo nelle gelide acque del lago di Garda. E quei poveri resti, purtroppo, sono proprio di Marco Boni. Il ritrovamento è avvenuto a 500 metri a nord della cosiddetta “Casa della Trota” di Riva del Garda, in zona Sperone, a circa 24 metri di profondità. Mamma Silvia e papà Guido, che per tutto il tempo delle ricerche si erano chiusi nel più totale silenzio, sono ora stretti nel dolore insieme con l’altro figlio di 13 anni.

Nonostante la tragica notizia del ritrovamento, le indagini della polizia continuano. Non è ancora chiaro, infatti, in che modo sia morto il ragazzo. A fornire qualche elemento in più potrebbe essere l’autopsia sul corpo del giovane. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, comprese quelle più sconvolgenti. Marco potrebbe essere scivolato da un dirupo durante una passeggiata, oppure, nell’ipotesi più tragica, potrebbe essersi tolto la vita gettandosi nel lago. E se invece qualcuno gli avesse fatto del male?

Di Marco resta un importante filmato risalente al giorno della scomparsa. In questo video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si vede il ragazzo mentre percorre a passo spedito il sentiero di Ponale, una strada molto isolata e chiusa al traffico a causa di un cantiere. A un certo punto Marco scompare dietro una curva e di lui si perdono per sempre le tracce. In questo stesso video, poco prima del passaggio del ragazzo, si vede un operaio del cantiere percorrere la stessa strada. Dopo qualche minuto l’uomo torna sui suoi passi, mentre Marco, come abbiamo detto, non tornerà mai più indietro. Quella strada, però, è a fondo cieco. E quindi i due si sono sicuramente incontrati. Cosa è successo, dunque? Marco e l’uomo avevano appuntamento? Quell’uomo ha visto il ragazzo morire? Nei giorni scorsi l’operaio è tornato in tutta fretta in Albania, il suo paese d’origine. Perché? Conosce la verità, ma non la vuole confessare? Oppure, più semplicemente, ha detto quello che sa e se ne è andato?

Per provare a capire cosa possa essere successo al povero Marco, ricostruiamo da principio la sua storia e la sua ultima giornata prima di sparire. Marco Boni, originario di Tione, un piccolo comune del Trentino, era un ragazzo molto studioso, appassionato di storia del Risorgimento e della Prima guerra mondiale. Ci racconta l’amico Pietro: «Era un grande lettore, ultimamente stava leggendo “I dolori del giovane Werther” (il romanzo di Johann Wolfgang Goethe che narra di un amore irrealizzabile che si conclude con il suicidio del protagonista, ndr). Era anche un appassionato di psicologia. Con un altro suo amico giocava spesso a interpretare il ruolo dello psicologo che dialoga con il suo paziente. Dava lezioni di latino e greco agli studenti più giovani ed era un amante del teatro. Una volta ha preso parte come attore a una parodia teatrale de “I promessi sposi” organizzata a scuola. Lui faceva l’avvocato Azzeccagarbugli. Al liceo prendeva buoni voti, ma non era un “secchione”. Era anche uno sportivo, ha giocato a tennis per anni, ed era amante del poker. Non era per niente un ragazzo timido. Anzi, tra noi amici era molto apprezzato e “popolare”. Non aveva problemi. La fidanzata? No, non l’aveva. E non era nemmeno innamorato».