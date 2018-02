Medici di base in pensione: 14 milioni di italiani a rischio cure

La salute degli italiani nei prossimi anni potrebbe essere sempre più a rischio per il “pensionamento dei medici di famiglia che nei prossimi cinque/otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale“. A lanciare l’allarme è la Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) sul proprio sito web. “Appare quasi ridicolo assistere al fatto che nessuna forza politica che aspira a governare il Paese proponga e si impegni sul tema dell’assistenza territoriale, della cronicità e della non autosufficienza – spiega Silvestro Scotti, segretario della Fimmg – in un Paese che, per caratteristiche demografiche, avrà soprattutto bisogno di un’assistenza medica domiciliare, residenziale e di prossimità”. Secondo le stime della Fimmg i pensionamenti nei prossimi 10 anni saranno 33392, quelli da qui al 2022 (anno di picco per la Fimmg) saranno 14908 e 3902 i camici bianchi che ‘saluteranno’ i colleghi nel 2022.

“Per poter continuare a garantire ai cittadini italiani il diritto di essere curati tutti nello stesso modo devono essere garantiti investimenti economici sul numero e sulla qualità della formazione dei medici di medicina generale, sul personale sanitario e amministrativo nei nostri studi, sulle tecnologie – sottolinea Scotti – A questo punto la figura e la presenza del medico di medicina generale appare impotente per promuovere il vero cambiamento e allora, coraggio, chi vuole rottamare la medicina di famiglia si faccia avanti a viso scoperto e non come un ladro che ruba a piccole quantità per non essere scoperto. Ormai il buco è evidente e le impronte si cominciano a vedere. Noi non vogliamo essere dei complici silenziosi né peggio omertosi anche perché ci sentiamo, insieme ai cittadini, le vittime di tanta superficiale approssimazione”.

Per un medico che toglie il camice non c’è sempre una nuova leva pronta a indossarlo. Anzi. Tra cinque anni, lo scarto sarà tale per cui 14 milioni di italiani rimarranno senza il dottore di famiglia. A causa dei pensionamenti, infatti, in Italia 45 mila medici – tra quelli di base e quelli che lavorano in ospedale – smetteranno di lavorare entro il 2023. E le nuove assunzioni non saranno mai in grado di tamponare l’emorragia. Per non parlare di quanto succederà tra dieci anni, quando oltre 33 mila medici di base e oltre 47 mila medici del Servizio sanitario nazionale andranno in pensione, senza che i giovani specializzandi li rimpiazzino tutti.

A lanciare l’allarme sono la Fimmg (Federazione medici di medicina generale) e il sindacato dei medici dirigenti Anaao Assomed. I numeri snocciolati sono impressionanti. Soprattutto per quanto riguarda i medici di medicina generale. Infatti, se si considera che ogni anno – da nord a sud – vengono emesse circa 1.100 borse per i corsi di formazione, nel 2028 ci saranno al massimo 11 mila nuovi medici di base. A fronte, però, dei 33 mila “anziani” che smetteranno di far sedere pazienti sul lettino. Ergo: il saldo negativo fa 22 mila dottori in meno tradieci anni.

CAPOLINEA

Ma, anche senzapensare allungo periodo, ci sono le cifre impietose che da qui a un paio d’annipotrebbero rappresentare un rischio serio e concreto per la sanità pubblica italiana. Nel 2022, infatti, quasi 4 mila medici di base andranno in pensione. E saranno soprattutto Sicilia, Lombardia, Campania e Lazio le regioni che soffriranno di più la carenza. «È l’epilogo di una situazione nota. I medici di base hanno un carico di lavoro enorme, e ciò scoraggia chi si appresta a intraprendere questa carriera. Servono risorse e buon senso nella progettazione. Invece, si fanno tagli alla sanità e alla ricerca, per poi spendere soldi in missioni internazionali», spiega Girolamo Sirchia, ministro della Salute nel secondo governo Berlusconi. «Il tirocinio per un medico di base è pagato 800 euro al mese contro i 1800 di uno specializzando. Per non parlare che nell’immaginario comune il medico di base è considerato l’ultima delle Cenerentole», rincara Ovidio Brignoli, vice presidente della Simg (Società di medicina generale e delle cure primarie). Mentre Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg, va all’attacco delle istituzioni: «Nessuna forza politica che aspira a governare fa proposte e si impegna sul tema dell’assistenza territoriale».

Qui, fare un calcolo del saldo tra pensionamenti e nuove assunzioni nei prossimi anni è più complesso, perché i bandi per i concorsi variano da regione a regione e in alcune è ancora in vigore il blocco del turnover. Ma la situazione peggiora anche a causa dell’attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina. «Non garantirà un numero sufficiente di specialisti. Oggi i posti disponibili per le scuole di specializzazione sono circa 6.500 l’anno, ma ne servirebbero 8.500», spiega Carlo Palermo, vicesegretario nazionale Anaao. Quali saranno i primi medici a mancare negli ospedali? «A breve soprattutto pediatri, chirurghi, ginecologi e cardiologi». In attesa che riaprano i concorsi, poi, potrebbe esserci il rischio di una carenza di medici da assumere. Perché nel frattempo – come spiega Costantino Troise, segretario del sindacato Anaao – «saranno scappati all’estero, mentre per l’Italia si spalancheranno le porte del discount a cielo aperto che c’è nei Paesi dei Balcani, dove i medici locali aspettano con ansia di trasferirsi in cerca di redditi maggiori. Un Paese senza medici è un Paese senza sanità».