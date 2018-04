Maxi manifesto shock contro l’aborto, indignazione a Roma: “È preoccupante”

Quel manifesto va rimosso». Senza far esporre in prima persona la sindaca Virginia Raggi, dal Campidoglio è arrivato l’ordine di staccare dalla facciata di un palazzo nei pressi del Vaticano, il messaggio lanciato dall’associazione ProVita. Si tratta di una gigantografia (7X11) di un feto nel grembo materno: «Tu eri così a il settimane e ora sei qui perché la tua mamma non ha abortito». Il manifesto è stato affisso lo scorso 3 aprile in vista dei 40 anni dall’entrata in vigore della legge 194 del 1978, che appunto rese legale l’interruzione di gravidanza. L’iniziativa ha provocato reazioni sul web, ma anche in consiglio comunale.

Con la protesta delle consigliere del Pd in Campidoglio Michela Di Biase, Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta e Svetlana Celli della Lista Civica #RomaTornaRoma: «Difendere la vita con messaggi così crudi e violenti non appartiene alla storia delle donne, né della città». Ed è subito partita una mozione per impegnare la sindaca Virginia Raggi a rimuoverlo: «Il sindaco di Roma si faccia portatrice delle istanze dei cittadini facendo rimuovere il manifesto in questione». Ad accompagnare le reazioni politiche, anche una raccolta di firme e una sit-in in programma per domani proprio in via Gregorio VII sotto la facciata del palazzo usata dall’associazione ProVita. Che ha difeso così l’iniziativa: «Il maxi manifesto di Roma riporta l’attenzione sulla violenza e dramma di una condanna a morte prima di nascere».

Come sempre è stata la rete, a fornire tra lo sdegno e l’ironia, gli spunti più interessanti. C’è chi su Twitter ha auspicato che faccia la stessa fine del murales con Salvini e Di Maio che si baciano, rimosso subito dal Campidoglio. Altri ancora l’hanno salutato così: «2018, benvenuti nel Medioevo». La senatrice Pd Monica Cirinnà, madre della legge sulle unioni civili, sempre su Twitter ha lanciato l’hashtag #rimozionesubito.

E a fine serata è uscita la linea del Campidoglio a trazione M5S. Una decisione amministrativa con zero commenti a margine. Il Comune ha già avviato indagini e ha allertato la polizia locale sul caso. L’amministrazione in passato ha già interdetto la stessa associazione dall’affissione di simili manifesti, perché «in contrasto con il regolamento comunale che vieta espressamente esposizioni pubblicitarie dal contenuto lesivo del rispetto di diritti e libertà individuali».

Definire un limite entro cui un feto `e una persona L’ontogenesi `e la serie di stadi successivi e di progressivi cambiamenti che l’uovo (o il germe) e quindi l’embrione, attraversano per dare origine all’individuo di una determinata specie. Lo sviluppo fetale, cosi come tutti i processi biologici, ´e un processo continuo, in cui ogni fase ha la medesima importanza. Molti tentativi sono stati fatti per individuare un punto preciso entro cui avvenga il cambio di status, da agglomerato di cellule a essere umano, ma come `e prevedibile, tale conclusione non `e facilmente raggiungibile. Alcuni affermano che un embrione si possa considerare un essere umano solo nel momento in cui esso sviluppi un sufficiente sistema nervoso, quindi delle capacità celebrali adeguate per ritenerlo tale. Altri invece individuano il cambio di status nel momento in cui sia avvertibile il battito cardiaco del feto, cioe dopo circa 120 giorni.

Nel suo articolo Burgess non pone un limite preciso, ma spiega perchè uno zigote non `e da considerarsi un essere umano solo in virtù del fatto che potrebbe diventarlo. Il dibattito su questo punto `e vastissimo e sempre molto vivace, ma, non essendo questo il punto focale del suo articolo, la Thomson decide di accettare gli argomenti antiabortisti, secondo cui il feto `e una persona fin dal concepimento. Dopotutto essa stessa ammette che, nonostante non creda che un aborto molto precoce sia equivalente ad un omicidio, fissare un punto preciso non `e possibile. E proprio questo il punto di vista innovativo dell’autrice; essa concede ` lo status di persona a un feto, e concede quindi che il feto abbia dei diritti, ma afferma che tali diritti non devono essere impegnativi per la madre, quindi, indirettamente, afferma anche che l’essere una persona non conferisce automaticamente al feto il diritto alla vita. Finora abbiamo usato i termini “persona” ed “essere umano” in maniera totalmente analoga ma non ci siamo soffermati seriamente a discutere sulla natura delle due espressioni. Esistono molte correnti di pensiero che associano ai due termini svariate definizioni, ma quello che si pu`o affermare per certo `e che, mentre “essere umano” ´e un concetto scientifico, “persona” `e un concetto morale, che ha a che fare con il mondo dei valori e dell’etica e non della scienza. Potrebbe risultare interessante approfondire questo aspetto, ma, poich`e non `e questo l’argomento dell’articolo, noi continueremo ad usare i termini “persona” ed “essere umano” equivalentemente.

Il diritto alla vita del feto `e più importante del diritto della madre di scegliere cosa ne sar`a del proprio corpo? Questo ´e sicuramente l’argomento pi´u complesso nel dibattito sulla moralit`a dell’aborto. Il problema principale sta nel fatto che bisogna decidere chi fra due esseri umani abbia “pi´u diritto”. Secondo la legge italiana il diritto alla vita e alla salute della madre prevale sulla salvaguardia dell’embrione, quindi nel caso in cui la salute fisica e mentale della madre sia in pericolo, l’aborto ´e lecito. Credo che anche gli anti-abortisti non avranno da ridire sul fatto che nel caso in cui la continuazione della gravidanza provochi alla madre gravi problemi di salute o, nel caso peggiore, la morte, questa può decidere di non attendere passivamente il proprio destino; ma questo ` il caso limite, quindi `e pi`u interessante considerare il caso in cui la madre non sia in pericolo di vita. L’autrice chiede al lettore di immergersi in un esperimento mentale: “Una mattina vi svegliate distesi al fianco di un violinista privo di conoscienza, un violinista molto famoso. Gli `e stata diagnosticata una grave insufficienza renale, la società dei musicolfili ha consultato tutti gli archivi medici disponibili e ha scoperto che siete gli unici a possedere il tipo di sangue adatto per la trasfusione. Vi hanno rapito, e la notte precedente il sistema circolatorio del violinista `e stato collegato al vostro, in modo che i vostri reni possano depurare il suo sangue cosi come fanno con il vostro. Il direttore dell’ospedale vi dice ora : “Guardi, siamo spiacenti che la società di musicofili vi abbia fatto questo – non l’avremmo mai permesso se l’avessimo saputo. Tuttavia l’hanno fatto e ora il violinista `e collegato al vostro corpo. Staccarsi vorrebbe dire ucciderlo. Ma non c’`e da preoccuparsi, `e solo per nove mesi. Per allora sarà guarito dalla sua insufficienza, e potrà essere staccato senza pericoli.”

Quello che la Thomson si chiede `e se, in questo caso, il diritto alla vita del violinista prevalga sul vostro diritto a decidere del vostro corpo. Secondo le tesi degli antiabortisti si, poichè staccare la spina significherebbe uccidere il violinista, e quindi sarebbe da considerarsi omicidio. Nel caso dell’aborto inoltre si tratterebbe di uccidere un innocente, e l’uccisione di un innocente `e inammissibile, quindi la madre non ha diritto di uccidere il feto che porta in grembo, anche nel caso in cui tale gravidanza porti alla morte della madre stessa. E nel caso di violenza sessuale?come cambierebbero i diritto del feto e della madre? Alcuni potrebbero affermare che poich`e nell’esempio proposto dall’autrice voi siete stati rapiti, quindi vi siete ritrovati legati al violinista contro la vostra volontà avete il diritto a staccare la spina. Da questa conclusione si pu`o allora dedurre che in caso di violenza carnale l’aborto sia morale. Quindi un feto frutto di violenza ha meno diritto alla vita rispetto a un feto concepito senza costrizioni. Il problema non sarebbe pi`u se il feto ha diritto alla vita o meno, ma diventerebbe quali feti hanno diritto alla vita e in quale misura. Chiunque abbia un po’ di buon senso affermer`a che una tale conclusione `e assai spiacevole, e questo forse può gia essere una sorta di dimostrazione del fatto che l’essere una persona fin dal concepimento non implica l’avere diritto alla vita. Comunque la tesi per cui l’aborto sia inammissibile anche a costo della vita della madre `e una tesi estrema, i cui sostenitori sono sempre pi`u rari, quindi non si pi`o seriamente sostenere che la madre abbia il dovere di astenersi dall’interrompere la gravidanza. A mio parere non si pu`o comunque affermare che il diritto alla vita prevalga sul diritto di scelta della madre; non riconoscere un tale diritto alla madre significherebbe che qualcuno potrebbe diventare padrone del corpo di una persona e farne il proprio strumento, usandolo come “incubatrice” anche contro la sua volontà. Se si accettasse un tale caso, si aprirebbero una marea di altre questioni come, ad esempio, l’obbligo per legge a donare il midollo osseo in caso di compatibilit`a (tanto per citare un avvenimento recente). Verrebbero negati alla donna oltre a quei diritti fondamentali e inalienabili quali il diritto alla vita e alla salute, anche il suo diritto di prendere liberamente le proprie decisioni e il suo diritto a una maternità scelta liberamente. Non permettendo l’aborto si negherebbero dei diritti certi della madre, per la quale non servono dibattiti per stabilire il suo status di persona, per salvaguardare i diritti del feto. Quello che cerca di fare l’autrice di questo articolo `e proprio dimostrare che, nonostante al feto venga riconosciuto lo stato di persona fin dal concepimento, l’aborto rimane comunque un diritto inalienabile, E evidente per`o che la madre non pu´o abortire da sola, quindi il problema ` diventa cosa pu`o o meno fare una terza persona di fronte a una richiesta di aborto.

Cos’`e il diritto alla vita Come abbiamo accennato in precedenza, la visione innovativa della Thomson risiede proprio nell’affermazione che l’essere una persona fin dal concepimento non implica un diritto alla vita del feto.

Supponiamo che la madre non sia in pericolo di vita e cerchiamo di capire in cosa consiste effettivamente il diritto alla vita. Qualcuno potrebbe affermare che il diritto alla vita equivale a ricevere almeno lo stretto necessario per continuare a vivere. Supponiamo per`o che tale “stretto necessario” sia qualcosa su cui non si ha alcun diritto, come ad esempio i miei reni nel caso del violinista. Il fatto che il violinista abbia bisogno dei miei reni implica davvero che esso abbia un diritto nei miei confronti? o sarebbe legittimo da parte mia staccare i fili poich`e non gli negherei niente che gli spetta? Secondo l’autrice l’avere diritto alla vita non garantisce avere un diritto n´e all’uso n´e alla concessione dell’uso continuativo del corpo di un’altra persona, piuttosto consiste nel diritto a non essere uccisi ingiustamente. La questione allora `e: “ l’aborto costituisce veramente una violazione del diritto alla vita del feto? Sarebbe violazione del diritto alla vita del feto nel caso in cui ad esso venisse tolta la vita negandogli un diritto di cui `e in possesso, ma secondo l’autrice la concessione dei diritto al feto non sono una conseguenza logica del fatto che ad esso venga conferito lo status di persona. Il violinista non ha diritto di usare i miei reni solo perchè `e una persona, potremmo per`o dire che esso ha diritto ad usare i miei reni se io stessa gli concedo tale diritto. Quindi il feto non ha diritti nei confronti della madre potenziale, a meno che non sia essa stessa a concederglieli.

Immoralit`a o illegalità In caso di violenza carnale evidentemente non si può affermare che la potenziale madre abbia concesso al feto l’utilizzo del suo corpo, tanto meno si pu`o affermare che esso abbia diritti nei suoi confronti. Se tale ragionamento venisse applicato solo in caso di violenza, la conseguenza sarebbe assai spiacevole, come gi`a dimostrato in precedenza, quindi lo stesso principio `e da applicarsi anche al caso di una coppia di genitori. Se la coppia non cerca di evitare la gravidanza in alcun modo, non richiede l’aborto e al momento della nascita non lascia il bambino in adozione ma lo porta a casa con s`e, allora la coppia di genitori si `e assunta delle responsabilità nei confronti del neonato: al bambino sono stati concessi dei diritti, quindi `e loro dovere prendersi cura del neonato. Se invece la coppia aveva preso tutte le possibili precauzioni contro l’avere un bambino ma per qualche motivo si presenta comunque una gravidanza, essi non hanno una speciale responsabilità nei confronti del bambino che nascer`a semplicemente in virtù del loro rapporto biologico con lui. Possono volersi assumere tale responsabilità o meno. Se la potenziale madre non ha concesso al feto alcun diritto, non `e legittimo vietare l’aborto; la madre si trova nel caso del “buon samaritano”: sta solamente a lei decidere se permettere al bambino di utilizzare il suo corpo o meno, ovviamente sarebbe “gentile” da parte sua farlo, ma non deve essere in alcun modo obbligata. Per la stessa logica, non `e importante se il violinista ha bisogno dei miei reni per un ’ora, un giorno, nove mesi o tutta la vita, la scelta spetta solamente a me. In pratica la questione ci riporta al fatto che l’immorale non equivale all’ingiusto, se la gravidanza durasse un giorno, sarebbe immorale interromperla, ma non si commetterebbe ingiustizia . Con il suo saggio la Thomson non vuole dimostrare che l’aborto sia sempre ammissibile, anzi, lei per prima afferma che esistono casi in cui non lo `e: se una coppia cerca in tutte le maniere di avere un figlio e poi vuole interrompere la gravidanza, in questo caso sarebbe un aborto ingiusto, perchè già ammettendo che la gravidanza `e stata voluta si concede al feto il diritto di usufruire del corpo della madre, ma dimostra che esistono casi in cui questo `e lecito, anzi, afferma che chi ne ha comptenza dovrebbe garantire tale diritto.