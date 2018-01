Mare e sport in acqua: aumenta il rischio di essere colpiti da batteri resistenti

Il mare è diventato un importante serbatoio di pericolosi batteri, come l’Escherichia coli. Surfisti, body borders e chiunque faccia attività fisica nelle acque al largo delle coste del Regno Unito sono risultati infatti 3 volte più a rischio di ospitare microrganismi antibiotico-resistenti nel proprio intestino, rispetto a chi pratica sport sulla terraferma. Lo rivela uno studio dell’Università di Exeter (Gb), che ha confrontato i campioni biologici di 143 appassionati di surf (almeno 3 allenamenti al mese fra le onde) con quelli di 130 volontari con una bassa esposizione all’acqua di mare (non più di una volta al mese).

L’analisi microbiologica, pubblicata sulla rivista ‘Environment International’, ha mostrato che il 9% ‘trasporta’ ceppi di E. coli che non possono essere eliminati con i comuni antibiotici. Mentre solo il 3% dei non surfisti è risultato positivo a questo pericoloso batterio.

“Abbiamo ricercato un particolare tipo di E. coli (E. coli ST131) – spiega l’autrice principale Anne Leonard – altamente virulento e resistente, che si sta diffondendo in tutto il mondo. In genere causa infezioni del tratto urinario. Le persone in cui è stato rilevato erano probabilmente asintomatiche e non necessitavano di una terapia, ma potrebbero trasmetterlo ad altri membri della comunità, esponendoli al maggior rischio di sviluppare un’infezione difficile da trattare”.

La squadra guidata da Leonard ha scoperto anche che l’intestino dei surfisti avevano 4 volte più probabilità di contenere specie batteriche con geni ‘mobili’ che conferiscono loro resistenza a una serie di antibiotici.

I microrganismi utilizzano questi geni per condividere rapidamente le mutazioni spontanee che consentono loro di sopravvivere agli effetti dei farmaci, portando a una diminuzione generale dell’efficacia degli antibiotici e alla creazione di ‘super batteri’ mortali.

Questi scambi genetici possono verificarsi tra membri della stessa specie o tra classi batteriche profondamente diverse.

Il genere Escherichia coli comprende un unica specie, suddivisa in 171 sierotipi, è un batterio Gramnegativo aerobio-anaerobio facoltativo di forma bastoncellare che può possedere flagelli e fimbrie e che è in grado di fermentare glucosio e lattosio. I batteri si possono trovare nel tratto gastro intestinale degli essere umani e degli animali, ma sono anche microorganismi ubiquitari. Le tre principali malattie, ognuna delle quali dipende da un particolare stereotipo, sono le infezioni dell’apparato urinario, le infezioni intestinali e le meningiti neo natali. Il meccanismo patogenetico è dato da proteine batteriche che interagendo con i recettori cellulari dell’ospite (recettori ospite-specifici) producono esotossine. Il sierotipo più importante dal punto di vista clinico ed alimentare è l’Escherichia coli O157:H7 o Escherichia coli enteroemorragico che porta spesso a diarrea enteroemorragica ed è inoltre in grado di indurre la sindrome uremico emolitica, una sindrome caratterizzata da insufficienza renale acuta, anemia emolitica e trombocitopenia e che risulta più frequente nei bambini e negli anziani.

L’Escherichia coli O157:H7 è una delle cause emergenti di malattie di origine alimentare. Ogni anno negli Stati Uniti si stimano 73.000 nuovi casi di infezioni con circa 61 decessi. L’infezione spesso si evolve in diarrea sanguinolenta ed occasionalmente in blocco renale. I batteri del genere Escherichia vivono normalmente nel tratto gastro-intestinale sia di animali che di esseri umani, che colonizzano alcune ore o pochi giorni dopo la nascita. Il ceppo enteroemorragico E. coli O157:H7 produce una grande quantità di potenti tossine che causa gravi danni alle pareti intestinali. Fisiologicamente, E. coli è un organismo versatile, che ben si adatta alle caratteristiche del proprio habitat, si può infatti sviluppare utilizzando il glucosio come singola sostanza organica ed è in grado di rispondere ai segnali di natura chimica prodotti dall’ambiente (come pH, temperatura, ecc) in un numero di modi che, visto trattasi di un organismo unicellulare, è assolutamente considerevole. Ad esempio è in grado di percepire la presenza di agenti chimici o gas nell’ambiente ed agire conseguentemente, avvicinandosi o allontanandosi. L’infezione da E. coli spesso causa diarrea sanguinolenta e crampi intestinali, solitamente non è accompagnata da febbre, e la malattia si risolve in 5-10 giorni. All’incirca dal 2% al 7% delle infezioni (in particolar modo se sviluppatesi nei bambini al di sotto dei 5 anni e negli anziani) portano a una complicazione chiamata sindrome uremico-emolitica che può causare anemia emolitica (la riduzione del numero dei globuli rossi) trombocitopenia (la riduzione del numero delle piastrine) e compromissione dell’attività renale.

Negli Stati Uniti, la sindrome uremico-emolitica è la principale causa di blocco renale nei bambini e la maggior parte dei casi di sindrome uremico-emolitica è provocata da E. coli O157:H7. La sindrome uremico-emolitica, è una condizione a rischio morte, che richiede solitamente il ricovero nel reparto di terapia intensiva; spesso sono necessarie trasfusioni di sangue e dialisi e con l’applicazione di cure intensive la percentuale di decessi è del 3-5%. All’incirca un terzo delle persone che hanno sviluppato la sindrome uremico-emolitica, patiscono per molti anni di malfunzionamento dell’apparato renale ed una parte di essi è costretta a dialisi di lungo termine. Un altro 8% delle persone con la sindrome uremico-emolitica ha altre complicazioni vitalizie come, pressione alta, cecità, paralisi e le conseguenze dovute all’eventuale asportazione di parte dell’intestino. La trasmissione avviene principalmente attraverso la via oro-fecale e nella maggioranza dei casi la malattia è associata all’assunzione alimentare di cibi crudi o poco cotti contaminati da terra e acqua o da verdure contaminate da acqua. La contaminazione degli alimenti può avvenire inoltre per scarsa igiene e per contaminazione delle derrate alimentare con feci bovine. Nei ruminanti lo stereotipo O157:H7 vive come commensale dell’intestino senza provocare nessun tipo di patologia a causa della scarsità di recettori presenti per la tossina prodotta dal batterio.

E. coli O157:H7 fu, per la prima volta, riconosciuto come causa di malattia, nel 1982, durante un’epidemia di diarrea sanguinolenta che fu poi fatta risalire a degli hamburger contaminati. Da allora la maggior parte delle infezioni viene ricondotta all’ingestione di carne di manzo non ben cotta. Questo microrganismo, può essere trovato in un ristretto numero di allevamenti e può risiedere nell’intestino del bestiame sano. La carne può contaminarsi durante la macellazione e l’organismo vi si introduce quando questa è appoggiata al pavimento. I contatti diretti in famiglia tra conviventi e gli asili rappresentano modalità di trasmissione altrettanto significative. Si può inoltre contrarre l’infezione bevendo latte e succhi di frutta non pastorizzati, bevendo o nuotando in acque stagnanti, mangiando germogli di erba medica, lattuga o salame. Un buon livello di igiene è in grado di prevenire la diffusione di E. coli da una qualsiasi fonte di contaminazione alle zone di preparazione e consumo di alimenti. Alcuni ceppi di E. coli sono anche la causa del 90% delle infezioni alle vie urinarie e possono inoltre provocare meningiti neonatali.[showhide]

Non è morta di una meningite infettiva la maestra 50enne deceduta a Roma dopo il ricovero avvenuto a Natale. Arrivata in ospedale per una febbre alta, è morta in 24 ore per una meningite fulminante che ha fatto scattare immediatamente ilpiano diprofilassi per la classe nella quale insegnava, nella scuola Cesare Battisti del quartiere Garbatella. Al dolore per la notizia della morte di un’insegnante tanto amata, si è unito il terrore per la salute dei bimbi e di coloro che avevano frequentato la donna nelle ore precedenti al ricovero.

Ma ieri è arrivata dalla Regione Lazio la notizia che ha riportato un po’ di serenità. La donna, morta il 26 dicembre presso il Policlinico Gemelli, aveva contratto una forma di meningite non meningococcica, ma causata dal batterio escherichia coli e pertanto senza rischio di trasmissione diretta da persona a persona. «La paura è stata tanta – racconta Laura, la mamma di Matteo (i nomi sono di fantasia), uno dei bimbi sottoposti a profilassi – ma abbiamo cercato di rimanere calmi». La Asl aveva richiesto la profilassi per tutti i piccoli alunni della classe, ma Laura, dopo averne parlato con il pediatra, aveva deciso di sottoporsi alla cura insieme al marito. Nella mail spedita dalla Asl ai genitori, si prescriveva una compressa di Cipro- floxacina 500 mg per gli adulti, una sola volta, e una compressa di Rifampici- na 600 mg, due volte al dì per due giorni, per i bambini della classe. Quando è arrivata la buona notizia dalla Regione tanti avevano già fatto la profilassi, a quel punto non più necessaria. I bimbi, avevano preso solo metà dei medicinali e hanno potuto evitare il resto.

Per tutta la mattina le linee telefoniche dei due pediatri di zona sono state intasate. A inizio giornata si cercava di capire quanti e quali erano i rischi poi si voleva avere certezza di poter sospendere la profilassi. A chi era riuscito a parlarci, il pediatra aveva spiegato che i primi cinque giorni dall’ultimo contatto con la persona malata erano quelli nei quali, solitamente, si manifestavano i sintomi di un eventuale contagio. La scuola è frequentata da 450 bambini e nel periodo che ha preceduto le feste di Natale, quando alcune maestre sono rimaste a casa per malanni di stagione, i bimbi erano stati, in più occasioni, smistati in altre classi. Questo aveva contribuito ad accrescere preoccupazioni che poi, per fortuna, si sono rivelate infondate.