Leucemia: la scuola pubblica appello sui social “Salviamo il piccolo Matteo”

Ancora una volta una scuola si è mobilitata nei confronti di un alunno molto piccolo ma gravemente malato. Protagonista di questa storia è Matteo, un bambino di 7 anni gravemente malato e ricoverato al Policlinico di Catania a causa di una leucemia e pare abbia bisogno di un trapianto di midollo osseo così è stato lanciato un appello in rete per poter accelerare tutte le procedure burocratiche e poi trovare una persona che con un gesto di generosità possa salvargli la vita. A rivolgere l’appello per salvarlo è stata la scuola frequentata dal bambino Ovvero la Grazia Deledda di Catania. La richiesta di donatori di midollo osseo sembra sia diventata virale sui social network e come abbiamo detto a pubblicarlo è stato è il sito della scuola che il bambino di 7 anni frequenta.

“Su richiesta dei genitori del piccolo Matteo alunno del nostro Istituto si pubblica il seguente appello in cui si ricercano potenziali donatori di midollo osseo compatibili a quello del bambino. Il piccolo, colpito da leucemia, è ricoverato e necessita di essere sottoposto al trapianto di midollo osseo il più presto possibile. I potenziali donatori devono recarsi in un centro Admo per eseguire gratuitamente un test di compatibilità che consiste in un semplice prelievo di sangue, necessario per la tipizzazione ed immissione nella banca dati. In seguito i potenziali donatori (più saranno, più aumenterà la possibilità di trovare quello perfetto) risultati idonei saranno contattati per confermare la disponibilità alla donazione per consentire a Matteo di essere sottoposto a questo delicato intervento“, è questo quanto scrive il dirigente scolastico in una nota che è stata diffusa sul sito della scuola.

Vengono anche chiariti quelli che sono i requisiti per poter aiutare Matteo e sarebbe necessario avere tra i 18 e 35 anni, un peso superiore a 50 kg e soprattutto non bisogna avere nessuna malattia cronica grave o alcuna patologia infettiva. Tutte le persone che vorranno aiutare il piccolo Matteo e che soprattutto sono in possesso dei requisiti sopra richiesti, potranno effettuare il prelievo presso il Policlinico di Catania e non occorrerà presentare alcuna ricetta medica. Ad ogni modo per poter reperire qualsiasi informazione si potrà contattare il centro admo di Catania al numero 392-8831948.

Che cos’è una leucemia acuta?

La leucemia acuta è una neoplasia causata da un’alterazione genetica acquisita (non ereditaria) che colpisce una singola cellula immatura del midollo osseo e le conferisce la capacità di proliferare in modo incontrollato, sfuggendo ai numerosi meccanismi che normalmente ne regolano la proliferazione e la differenziazione. La stessa alterazione viene trasmessa alle cellule figlie e provoca l’aumento progressivo di una popolazione di blasti, bloccati nella loro differenziazione e quindi incapaci di svolgere le normali funzioni delle cellule del sangue mature. I blasti leucemici invadono ben presto il sangue e tutti gli spazi midollari disponibili, impedendo la produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

Le leucemie croniche si differenziano dalle acute poiché le cellule neoplastiche possono giungere ad un livello di differenziazione avanzato, tale da permettere loro di sostituire alcune funzioni delle cellule normali; per questo motivo il decorso delle forme acute è rapido e segnato da numerose manifestazioni, mentre quello delle forme croniche è lento e spesso completamente privo di sintomi.

Quali sono i tipi più comuni?

Le cellule di una popolazione leucemica presentano caratteristiche che permettono sempre di identificarle con uno o più dei blasti midollari normali illustrati in Fig. 1. Esse sono riconoscibili sia per caratteri visibili al microscopio sia per la presenza di particolari molecole sulla loro superficie, svelata dall’immunofeno- tipo.

Le leucemie acute possono pertanto essere classificate in base al tipo di blasti e una prima distinzione prevede due raggruppamenti:

1. Leucemie acute mieloidi.

2. Leucemie acute linfoidi.

Nelle prime il danno genetico interessa una cellula relativamente differenziata, derivante dalle cellule staminali mieloidi. Nelle seconde la cellula danneggiata discende dalle normali cellule staminali linfoidi. La distinzione tra forme mieloidi e linfoidi è molto importante perché sono diverse per età di insorgenza, decorso clinico e, soprattutto, modalità di trattamento.

A loro volta, le leucemie acute mieloidi vengono tradizionalmente distinte in vari tipi:

• Mieloblastiche senza maturazione (definite anche M0 ed M1): le cellule leucemiche sono costituite da mieloblasti, precursori immaturi dei granulociti.

• Mieloblastica con maturazione (o M2): la popolazione leucemica è formata non solo da mieloblasti, ma anche da cellule più mature, promielociti e mielociti.

• Promielocitica (o M3): le cellule leucemiche sono costituite da promielociti, precursori granulocitari appena più differenziati dei mieloblasti.

• Mielomonoblastica (o M4): le cellule leucemiche sono mieloblasti e monoblasti.

• Monoblastica (o M5): la popolazione leucemica è costituita da monoblasti, precursori immaturi dei monociti.

• Eritroblastica (o M6): una quota più o meno consistente dei blasti leucemici è costituita da eritroblasti, precursori immaturi dei globuli rossi.

• Megacarioblastica (o M7): la popolazione leucemica è costituita da megacarioblasti, precursori immaturi delle piastrine.

Anche le leucemie acute linfoidi vengono distinte in vari tipi, in base alla presenza di particolari molecole sulla loro superficie, rivelata dall’immunofenotipo.

• Linfoblastiche B: presentano sulla superficie dei blasti alcune molecole tipiche dei linfociti B e dei precursori. A seconda del grado di differenziazione dei blasti si distinguono due forme:

– Linfoblastica a precursori B: caratterizzata da blasti poco differenziati.

– Linfoblastica B matura: caratterizzata da blasti più differenziati.

• Linfoblastica T : i blasti che la caratterizzano sono identificati dall’immunofenotipo come precursori dei linfociti T.

Questa divisione delle leucemie acute in vari tipi, che chiameremo classificazione morfologica, è utilizzata sia per la valutazione prognostica sia per orientare le scelte terapeutiche; come si vedrà più avanti, deve però essere integrata da una classificazione genetica.

Che cosa non funziona?

Numerose alterazioni genetiche delle leucemie acute sono già state identificate ed altre lo sa- „ ranno sicuramente in futuro. È stato dimostrato che alcune alterazioni sono direttamente responsabili della trasformazione neoplastica della cellula colpita, mentre altre sembrano non avere un ruolo importante ed insorgono tardivamente, in cellule che hanno già subito un danno primitivo.

In genere non esiste un’alterazione specifica attribuibile a ciascun tipo di leucemia identificato nella classificazione morfologica; l’unica eccezione è costituita dalla leucemia promielocitica, caratterizzata dalla traslocazione 15-17. Si tratta della trasposizione di una parte del cromosoma 15 sul cromosoma 17 e viceversa, di una parte del cromosoma 17 sul 15. La maggior parte di un gene, chiamato RARa (Retinoic Acid Receptor a) originariamente posta sul cromosoma 17, va a saldarsi con una porzione di un altro gene (chiamato PML) posta sul cromosoma 15 (Fig. 2). Si forma così un gene ibrido che dà luogo alla sintesi di una nuova proteina, PML-RARa, invece della normale proteina RARa. Mentre la proteina normale induce la differenziazione dei promielociti in presenza di quantità fisiologiche di acido retinoico, la proteina di fusione PML-RARa è incapace di svolgere tale funzione. Il risultato della traslocazione 15-17 si traduce quindi nell’accumulo di precursori granulocitari bloccati nel loro processo differenziativo allo stadio di promielocito.

Un’altra mutazione genetica, riscontrabile nel 15% delle leucemie acute mieloidi, è la traslocazione 8-21. In questo caso il gene CBFa, posto sul cromosoma 21, va a fondersi con il gene ETO, posto sul cromosoma 8. La normale proteina prodotta dal gene CBFa col- labora con un’altra proteina, detta CBF|5, nel dirigere la maturazione e differenziazione delle cellule emopoietiche; la proteina derivante dal gene di fusione CBFa/ETO, non solo è inefficiente, ma è capace di inibire anche la funzione integrata di CBFa e CBF|5 normali. Il risultato è ancora una volta l’accumulo di cellule bloccate nella loro differenziazione.

Nell’inversione del cromosoma 16, che interessa un altro 15% delle leucemie acute mieloidi, avviene uno scambio fra le due estremità del cromosoma; in questo modo il gene CBF|5, posto sul braccio corto, va a saldarsi col gene SMMHC, posto sul braccio lungo dello stesso cromosoma (Fig. 3). Anche in questo caso, la proteina di fusione CBF|5-SMMHC inibisce la normale funzione delle proteine CBFa e CBF|5 provocando il blocco della differenziazione e l’accumulo di precursori emopoietici immaturi.