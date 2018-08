Marina La Rosa, “Grande Fratello” del 2000, guadagnò tra serate e spot un miliardo e 700 mila lire. «Dilapidai tutto in viaggi, affitti di lusso, aerei privati»

Per i concorrenti della prima, gloriosa edizione del Grande Fratello, che 18 anni fa inaugurò l’era dei reality show, ci sono stati vari e clamorosi destini: la vincitrice Cristina Plevani è tornata a fare una vita normale, Rocco Casalino è il portavoce del premier Giuseppe Conte, Pietro Taricone è morto nel 2010 in un lancio con il paracadute. Anche Marina La Rosa, celebre come “la gattamorta” a causa dei suoi atteggiamenti sottilmente provocatori nei confronti dei coinquilini uomini, in particolare Taricone, è tornata su quell’esperienza di volontaria reclusione e ha spiegato come le abbia cambiato la vita, almeno all’inizio, in negativo. Una volta uscita dalla Casa, infatti, per la sua bellezza e sensualità era corteggiata da tutti per serate, pubblicità, ospitate in Tv.

Posò anche per un calendario sexy che andò a ruba e arrivò a guadagnare oltre un miliardo e 700 milioni delle vecchie lire. «Quei guadagni, però, erano fonte di imbarazzo perché mi sembrava di averli rubati», ha raccontato l’ex showgirl messinese, che oggi ha 41 anni. «Un sacco di soldi per fare un sorriso, firmare un autografo… ». E così non si fece problemi a spenderli tutti. «Li ho dilapidati: compri una macchina, fai un viaggio, affitti una casa a un prezzo spropositato, affitti un aereo privato tanto sai che ne guadagnerai ancora. Chiamiamola immaturità finanziaria ». Il momento del lusso finì presto. «Stavo male», ha rivelato. «Dopo il GF ebbi un momento di confusione. Credevo di divertirmi, ma avevo continui attacchi di panico ».

Così, oltre all’aiuto di uno psicologo, Marina ricorse anche a un amico speciale. «Fu Pietro Taricone a salvarmi la vita. Lo chiamavo in lacrime e lui mi ascoltava per ore, era molto paterno». Marina La Rosa non ha mai nemmeno accettato l’appellativo di “gattamorta”. «Non sapevo nemmeno che cosa volesse dire. Tutti mi chiamavano così, era come un’etichetta, non mi riconoscevo. Forse perché dentro la Casa appoggiavo le gambe su quelle di qualcuno o mi sdraiavo sul divano stringendomi a qualcun altro. Sono atteggiamenti che ho quando sono in famiglia e lì cercavo di replicarli, perché mi mancavano gli affetti». Però l’ex attrice e conduttrice, che ora si definisce solo mamma, non rinnega totalmente quell’esperienza. «Ci sono cose che devono succedere perché ne accadano altre.

Grazie al Grande Fratello conobbi Francesca, diventata una cara amica, e con lei andai in vacanza a Favignana, dove incontrai il padre dei miei figli». Lui, Guido Bellitti, è un avvocato specializzato in legislazione europea e lavora tra Roma e Bruxelles. Si sono sposati nel 2010 e hanno due maschi: Andrea Renato, 9 anni, e Gabriele, 7. Al momento, dopo alcune esperienze in Tv e teatro, Marina La Rosa vive con la sua famiglia a Roma, in zona Trastevere, ed è finalmente felice e realizzata, come testimoniano le sue foto su Instagram.