Maschere d’oro, massaggi e un regalo costosissimo. La bella vita di Chiara Ferragni: la 30enne esulta sui social per la cittadinanza americana ottenuta dal piccolo Leone e mostra a tutti la sua ricchezza. Guardate cosa le hanno regalato

Nonostante le dichiarazioni dei due diretti interessati che hanno difeso la scelta di pubblicare le foto di Leone sui social, le polemiche contro le scelte genitoriali di Chiara Ferragni e Fedez non si placano. E anche Maurizio Costanzo, noto giornalista televisivo, ha espresso la sua opinione sulla questione: “Nell’era dei social si è arrivati a un estremo inaccettabile: esisti solo se pubblichi una tua foto. Personalmente non condivido il modo di usare questa tecnologia. Per carità, la Ferragni e Fedez sono i genitori e del loro bambino fanno ciò che vogliono: tuttavia, da personaggi pubblici, non danno certo il buon esempio. Dovremmo essere un po’ più gelosi del nostro privato, soprattutto perché rischiamo di metterlo in pericolo”, scrive il conduttore sulle pagine di Nuovo Tv. Ma la coppia continua ad andare avanti con la propria vita (e le proprie scelte) fregandosene del resto. Ed è così che vediamo Chiara Ferragni esultare sul social. Ha appena ritirato il certificato di nascita del figlio: Leo è ufficialmente cittadino americano. Accanto al fidanzato Fedez la fashion blogger si mette in posa con il documento ben visibile tra le mani (anche se entrambi hanno sollevato più di qualche battuta divertita per l’abbigliamento svelto).

La fashion blogger in questi giorni appare più felice che mai: oltre alla cittadinanza americana per il piccolo, esulta pure per aver ricevuto una magnifica cabrio ‘gratis’. Lo lascia intuire lei stessa, che si lascia immortalare nell’auto e condivide la foto accompagnandola con l’hashtag inequivocabile “#advertising”, quello che riguarda tutti i messaggi pubblicitari sui social. Ecco la dura vita degli influencer!

Leo, come detto, ora è cittadino americano. Chiara Ferragni lo ha fatto nascere a Los Angeles proprio per questo, con l’approvazione del rapper con cui andrà a nozze prestissimo (si parla di fine estate). “We got Leo’s birth certificate. He’s an Italian/American baby “, scrive sul suo profilo a commento dello scatto postato. “Abbiamo il certificato di nascita di Leo. È un bimbo italiano/americano”. In realtà, tecnicamente americano. Come passa lei le sue giornate? Oltre a ricevere regali lussuosissimi, Chiara Ferragni fa la mamma e si regala maschere all’oro per levigare la pelle e farla ritornare splendente, insieme alla sorella Valentina Ferragni. Poi si rilassa con massaggi yoga e, grazie ai nonni del figlio, esce a cena con Fedez.