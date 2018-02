Marte come mai è stato visto, le nuove immagini della sonda Curiosity

Il pianeta Marte ci appare come non ci era mai apparso, grazie ad un video diffuso dalla Nasa. Si tratta di una serie di sequenza di foto catturate dalla sonda Curiosity, che mostra tutta la superficie del pianeta ed offre anche una prospettiva di come potrebbe essere il panorama che ci si presenterebbe qualora noi dovessimo trovarsi sul pianeta rosso. E’ sicuramente il panorama più bello che fino ad oggi si sia colto e ci è stato regalato da circa 16 fotografie scattate nel cratere Gale Crater. Il punto più alto 327 metri sembra abbia permesso al robot di cogliere tutta la pianuta sottostante ma anche tutti i profili di montagne lontane circa 80 chilometri.

Le foto pare risalgano allo scorso 25 ottobre 2017 e sono tutte ad alta definizione. Le foto sono state scattate dal fianco nord del Monte Sharp e coprono un percorso di 18 km che il rover ha ingaggiato da quando è atterrato sul pianeta rosso. Sullo sfondo delle foto si nota una collina che si trova a circa 85 chilometri di distanza proprio dal punto dove è stata scattata la foto e che si troverebbe fuori dal cratere.

Si tratterebbe della prima volta in cui il rover può guardare all’indietro e fotografare l’intero percorso che ha effettuato da quando è atterrato, è questo quanto dichiarato da Ashwin Vasavada del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Il colore delle rocce è stato bilanciato così da apparire con la tonalità che quelle rocce avrebbero se fossero sul nostro pianeta. Di Marte ne ha parlato Samantha Cristoforetti nel corso della presentazione del Master SIOI in Istituzioni e Politiche spaziali, dichiarando: “Bisogna essere realistici – ha detto l’astronauta italiana -. Prima di andare su Marte c’è un pochino di lavoro da fare”. Sono idee da guardare “cum grano salis”, ha spiegato la Cristoforetti aggiungendo che “servono investimenti”. La sonda Curiosity pare stia continuando a lavorare non soltanto il giorno ma anche la notte proprio perchè alimetato da generatori nucleari a radioisotopi e rimarrà li ad esplorare l’interno di Gale Crater.

Curiosity ben presto andrà ad esplorare la zona Clay Unit dove andrà a raccogliere atri campioni da poter analizzare e vi è grande attesa per le scoperte ed i risultati. Recentemente pare sia stato presentato un progetto volto a ricaricare le batterie degli esploratori spaziali con una sorgente energetica. Curiosi di capire di cosa si tratta? Semplicemente del reattore nucleare Kilopower che con quattro unità pare possa stabilire un avamposto ed assolvere alle esigenze di due famiglie medie. Il prototipo pare sia stato testato di recente dalla Nasa ed i primi risultati sembra siano molto interessanti ma soprattutto incoraggianti. Dapprima lo sbarco, poi le foto e adesso tutti i paesaggi, sono davvero degli ottimi risultati.