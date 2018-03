Mediaworld, Trony o Euronics le catene di elettronica in difficoltà nell’era di Amazon

La domenica è la giornata giusta per andare con la famiglia ad un centro commerciale e magari acquistare uno smartphone, oppure un’impianto hi-fi, della macchina dell’espresso in uno dei numerosi, enormi negozi di elettronica come Mediaworld, Trony o Euronics. O almeno così sembrerebbe vedendo la folla. Peccato, però, che per molti visitatori si tratti solo di una missione esplorativa e che la maggior parte di loro, una volta usciti da lì e tornati a casa, comprino l’oggetto dei desideri su un sito di e-commerce, Amazon e eBay fra tutti. Non stupisce, quindi, la notizia della crisi della grande distribuzione elettronica. Ultimo a subire il colpo, in ordine di tempo, è uno dei gruppi che possiedono una serie di centri a marchio Trony, Dps, dichiarato fallito giovedì scorso dal tribunale di Milano. La sera successiva, una volta pubblicata la sentenza, i direttori dei negozi hanno provveduto a inviare un messaggio ai circa 500 lavoratori, cento dei quali in Veneto. Un sms stringato con il quale i commessi sono stati informati di non tornare al lavoro l’indomani mattina, visto che il negozio sarebbe rimasto chiuso. E così, dall’oggi al domani, gli addetti dei centri di Albignasego, Conselve e Rubano (Padova), Verona, Zero Branco (Treviso) e Santa Maria di Sala (Venezia) sono rimasti senza lavoro, senza stipendio e senza una misura economica alternativa.

E mentre il senatore Udc Antonio De Poli annunciava un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, i lavoratori che hanno perso il posto hanno manifestato a Venezia, davanti al Palazzo Grandi Stazioni, e hanno incontrato l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan. «L’assessore si è detta disponibile a sollecitare il Mise per un tavolo di discussione – racconta Marquidas Moccia, segretaria provinciale Padova di Filcams Cgil – e un incontro con il curatore fallimentare per farci mettere al corrente su manifestazioni di interesse di compratori per i negozi Dps e di sostegni economici ai lavoratori. Ma abbiamo anche fatto un discorso più ampio sulla crisi dell’elettronica di consumo legata all’incapacità dei dirigenti, ma anche alla crescita dell’e-commerce». E che i due fenomeni, la crisi di catene come Trony o Mediaworld (che un paio di settimane fa ha annunciato tagli in tutta Italia per far fronte ai 17 milioni di debiti) siano collegati, lo ripete anche Donazzan in persona. «Non ci sono dati sulla flessione dell’elettronica di consumo – spiega – ma basta vedere l’enorme investimento di Amazon in provincia di Padova per capire quanto gli acquisti on line stiano prendendo piede nel territorio, a tutto discapito della distribuzione in negozio. Anche perché, avendo una tassazione facilitata, possono fare sconti molto appetitosi, sottraendo acquirenti non molto consapevoli».

Ma è davvero la fine dell’elettronica di consumo? «Il problema è che queste grandi catene non sono riuscite a stare al passo dell’e-commerce – commenta Romano Cappellari, professore di Marketing all’Università di Padova e direttore del master Cuoa Business School in Retail Management -. Avevano un’arma, il personale. E per far fronte alle perdite dovute all’on line, hanno tagliato proprio qui. Perché diciamo la verità, nonostante gli sconti, i consumatori non preferiscono il web. Loro vorrebbero il contatto umano con un commesso preparato che spieghi il prodotto e che sia in grado di consigliare. Però ormai nei negozi bisogna dare la caccia agli addetti. E così a quel punto tanto vale stare seduti comodi a casa, evitare problemi di parcheggio, leggere anche i commenti degli altri acquirenti e comprare on line». Ma quindi come fare per arginare una crisi che va avanti ormai da cinque o sei anni? «Per esempio, si può seguire la strada di Apple, l’unica che continua ad aprire negozi – continua Cappellari -: propone un’esperienza in cui il cliente è seguito dal commesso. Oppure ridurre gli spazi, come fa Ikea. I vari Trony o Mediaworld a inizio degli anni Novanta hanno soppiantato i piccoli negozi di vicinato con i loro enormi centri. Ma forse bisognerebbe pensare ad ambienti più ridotti, con personale pronto a fornire consulenza, mostrare prodotti, far nascere spunti o idee. Solo così – conclude Cappellari – si può invertire questa parabola discendente».

Amazon raddoppia il canone e si compra anche i negozi

«Importante cambiamento al tuo abbonamento Amazon Prime». È il titolo della mail che gli iscritti al servizio di consegna rapida, com’è chi scrive, hanno ricevuto ieri dal colosso della logistica Usa. Nel corpo della missiva, dopo i ringraziamenti per essere un «fedele» cliente, la cattiva notizia: «Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a 36 euro l’anno». Tanto? Poco? Ma soprattutto, quanto costava prima? Nella mail, ovviamente, non c’è scritto per evitare che il “fedele” cliente si renda subito conto che i “soli” 3 euro al mese del nuovo abbonamento siano in realtà quasi un raddoppio di quanto chiesto in precedenza, vale a dire 19,99 euro l’anno.

Due altre notizie hanno riguardato ieri il gioiello di Jeff Bezos: la prima è lo sciopero dei dipendenti del più grande centro logistico di Amazon in Spagna, a San Fernando de Henares, vicino a Madrid, per chiedere migliori salari e condizioni di lavoro. La seconda è che dopo aver contribuito al fallimento della catena statunitense di giocattoli Toys “R” Us e averne beneficiato nei giorni successivi in Borsa, ora Amazon, dice l’agenzia Bloomberg, sta valutando l’acquisto di alcuni suoi punti vendita. Una beffa, dopo il danno.

Tornando all’abbonamento Prime, una volta considerati i fatti, il primo pensiero è se vale la pena continuare ad essere un “fedele” cliente pagante. I principali servizi offerti dall’abbonamento sono: «Spedizioni illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni». Chi scrive vive a Milano e i cinque/sei acquisti effettuati nell’ultimo anno via Amazon hanno impiegato non meno di quattro/cinque giorni prima di arrivare a destinazione, quelli targati Prime compresi. Poi c’è Prime Video, selezione di film e serie tv, servizio mai utilizzato per colpa della concorrenza. «I clienti Amazon Prime beneficiano inoltre di Prime Photos, che offre spazio di archiviazione illimitato per conservare tutti i tuoi ricordi, e dell’accesso anticipato alle Offerte lampo, che ti permette di acquistare le tue offerte preferite con 30 minuti di anticipo». Servizi irrinunciabili? Meglio pensarci su: l’aumento scatta «a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni e a partire dal 4 maggio 2018 per i clienti già iscritti».

Come cancellarsi: una volta entrati nel proprio account, si clicca sul link “Il mio Amazon Prime” nella finestra che si apre passando con il mouse sulla scritta “Account e liste”, in alto a destra. Sulla colonna di sinistra, l’ultima voce è “Annulla iscrizione – Rinuncia ai benefici di Prime”. E una volta cliccato Amazon dice: «Sei sicuro di voler rinunciare ai vantaggi di Amazon Prime?». Tre le opzioni proposte: «Ricordamelo più tardi», «Termina i miei benefici», «Mantieni i miei benefici». «Ricordamelo più tardi»… potenza del marketing.

I PRO E I CONTRO DELL’ACQUISTO ONLINE Le motivazioni economiche (prezzi più bassi), il maggior assortimento (scelta prodotti più ampia) e l’acquisto consapevole (possibilità di comparare i prodotti, e di informarsi sulle loro caratteristiche) sono le ragioni principali degli acquisti in internet. Ragioni che riguardano la sfera emotiva del consumatore, che ritiene di poter scegliere meglio e fare l’acquisto migliore (certo, anche in termini di prezzo, ma non solo). Le ragioni principali di chi non acquista su internet consistono nella mancanza di relazione con il venditore (chi c’è dall’altra parte dello schermo? A chi chiedo se ho bisogno di un consiglio?), nell’impossibilità di verificare il prodotto e, conseguentemente, il timore di non poterlo restituire (è veramente come lo descrivono o come appare dalle foto? Come faccio a sapere che la misura è quella giusta? Come faccio ad acquistare senza provare il prodotto? Se non è quello che credevo posso restituirlo? Come? Con quali costi?); la scarsa fiducia nei metodi di pagamento online (il sistema è sicuro? Mi fido a inserire i dati della mia carta di credito online? I soldi li scalano subito o alla consegna della merce? E se poi la merce non arriva o arriva danneggiata? Cosa devo fare se cambio idea e voglio restituire la merce?). Il tema della sicurezza dei dati della propria carta di credito nelle transazioni online è, un elemento centrale per lo sviluppo dell’e-commerce. Secondo i dati Contactlab, il 63% dei clienti è disposto a rinunciare all’acquisto se non trova un sistema di pagamento in grado di infondergli sicurezza. Sulla sicurezza nell’acquisto online inciderà l’ulteriore evoluzione dei sistemi di pagamento. Negli ultimi anni si sono diffuse carte di credito prepagate e altre soluzioni ideali per l’ecommerce come PayPal. Lo sviluppo di soluzioni in grado di garantire un livello sempre maggiore di sicurezza grazie a strumenti a protezione dell’acquirente e alla facilità di rimborsi nel caso di truffe può rappresentante fattore innescante per una progressiva accelerazione del fenomeno dell’e-commerce, riducendo il livello di “ansia” che alcuni possono provare nell’acquistare online un prodotto senza poterlo toccare, provare, vedere dal vivo e interagire direttamente con il venditore ma solo tramite uno schermo. Aumenta nel 2013 il valore delle vendite online transato attraverso carta di credito (71%) o PayPal (21%) mentre diminuisce l’incidenza degli altri strumenti di pagamento, dal bonifico bancario (4%) al pagamento alla consegna (3%).

LA SVOLTA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E’ IL CORRETTO USO DEL WEB – LA STRATEGIA ONLINE I piccoli negozi indipendenti, spesso in posizioni defilate rispetto alle principali vie dello shopping, hanno oggi a disposizione strumenti che vanno oltre il volantinaggio o il sandwich man. Per quanto alcune forme tradizionali di promozione rimangano efficaci, oggi, nell’”era digitale”, il negozio ha la possibilità di un posto in prima fila in una enorme piazza, quella del web, da cui passano quasi tutti i consumatori. Il negozio, attraverso una corretta presenza digitale, può, anzi deve, disporre di una “ulteriore vetrina” per intercettare i clienti, raccontare le proprie specificità, costruire una relazione, stimolare la visita al negozio fisico, promuovere iniziative e, laddove opportuno, concludere la vendita online. Le possibilità di intervento online per attrarre nuovi clienti e rafforzare la relazione e la qualità del servizio verso quelli esistenti sono ampie, e quale scegliere è legata alle specificità del negozio e alle opzioni strategiche messe in campo dal suo gestore. L’attività su Internet non è differente dalle attività off-line: così come non si può improvvisare l’apertura di un negozio fisico, è altrettanto sconsigliabile iniziare l’attività online senza adeguata pianificazione. L’attività online, così come la gestione di un negozio fisico, richiede costante presidio e miglioramento progressivo. In linea generale, operando una forte ma necessaria semplificazione, è possibile identificare tre fasi che caratterizzano la “presenza digitale” di un negozio e che ne possono scandire l’evoluzione richiedendo un crescente impegno e impatto su attività anche off line. La prima opzione consiste nello sviluppare un sito web che consenta al negozio di farsi conoscere, raccontare le proprie specificità e il perché sceglierlo, dando “un assaggio” dei propri prodotti e servizi, fornendo informazioni utili e stimolando i clienti a visitare il negozio: una “vetrina digitale”. La seconda opzione integra la presenza del negozio sul web con un forte coinvolgimento dell’utenza, la sua profilazione e conseguente personalizzazione della relazione e servizio offerto, al fine di rafforzare il legame con clienti che hanno comprato e potrebbero decidere di farlo nuovamente, ma anche con chi non ha ancora deciso di comprare e potrebbe farlo nel futuro: una vetrina con strumenti di coinvolgimento dei visitatori.

L’USO DI INTERNET IN ITALIA Anche in Italia, nonostante tutte le difficoltà molto dibattute e ormai note (velocità di banda, difficoltà di connessione nelle zone poco densamente popolate, digital divide e scarsa conoscenza del digitale da parte di ampie fasce di popolazione, ecc.) Internet è un fenomeno inarrestabile e in espansione. Il 60% dei nuclei familiari accede alla rete, percentuale che sale al 85,7% nelle famiglie dove è presente un minore. Il 44%1 delle famiglie possiede un cellulare abilitato alla connessione a internet. Questo fenomeno ha importanti impatti sulle modalità di interazione e comunicazione tra negozio e clienti. Infatti, il cellulare, assieme alle chiavi di casa e al portafoglio, è uno dei pochi oggetti che abbiamo sempre con noi e questo aumenta enormemente le occasioni per il possibile utilizzo. L’evoluzione di internet ha, dunque, portato a una crescita delle possibilità di comunicazione e interazione con l’esterno (e-mail, videochiamate, telefonate sulla rete, chat, blog, partecipazione a social network), di gran lunga l’attività più frequente, con punte di oltre l’80% dei navigatori nel caso dell’uso delle e-mail.

IL COMMERCIO ELETTRONICO IN ITALIA Nel 2013 il mercato dell’e-commerce, inteso come il valore degli acquisti degli italiani da siti sia nazionali che stranieri, è stato pari a 12,6 miliardi di euro (+ 15% rispetto al 2012). Se consideriamo unicamente il valore delle vendite da siti con operatività in Italia, questo è pari a 11,3 miliardi di euro3 . In Italia l’e-commerce è cresciuto dal 2006 ad oggi a un ritmo di circa il 20% all’anno (con esclusione del solo passaggio dal 2008 al 2009 in cui è rimasto sostanzialmente costante, dato che ovviamente va interpretato tenendo conto del picco della crisi e confrontato con l’andamento del fatturato delle imprese che non hanno fatto e-commerce). Le piccole e medie imprese che hanno fatto e-commerce sono cresciute del +1,3% l’anno proprio nel triennio 2008-2010 contro il -4,5% di chi non aveva nessuna presenza online e il -2,4% di chi aveva un solo sito vetrina.

Ma chi sono gli acquirenti online? Non si tratta solo di giovanissimi (che restano i maggiori utilizzatori di internet in generale), perché è necessario guadagnare un certo reddito da spendere per essere un heavy spender (altospendente), anche online, né dei più ricchi, solitamente più avanti con l’età (soprattutto in Italia) che, per caratteristiche demografiche e per importo medio delle transazioni utilizzano ancora canali di acquisto tradizionali. I maggiori acquirenti online sono comunque le fasce medio-alte, che hanno un grosso peso sia in termini di volumi complessivi che, soprattutto, di influenza nei confronti degli altri (cd. Opinion Makers).

Per quanto riguarda le merceologie, il turismo fa la parte del leone, favorito dall’abitudine consolidata di pagare caparre per le prenotazioni (prima si faceva via fax, ora si fa online), o di pagare in anticipo l’importo del viaggio (è normale pagare prima di usufruire del servizio), così come la vendita online di biglietti per i trasporti (aereo, treno, ecc.) che pesa per il 72% sul totale delle vendite del settore. Importante il ruolo rivestito anche da informatica ed elettronica, favorite dal mezzo utilizzato per navigare (il computer, la connessione), le assicurazioni e i servizi finanziari in genere (vale lo stesso discorso del turismo per il pagamento anticipato, sommato agli importanti investimenti del settore bancario per promuovere i servizi online, con l’obiettivo di abbattere i costi). L’editoria è favorita dalla digitalizzazione di libri, canzoni, video, ecc. Abbastanza sorprendentemente, ma solo per chi non conosce il settore, l’abbigliamento (di cui l’e-commerce vale il 2,5% del totale delle vendite retail del comparto), registra per il sesto anno consecutivo il tasso di crescita maggiore (+30%).