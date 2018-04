Mattino Cinque sospeso? Quale programma prenderà il suo posto. L’indiscrezione su Chi

Addio a Mattino Cinque? L’indiscrezione sulle sorti incerte del programma è stata lanciata sul settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che è possibile che la trasmissione condotta da Federica Panicucci venga sospesa. Ma quale è il motivo di una simile decisione che nessuno si aspettava? Secondo lo scoop di Signorini, la ragione potrebbero essere i Mondiali di calcio (ai quali, ahimè, l’Italia non parteciperà ma è inutile stare qui a piangere sul latte versato). Secondo quanto si legge su Chi, Mattino Cinque potrebbe essere sospeso e al suo posto potrebbe andare in onda una trasmissione che parla di calcio, per restare in tema. A quanto pare sarà un programma dove si commenteranno i risultati delle partite dei Mondiali. Un programma di sport, insomma, affinché ai Mondiali di calcio venga data la giusta importanza. E cosa ne sarà di Federica Panicucci? A quanto pare andrà in ferie prima del previsto. Si tratta di una parentesi – almeno secondo ciò che scrive Signorini. Ma da chi verrà sostituita la Panicucci? Nella rubrica Chicche di gossip di Chi non viene fatto alcun nome.

Ma si legge qualcosa di interessante. “Mediaset, dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe Mattino Cinque”. E aggiunge che sarebbero stati scelti “Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone”. E cosa dice l’articolo di Federica Panicucci? Beh, di lei non dice nulla. Quindi non si sa. Ammesso che sia vero, come avrà reagito la Panicucci dopo aver saputo che la sua trasmissione potrebbe essere sospesa? Non ci è dato sapere, ma possiamo avanzare delle ipotesi… Dopo il fuori onda mandato da Striscia la Notizia – quello in cui la conduttrice aggrediva il collega in modo pesante – Federica Panicucci si è scusata in più occasioni con Francesco Vecchi.

Nel frattempo, però, la Panicucci si è beccata un bel tapiro d’oro. Tapiro che forse è servito a farla riflettere sul suo comportamento e sulle sue parole e l’ha spinta anche a chiedere scusa al collega per la sua reazione a dir poco esagerata. Quando Staffelli è arrivato da lei per consegnarle il tapiro, la Panicucci non ha potuto fare altro che prenderlo e scusarsi. “Sono umana”, si è giustificata Federica con l’inviato di Striscia la Notizia. Ora non resta che scoprire come prenderà questa possibile sospensione del suo amato programma. Speriamo che non perda le staffe come l’altra volta…