Masticare capsule di detersivo: tendenza shock diventa virale e mortale

Non bastavano prove di forza già pericolose come selfie sui palazzi ad alta quota e in bilico o sui binari fino all’arrivo del treno, tra i giovani statunitensi da qualche mese spopola un’altra pratica assai rischiosa quanto inutile: masticare capsule di detersivo per lavatrici e filmarsi per mostrarsi agli altri. Si tratta del cosiddetto “Tide Pod Challenge”, una sorta di “prova di coraggio” che molti giovani e giovanissimi hanno deciso di mettere in pratica come dimostrano i tanti video diffusi online sui social tanto da richiedere l’intervento delle autorità locali.

Come riporta la American Association of Poison Control Centers citata dalla Cbs, infatti, solo dall’inizio dell’anno anno in Usa ci sono stati 37 casi di intossicazione da capsule tra i teenager, metà dei quali intenzionali. Lo scorso anno invece sempre in questa fascia di età le segnalazioni erano state bene 220, di cui circa un quarto riconducibili alla sfida e quindi non accidentali. Tra le vittime delle tab vanno annoverati infatti molti casi di ingestione non voluta. Per questo alcune associazioni di consumatori hanno chiesto alle aziende di cambiare l’aspetto delle capsule, rendendole meno attrattive soprattutto per i bambini.

Questo però ovviamente non riguarda i ragazzini più grandi che lo fanno per altri motivi. Anche per questo la Consumer Product Safety Commission statunitense ha deciso di lanciare un appello ricordando che l’ingestione del detersivo contenuto può essere fatale. I dati però potrebbero essere solo la punta di un iceberg visto che in giro ci sono video che mostrano ragazzini alle prese con le tab nelle maniere più svariate. C’è chi fa scoppiare la capsula in bocca per poi sputare il liquido ma anche chi lo consuma o addirittura ne aspira i vapori come se lo fumasse. “Quello che è cominciato come un gioco ora si è spinto troppo oltre”, ha affermato Ann Marie Buerkle, che dirige la Consumer Product Safety Commission, ricordando che l’ingestione delle capsule può portare a vomito, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza fino alla morte.

Le prime cure variano in rapporto alle modalità di intossicazione, vale a dire a seconda che questa sia avvenuta per: 1. INALAZIONE 2. CONTATTO CUTANEO E/O OCULARE 3. INGESTIONE 4. VIA RETTALE 5. INOCULAZIONE ( puntura o morso) INALAZIONE Il soggetto ha respirato gas o vapori tossici o irritanti. CHE FARE? aerare l’ambiente allontanare la vittima dall’ambiente inquinato E’ opportuno ricordare che il soccorso comporta pericoli anche per i soccorritori: 1. Evitare di accendere interruttori o di farsi luce con fiamme libere: se il gas è infiammabile c’è pericolo di esplosione e/o di incendio. 2. Evitare di inalare i gas tossici: è meglio attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, dotati di autorespiratori. Se ciò non fosse possibile, tentare il recupero della vittima ( mai da soli: bisogna essere almeno in tre soccorritori) osservando comunque le seguenti norme di sicurezza: ♦ assicurare il soccorritore con corde o cinghie, per permetterne il recupero se dovesse perdere conoscenza ♦ chi entra nell’ambiente inquinato deve prima iper ventilare per almeno un minuto, entrare trattenendo il respiro e uscire per iper ventilare nuovamente se la manovra di recupero dovesse prolungarsi ♦ assicurare la vittima con corde o cinghie per consentirne il recupero ♦ una volta recuperata la vittima, sostenerne le funzioni vitali

CONTATTO CUTANEO O OCULARE Il soggetto si è imbrattato cute, occhi o abiti con liquidi o polveri tossiche. CHE FARE? spogliare la vittima lavare con acqua corrente le aree del corpo che sono venute in contatto con il tossico: se dopo il lavaggio si notano lesioni cutanee ( vescicole, bolle,aree necrotiche) non usare alcun medicamento ma limitarsi a proteggere con garce o teli sterili o almeno puliti se il liquido tossico è oleoso, o comunque non solubile in acqua, la vare la vittima con acqua e sapone se sono interessati gli occhi, lavarli con un getto delicato ma continuo di acqua corrente per almeno dieci minuti, a palpebre aperte, quindi proteggere con garza sterile o almeno pulita. Non usare medicamenti prima della visita dell’oculista. INGESTIONE Il soggetto ha ingerito una sostanza tossica. CHE FARE? in assenza di sintomi drammatici, portare il paziente in ospedale se vi è bruciore e/ o dolore a bocca, gola o dietro al petto somministrare due albumi d’uovo in una bicchiere di acqua non somministrare latte poiché può facilitare l’assorbimento dei veleni solubili nei grassi ( insetticidi ,smacchiatori, solventi, petrolio e suoi derivati) provocare il vomito SOLO in caso di ingestione di tossici allo stato solido ( palline di tarmicidi, esche per topi, compresse di medicinali, semi o bacche).Far bere al paziente due bicchieri di acqua calda salata quindi stimolare il fondo della gola e raccogliere il materiale espulso in modo che possa essere esaminato. Il vomito NON DEVE essere assolutamente provocato se: 1. il soggetto lamenta bruciore a bocca, gola o dietro al petto: il sospetto è che abbia ingerito sostanze caustiche 2. si sospetta l’ingestione di derivati del petrolio, smacchiatori, solventi, diluenti di vernici: in tali casi somministrare olio di vaselina 3. si sospetta l’ingestione di sostanze schiumogene: con il vomito c’è il rischio che la schiuma venga inalata nei polmoni e determini morte per soffocamento il soggetto è incosciente: c’è il rischio di inalazione del vomito nei polmoni. Il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza!!!! se ci si trova isolati o molto lontani dall’ospedale e non si riesce ad ottenere telefonicamente un consiglio valido, è possibile rallentare l’assorbimento di qualunque tossico somministrando al paziente: 1) due cucchiai di carbone attivo in un bicchiere di acqua 2) un cucchiaio di olio di vaselina per ogni 5 kg. di peso corporeo della vittima (NON usare olio di oliva o di semi) VIA RETTALE Al soggetto sono stati somministrati farmaci errati o in dose errata ( ad esempio supposte per adulti nei bambini). CHE FARE? Cercare di ottenere l’evacuazione con supposte di glicerina, Non praticare clisteri. INOCULAZIONE Il soggetto è stato morso da un animale o punto da un insetto. CHE FARE? se si tratta di un animale che può essere infetto da rabbia (cane, gatto, volpe), cercare di catturarlo vivo per consentirne l’osservazione in un istituto veterinario. Per la vaccinazione antirabbica ci sono quindici giorni di tempo se si tratta di un topo ( specie se di grossa taglia) valgono le stesse regole di cui al punto precedente, tenendo presente che i topi possono trasmettere anche altre malattie, oltre alla rabbia se si tratta di un serpente, ricordare che il morso della vipera è caratterizzato dalla presenza di due forellini e non dall’impronta della mandibola. Applicare un bendaggio compressivo a monte del morso, tenere il paziente tranquillo, disinfettare il punto di inoculazione. Non incidere e non praticare il siero anti ofidico ( c’è il rischio di gravi reazioni allergiche!!). Ricordiamo che nel soggetto adulto ed in buona salute il veleno della vipera non è mortale, comunque, c’è un certo lasso di tempo per praticare il siero in ospedale, sotto stretto controllo medico. Se si tratta di punture di insetti ricordiamo che in Italia non esistono insetti velenosi: il pericolo è determinato dall’eventuale reazione allergica nei soggetti sensibilizzati. In caso di tale reazione è indispensabile sostenere le funzioni vitali, mettere il paziente in posizione anti shock e raggiungere velocemente l’ospedale. provvedere sempre alla pulizia e alla disinfezione dell’area cutanea offesa, usando un antisettico in soluzione acquosa e coprendo con garza sterile: il pericolo accessorio è rappresentato dall’infezione! A prescindere dalla via di introduzione di un tossico, questo può portare in breve tempo a condizioni che comportano un pericolo per la vita e che pertanto richiedono un intervento urgente. Queste condizioni di rischio devono essere riconosciute dal soccorritore, che deve saper attuare le relative manovre di soccorso. Esaminiamo pertanto i casi più importanti: 1. Paziente cosciente ma con difficoltà respiratoria. Questa può manifestarsi con: tosse secca e/o sibili espiratori = il paziente deve essere tento seduto, gli si deve far inalare vapore da un recipiente in è stato sciolto bicarbonato di sodio in acqua bollente. respiro gorgogliante o russante: il paziente deve essere tenuto semi seduto e va incitato ad espettorare. Se la coscienza si obnubila va messo in posizione laterale di sicurezza. 2. Paziente incosciente controllare la presenza del respiro controllare la presenza del circolo mettere il paziente in posizione laterale di sicurezza 3. Apnea ( il paziente non respira) attuare la triplice manovra di pervietà delle vie aeree attuare la ventilazione artificiale controllare la presenza di circolo 4. Arresto cardiocircolatorio iniziare la rianimazione cardio – polmonare