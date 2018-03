Mediaset fa pace con Sky, arriva l’accordo: canali Premium anche sul satellite

A Poche ore dalla Pasqua, è arrivata finalmente la pace televisiva firmata dai ormai ex nemici Sky e Mediaset che hanno deciso di scambiarsi un corposo pacchetto di canali. La notizia è arrivata proprio poche ore fa e pare che Sky e Mediaset e siano pronti a scambiarsi un pacchetto di Canali e più nello specifico a Sky sbarcheranno il digitale terrestre su bande di frequenza detenuta dal Biscione Dove inserire anche una parte dell’offerta sportiva. Mediaset Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv. Questa intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset Piersilvio Berlusconi e del suo omologo di Sky Andrea Zappia. Sostanzialmente sulla piattaforma satellitare di Sky approderanno 5 canali di cinema e nello specifico cinema Cinema + 24, cinema Energy, cinema emotion, cinema Comedy che sono canali propri di Premium oltre 4 serie TV tra cui Joi, Action, Crime and Stories. Con questo accordo però è iniziata una collaborazione tra due società che estende Sky Italia all’utilizzo della piattaforma Pay Premium attiva sul digitale terrestre.

A partire dal primo giugno 2018 Sky grazie alla capacità trasmissiva, mette a disposizione proprio da Mediaset, una sua offerta televisiva a pagamento sul digitale terrestre che combinerà poi tutta una selezione di canali Sky e Fox con 9 canali targati Mediaset. Al Pacchetto di canali di cinema serie tv e di intrattenimento, poi si potrà aggiungere un altro pacchetto che sarà dedicato interamente allo sport e includerà tutta una selezione di grandi eventi sportivi di Sky e volendo anche in alta definizione. Questa intesa risulta essere molto importante e sicuramente rappresenta un passo avanti di Mediaset nel campo della Digital transformation e di Premium iniziata proprio con il piano Mediaset 2020 il quale è stato presentato al mercato lo scorso mese di gennaio del 2017.

“Mediaset potrà esercitare il diritto di opzione senza obblighi di esercizio a cedere all’operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l’intera partecipazione in una newco nella quale potrebbe venir conferito da Premium il ramo d’azienda costituito dalla sua piattaforma tecnologica di Premium (area ‘Operation pay’)”, è questo quanto si legge nella nota del Biscione nella quale si specifica che nel caso Mediaset e decidesse di esercitarlo il trasferimento della newco con Sky Italia avrebbe luogo immediatamente e l’operazione sarebbe sottoposta all’approvazione delle autorità competenti.

“L’eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà alcuna discontinuità all’attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti”, specifica il Biscione. Come già detto, l’intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e dal suo omologo di Sky, Andrea Zappia.

Negli ultimi anni la televisione è mutata radicalmente, sia dal punto di vista tecnologico sia nell’offerta dei canali. Si è passati dalla tv analogica a quella digitale e i televisori sono diventati sempre più evoluti tanto da assomigliare a dei computer: permettono infatti di svolgere tantissime funzioni, tra cui navigare in internet. Inoltre i nuovi canali free e a pagamento offrono un’ampia scelta, e la serie tv o il programma preferito si possono vedere in qualsiasi momento. Ma quale modello di televisore scegliere? Quale abbonamento tv? Inoltre, se qualcosa va storto, come disdire un contratto o come reclamare? In queste pagine cercheremo di offrirvi un piccolo vademecum per orientarvi nel vasto mondo della tv.

Da quando si è passati dalla televisione analogica a quella satellitare, anche la tecnologia dei televisori si è evoluta radicalmente e si è passati dal vecchio e ingombrante schermo a tubo catodico, al decoder fino ai più nuovi televisori ultrapiatti (schermi LCD o LED con risoluzione FullHD, UltraHD ecc.) e alle più tecnologiche Smart tv. I nuovi televisori sono capaci di collegarsi a una rete digitale domestica o di accedere ai servizi via web, ma anche di registrare un programma televisivo su una memoria di massa. Ma come scegliere un televisore? Quali sono le differenze tra i vari modelli? Su cosa concentrarsi prima di comprarne uno?

Con l’avvento del digitale terrestre, a partire dal 2012, per vedere la tv è diventato indispensabile possedere un televisore con sintonizzatore per il digitale terrestre oppure un decoder esterno. Il digitale terrestre La tv digitale terrestre, in sigla DVB-T, è un’evoluzione tecnologica della modalità di trasmissione televisiva che da analogica passa nel formato digitale. Utilizza la normale antenna di ricezione, la stessa che si usava nel sistema analogico. Non è quindi necessario modificare l’impianto d’antenna, con l’eccezione di rari casi isolati. È sufficiente utilizzare un apparecchio in grado di ricevere il segnale digitale terrestre. Il DVB-T offre canali gratuiti (gli stessi dell’analogico e molti altri in più) per i quali non bisogna pagare alcun tipo di abbonamento (eccetto il canone Rai), e canali a pagamento (Pay tv) visibili acquistando una tessera (smartcard) da inserire nel decoder o nella televisione. I vantaggi I vantaggi del digitale terrestre sono: immagine priva di disturbi, molti più canali e programmi gratuiti, anche in HD, nuovi contenuti a pagamento e nuovi servizi interattivi. Rispetto alle vecchie trasmissioni tv analogiche, con la tv digitale si è passati a una differente forma di emissione del segnale televisivo, come quando si è passati dalla videocassetta VHS analogica al DVD digitale. I vecchi segnali tv analogici erano maggiormente soggetti ai disturbi. Viceversa il segnale digitale terrestre non degrada progressivamente, perciò i video mantengono la stessa qualità con la quale sono stati trasmessi fino a che il segnale radio che li trasporta rimane ricevibile: in pratica i decoder sono in grado di separare il segnale utile dal “rumore”. Tv digitale terrestre e satellitare La tv digitale terrestre si distingue inoltre da quella digitale satellitare (la tv di Sky e tivùsat) per la differente forma di distribuzione del segnale: quello terrestre infatti viene trasmesso sulle antenne dei telespettatori da ripetitori tv situati sul territorio, come accadeva per la tv analogica terrestre; la tv digitale satellitare invece sfrutta il parco di satelliti geostazionari per le comunicazioni e necessita per la ricezione di una parabola e di decoder satellitari.

Una nuova tecnologia Anche la tecnologia dei televisori si è adattata a questo cambiamento: quelli a schermo grande sono pronti a offrire il meglio al telespettatore, pecca – to che spesso i programmi che passano in tv, salvo rare ecce – zioni, siano ancora a risoluzione SD e non HD, con il risultato che molte nuove funzioni degli apparecchi di ultima generazione rimangono sottoutilizzate. L’offerta televisiva Per quanto riguarda l’offerta televisiva, quella del digitale terre – stre è piuttosto limitata, ragione per cui l’interesse verso le trasmissioni satellitari è aumentato: non solo Pay tv, ma anche quelle del bouquet gratuito tivùsat. E poi c’è internet e lo streaming, con il suo ruolo insostituibile nel video on demand e con i palinsesti “auto-gestiti” dagli spettatori. Qui la scelta del televisore gioca un ruolo importante. Come scegliere il televisore Televisori a schermo piatto a tecnologia LCD e con schermi OLED. Dai modelli base alle In – ternet tv, a funzioni più sofisticate. Come orientarsi tra un modello e l’altro? Quali aspetti considerare? Al momento dell’acquisto gli standard e le sigle che differenziano i vari modelli, il più delle volte incomprensibili, sono capaci di mettere al tappeto an – che i più preparati. Le statistiche parlano chiaro: il televisore è l’elettrodomestico più venduto e la sua durata media è di circa 8 anni. Sembrano pochi, ma sono in realtà moltissimi se ci si confronta, per esempio, con gli smartphone che dopo un paio di stagioni sono messi fuori gioco dall’evoluzione tecnologica. Proprio per questo la scelta di un nuovo televisore deve essere orientata non solo a spendere il meno possibile ma anche a mettersi al riparo dall’obsolescenza anticipata. La scelta migliore è quindi puntare ad apparecchi che siano aperti agli sviluppi futuri di tutte e tre le modalità di ricezione: digitale terrestre, satellitare e streaming internet. In ogni caso, al momento dell’acquisto di un televisore, è sempre meglio affidarsi ai consigli di un esperto. Per non sbagliare potete consultare il nostro servizio “Confronta e scegli” disponibile per i soci Altroconsumo Dimensioni del display In molti casi, dal punto di vista esclusivamente tecnico, tra uno schermo grande e uno piccolo non ci sono grosse differenze qualitative. I modelli più grandi hanno senza dubbio prezzi in proporzione più favorevoli, per questa ragione, a parità di qualità, tra un 26 e un 32 pollici, in genere è più conveniente scegliere il secondo. Spesso, inoltre, i modelli più gran – di sono in grado di riprodurre meglio l’audio perché possono disporre di altoparlanti con una superficie più ampia.

Tipo di display L’altro grande dilemma riguarda il tipo di pannello: LCD e OLED? L’LCD, realizzato da tutti i produttori è arrivato a dare il meglio di sé, dopo anni di sviluppi e messe a punto, ed è sicuramente una scelta solida, anche se il definiti – vo passaggio verso il digitale terrestre ha reso obsoleti anche alcuni televisori LCD e al plasma della prima ora. L’OLED è privo dei difetti tipici degli LCD (angolo di visione ristretto e contrasto più limitato), tanto da cogliere tra gli appassionati l’eredità dell’amatissimo (e ormai defunto) plasma. I televisori LED (che in realtà sono tv LCD con retroilluminazione a LED) rappresentano il 90% del mercato. Il loro basso consumo energetico, la loro migliore resa dei neri (rispetto a un LCD classico) e i migliori colori uniti a spessori sottilissimi hanno contribuito al loro successo. Risoluzione La scelta di un televisore nuovo pone poi altre scelte, a partire dalla risoluzione: meglio FullHD o spendere qualcosa in più per aumentare la risoluzione di quattro volte con un 4K UltraHD? Mentre i televisori FullHD hanno schermi capaci di visualizzar e immagini composte di ben 1080 linee orizzontali, con 1920 pixel per riga, lo standard UltraHD si propone di raddoppiare la risolu – zione, sia in senso longitudinale sia in verticale. Per apprezzare il livello di dettaglio offerto da uno schermo UltraHD, però, oltre a disporre di un video o foto di ri – soluzione adeguata, a parità di dimensioni bisognerebbe dimezzare la distanza raccomandata rispetto a un FullHD, altrimenti gli occhi non saranno in grado di risolvere la differenza fra un’immagine in FullHD e una in UltraHD. LAN e internet La connettività a internet è un’al – tra caratteristica sempre più presente nei televisori moderni. Po – ter connettere la tv a internet tramite cavo ethernet o wifi permette di sfruttare al massimo le funzionalità Smart tv (vedi più avanti). Alcuni televisori possono connettersi alla rete casalinga, anche senza l’accesso a internet: questo permette di fare streaming fra i dispositivi allacciati alla rete. 3D e schermo curvo Negli ultimi anni i produttori han – no spinto molto con la vendita di televisori 3D e sulla tecnologia delle immagini stereoscopiche, in grado cioè di conferire l’illusione della tridimensionalità. Oggi il 3D è praticamente sparito, sen – za troppi rimpianti. A uccidere il